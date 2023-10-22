Погулять в прогрессивном рабочем посёлке и отыскать там следы Гауди
Окунёмся в атмосферу рубежа 19-20 вв и увидим творения каталонских архитекторов-модернистов, включая Антонио Гауди.
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Описание
Что вас ожидает
Колония Гуэль была одной из самых прогрессивных в Каталонии. Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами. Такой сплав интересов привёл к созданию посёлка с комфортными домами и весьма необычной церковью. Она, как и многие строения маэстро Гауди, не была закончена, но даже та небольшая часть, которую он успел воздвигнуть, впечатляет! Мы рассмотрим уникальные интерьеры, яркие витражи и разноцветную мозаику, полную сакральных символов.
Внимательно осмотрим и сам посёлок: здесь сохранились нарядные кирпичные домики рабочих, здания театра, клуба и школы, дома врача и директора фабрики. В возведении колонии, помимо Гауди, принимали участие и другие известные каталонские модернисты. Я расскажу, как им удалось создать образцовый рабочий посёлок — и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.
Организационные детали
- В колонию Гуэль мы едем из Барселоны на электричке или моём автомобиле (за дополнительную плату). В посёлке — пешеходная прогулка.
- Указанная продолжительность экскурсии включает дорогу — 30-40 мин. в одну сторону
Дополнительные расходы
- Проезд на электричке — €5
- Вход в церковь — €10
- За дополнительную стоимость мы можем отправиться в Гуэль на автомобиле. Цена зависит от количества участников. Место встречи в таком случае — по договоренности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Испании
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.