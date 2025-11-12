Красота парка Гуэль — настоящего музея под открытым небом — впечатляет даже тех, кто уже многое повидал.
Отправьтесь в самостоятельное путешествие по диковинному творению знаменитого архитектора Барселоны! Посмотрите на волшебного дракона, сюрреалистическую серпантинную скамью в мозаике «тренкадис» и чудесные панорамы Барселоны.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание билета
Вы посетите основные достопримечательности парка в собственном темпе:
- Полюбуетесь культовой лестницей в Монументальной зоне
- Рассмотрите сверкающую чешую охраняющего её дракона
- Подойдёте к главной площади, окружённой мозаичной серпантинной скамьёй
- Полюбуетесь невероятным видами на Барселону и Средиземное море
Послушаете истории о создателе парка — Антонио Гауди, источниках его вдохновения и его прочной дружбе с предпринимателем Эусеби Гуэлем, который стал инициатором проекта.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в парк Гуэль
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Карретера-дель-Кармель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
