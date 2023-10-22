В 19 веке Каталония была невероятно развитым промышленным регионом. Здесь строились многочисленные фабрики, а рядом — дома рабочих и учреждения для их комфортной жизни. Такие комплексы назывались колонии — и мы посетим одну из самых знаменитых. Окунёмся в атмосферу рубежа 19-20 вв и увидим творения каталонских архитекторов-модернистов, включая Антонио Гауди.

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Описание

Что вас ожидает

Колония Гуэль была одной из самых прогрессивных в Каталонии. Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами. Такой сплав интересов привёл к созданию посёлка с комфортными домами и весьма необычной церковью. Она, как и многие строения маэстро Гауди, не была закончена, но даже та небольшая часть, которую он успел воздвигнуть, впечатляет! Мы рассмотрим уникальные интерьеры, яркие витражи и разноцветную мозаику, полную сакральных символов.

Внимательно осмотрим и сам посёлок: здесь сохранились нарядные кирпичные домики рабочих, здания театра, клуба и школы, дома врача и директора фабрики. В возведении колонии, помимо Гауди, принимали участие и другие известные каталонские модернисты. Я расскажу, как им удалось создать образцовый рабочий посёлок — и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.

Организационные детали

В колонию Гуэль мы едем из Барселоны на электричке или моём автомобиле (за дополнительную плату). В посёлке — пешеходная прогулка.

Указанная продолжительность экскурсии включает дорогу — 30-40 мин. в одну сторону

Дополнительные расходы