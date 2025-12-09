Первой остановкой тура станет древний город Бесалу, наполненный атмосферой рыцарского средневековья.
Далее мы направимся в Фигерас — город, в котором родился Сальвадор Дали и здесь же организовал театр-музей. В завершение посетим
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы окунетесь в атмосферу рыцарского средневековья, начав путешествие с города-музея Бесалу. Вы прогуляетесь по его уютным улочкам, заглянете в мастерские ремесленников, познакомитесь с исторической архитектурой и попробуете местные ликеры. Завершится знакомство с городом обедом в ресторанчике с панорамным видом, где вы сможете насладиться прекрасными пейзажами. Далее вас ждет Фигерас — родной город Сальвадора Дали, где вы посетите его знаменитый театр-музей с уникальной экспозицией и ювелирными работами. А заключительной частью путешествия станет Эмпуриабрава, где вы прокатитесь на лодке по живописным каналам, почувствовав себя капитаном в этой удивительной испанской Венеции. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бесалу
- Церковь Святого Петра
- Музей Миниатюр
- Фигерас
- Эмпуриабрава
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
