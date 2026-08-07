Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Колония Гуэль - это живописный уголок Каталонии, где каждый камень дышит историей.
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная возможность исследовать этот уникальный посёлок, который был задуман как идеальное место для жизни рабочих.
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экскурсии вы увидите, как сочетание заботы о благополучии рабочих и стремления к красоте привело к созданию архитектурных шедевров.
Мы посетим недостроенную церковь, которая является ярким примером творчества Гауди, а также узнаем о вкладе других каталонских модернистов в развитие колонии.
Вас ждет погружение в атмосферу начала 20 века, когда Каталония переживала свой промышленный расцвет.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, которое позволит вам коснуться величия и таланта архитекторов того времени
Описание экскурсии
Колония Гуэль была одной из самых прогрессивных в Каталонии. Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами. Такой сплав интересов привёл к созданию посёлка с комфортными домами и весьма необычной церковью. Она, как и многие строения маэстро Гауди, не была закончена, но даже та небольшая часть, которую он успел воздвигнуть, впечатляет! Мы рассмотрим уникальные интерьеры, яркие витражи и разноцветную мозаику, полную сакральных символов.
Внимательно осмотрим и сам посёлок: здесь сохранились нарядные кирпичные домики рабочих, здания театра, клуба и школы, дома врача и директора фабрики. В возведении колонии, помимо Гауди, принимали участие и другие известные каталонские модернисты. Я расскажу, как им удалось создать образцовый рабочий посёлок — и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.
Организационные детали
В колонию Гуэль мы едем из Барселоны на электричке или моём автомобиле (за дополнительную плату). В посёлке — пешеходная прогулка.
Указанная продолжительность экскурсии включает дорогу — 30-40 мин. в одну сторону
Дополнительные расходы
Проезд на электричке — €5
Вход в церковь — €10
За дополнительную стоимость мы можем отправиться в Гуэль на автомобиле. Цена зависит от количества участников. Место встречи в таком случае — по договоренности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1000 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне и работаю здесь гидом. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах и современной читать дальшеуменьшить
жизни. Имею право организовывать экскурсии в любых музеях и достопримечательностях. Помогаю с бронированием билетов и проходом без очереди. Создаю авторские маршруты по Барселоне пешком и на автомобиле, загородные поездки. Провожу специализированные экскурсии для архитекторов.
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