Экскурсия предлагает познакомиться с уникальными достопримечательностями Барселоны: готическими зданиями и улочками, миниатюрам каталонских сооружений в парке и потрясающими видами с вершины горы Тибидабо. Она подходит для всех, кто интересуется историей города, культурой и местными традициями.
Описание экскурсииВы начнете знакомство с Барселоной с площади Каталонии, где узнаете об истории этого района с его характерными фасадами и уютными площадями. Затем вы погрузитесь в атмосферу готического квартала, исследуя величественные соборы и церкви, которые расскажут вам о средневековом прошлом города и особенностях готической архитектуры. Во второй части дня вас ждет посещение парка Миниатюр, где вы увидите уменьшенные копии главных достопримечательностей Каталонии, а затем подниметесь на гору Тибидабо. На вершине вы посетите храм Святого Сердца и сможете насладиться панорамными видами города, а также прокатиться на аттракционах старинного парка, включая колесо обозрения с захватывающими видами на Барселону. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Каталонии
- Готический квартал
- Парк Миниатюр
- Гора Тибидабо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 10:30
10 дек в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Священная гора Тибидабо
Миллионы новых нейронных связей и безбрежный океан эмоций!
Начало: На площади Каталонии
10 дек в 08:00
11 дек в 08:30
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€74 за всё до 3 чел.