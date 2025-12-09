Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предлагает познакомиться с уникальными достопримечательностями Барселоны: готическими зданиями и улочками, миниатюрам каталонских сооружений в парке и потрясающими видами с вершины горы Тибидабо. Она подходит для всех, кто интересуется историей города, культурой и местными традициями.

Владислав Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно в 10:00 €385 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы начнете знакомство с Барселоной с площади Каталонии, где узнаете об истории этого района с его характерными фасадами и уютными площадями. Затем вы погрузитесь в атмосферу готического квартала, исследуя величественные соборы и церкви, которые расскажут вам о средневековом прошлом города и особенностях готической архитектуры. Во второй части дня вас ждет посещение парка Миниатюр, где вы увидите уменьшенные копии главных достопримечательностей Каталонии, а затем подниметесь на гору Тибидабо. На вершине вы посетите храм Святого Сердца и сможете насладиться панорамными видами города, а также прокатиться на аттракционах старинного парка, включая колесо обозрения с захватывающими видами на Барселону. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату