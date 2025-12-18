Ночная экскурсия по Барселоне с подъемом на гору Тибидабо, ужином в секретном ресторане, посещением шоу фламенко и представлением Магического фонтана. Вы увидите город в вечерних огнях и познакомитесь с его ночной жизнью.
Описание экскурсии
Ночные тайны Барселоны:
- от заката до рассвета.
- Эта вечерняя экскурсия раскрывает магию Барселоны в ночное время, когда город преображается под светом огней. Маршрут сочетает панорамные виды с погружением в ночную жизнь каталонской столицы.
- Панорамные виды и святыни.
- Мы поднимемся на гору Тибидабо, где посетим храм Священного сердца и поднимемся на башню храма — самую высокую точку Барселоны с невероятным видом на ночной город.
- Вечерние прогулки и гастрономия.
- Маршрут включает прогулку по Олимпийскому порту и Рамбле, а также ужин в «секретном» ресторане, где вы познакомитесь с особенностями местной кухни в особой атмосфере.
- Культурные впечатления.
- Вы познакомитесь с национальным испанским танцем — фламенко или послушаете джаз в легендарном клубе Jamboree. Завершится вечер представлением Магического фонтана у подножия горы Монжуик. Важная информация: Экскурсия длится от 4 до 6 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Тибидабо
- Храм Священного сердца
- Олимпийский порт
- Рамбла
- Клуб Jamboree
- Магический фонтан Монжуика
Что включено
- Услуги гида
- Фотосъемка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Дополнительное время (55 € с группы за 1 час)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 4 до 6 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
