Колония Гуэль - это живописный уголок Каталонии, где каждый камень дышит историей.Вашему вниманию предлагается эксклюзивная возможность исследовать этот уникальный посёлок, который был задуман как идеальное место для жизни рабочих.В ходе

экскурсии вы увидите, как сочетание заботы о благополучии рабочих и стремления к красоте привело к созданию архитектурных шедевров. Мы посетим недостроенную церковь, которая является ярким примером творчества Гауди, а также узнаем о вкладе других каталонских модернистов в развитие колонии. Вас ждет погружение в атмосферу начала 20 века, когда Каталония переживала свой промышленный расцвет. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое, которое позволит вам коснуться величия и таланта архитекторов того времени

Описание экскурсии

Колония Гуэль была одной из самых прогрессивных в Каталонии. Её хозяин, промышленник и меценат Эусеби Гуэль, активно сотрудничал с Гауди, а своих рабочих старался обеспечить всеми удобствами. Такой сплав интересов привёл к созданию посёлка с комфортными домами и весьма необычной церковью. Она, как и многие строения маэстро Гауди, не была закончена, но даже та небольшая часть, которую он успел воздвигнуть, впечатляет! Мы рассмотрим уникальные интерьеры, яркие витражи и разноцветную мозаику, полную сакральных символов.

Внимательно осмотрим и сам посёлок: здесь сохранились нарядные кирпичные домики рабочих, здания театра, клуба и школы, дома врача и директора фабрики. В возведении колонии, помимо Гауди, принимали участие и другие известные каталонские модернисты. Я расскажу, как им удалось создать образцовый рабочий посёлок — и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.

Организационные детали

В колонию Гуэль мы едем из Барселоны на электричке или моём автомобиле (за дополнительную плату). В посёлке — пешеходная прогулка.

Указанная продолжительность экскурсии включает дорогу — 30-40 мин. в одну сторону

Дополнительные расходы