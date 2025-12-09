Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии На этой экскурсии вы окунетесь в атмосферу рыцарского средневековья, начав путешествие с города-музея Бесалу. Вы прогуляетесь по его уютным улочкам, заглянете в мастерские ремесленников, познакомитесь с исторической архитектурой и попробуете местные ликеры. Завершится знакомство с городом обедом в ресторанчике с панорамным видом, где вы сможете насладиться прекрасными пейзажами. Далее вас ждет Фигерас — родной город Сальвадора Дали, где вы посетите его знаменитый театр-музей с уникальной экспозицией и ювелирными работами. А заключительной частью путешествия станет Эмпуриабрава, где вы прокатитесь на лодке по живописным каналам, почувствовав себя капитаном в этой удивительной испанской Венеции. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

