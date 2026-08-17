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Масонская Барселона

Найти тайные знаки в архитектуре города и разобраться в истории вольных каменщиков
Барселона — портовый, передовой и открытый новым учениям город, поэтому неудивительно, что масонство пустило здесь глубокие корни. Я расскажу, как их идеи отразились не только в деятельности тайных лож, но и в городском устройстве.

Научу вас замечать циркули, розы, линейки и мастерки на фасадах и объясню, что эти символы значили для посвящённых.
Масонская Барселона
Масонская Барселона
Масонская Барселона

Описание экскурсии

На нашем маршруте:

  • Эшампле — район, построенный в конце 19 века. Мы поговорим о том, какие принципы вольных каменщиков нашли отражение в одном из главных урбанистических проектов Барселоны
  • Улочки Старого города, где среди привычного декора прячутся масонские знаки и символы
  • Триумфальная арка — рассмотрим её архитектурные детали и обсудим заложенные в них смыслы
  • Библиотека Арус — штаб-квартира барселонских масонов

Вы узнаете:

  • как в Барселоне появились первые члены тайного общества вольных каменщиков
  • как портовый характер города способствовал распространению их идей
  • каковы философия и основные принципы масонского движения
  • зачем была основана Великая Каталано-Балеарская ложа
  • почему масонские организации запрещали, а их участников преследовали
  • и многое другое

Организационные детали

Перекус по пути — по желанию, не входит в стоимость.

в воскресенье в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Eixample
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3799 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк.
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Знаю то, о чём не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.

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