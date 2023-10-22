Из Барселоны - в колонию Гуэль

Погулять в прогрессивном рабочем посёлке и отыскать там следы Гауди

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В 19 веке Каталония была невероятно развитым промышленным регионом. Здесь строились многочисленные фабрики, а рядом — дома рабочих и учреждения для их комфортной жизни. Такие комплексы назывались колонии — и мы посетим одну из самых знаменитых.

Окунёмся в атмосферу рубежа 19-20 вв и увидим творения каталонских архитекторов-модернистов, включая Антонио Гауди.
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
Из Барселоны - в колонию Гуэль
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Описание

Что вас ожидает

Колония Гуэль была одной из самых прогрессивных в Каталонии. Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами. Такой сплав интересов привёл к созданию посёлка с комфортными домами и весьма необычной церковью. Она, как и многие строения маэстро Гауди, не была закончена, но даже та небольшая часть, которую он успел воздвигнуть, впечатляет! Мы рассмотрим уникальные интерьеры, яркие витражи и разноцветную мозаику, полную сакральных символов.

Внимательно осмотрим и сам посёлок: здесь сохранились нарядные кирпичные домики рабочих, здания театра, клуба и школы, дома врача и директора фабрики. В возведении колонии, помимо Гауди, принимали участие и другие известные каталонские модернисты. Я расскажу, как им удалось создать образцовый рабочий посёлок — и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.

Организационные детали

  • В колонию Гуэль мы едем из Барселоны на электричке или моём автомобиле (за дополнительную плату). В посёлке — пешеходная прогулка.
  • Указанная продолжительность экскурсии включает дорогу — 30-40 мин. в одну сторону

Дополнительные расходы

  • Проезд на электричке — €5
  • Вход в церковь — €10
  • За дополнительную стоимость мы можем отправиться в Гуэль на автомобиле. Цена зависит от количества участников. Место встречи в таком случае — по договоренности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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