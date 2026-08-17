Барселона — портовый, передовой и открытый новым учениям город, поэтому неудивительно, что масонство пустило здесь глубокие корни. Я расскажу, как их идеи отразились не только в деятельности тайных лож, но и в городском устройстве.
Научу вас замечать циркули, розы, линейки и мастерки на фасадах и объясню, что эти символы значили для посвящённых.
Научу вас замечать циркули, розы, линейки и мастерки на фасадах и объясню, что эти символы значили для посвящённых.
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Эшампле — район, построенный в конце 19 века. Мы поговорим о том, какие принципы вольных каменщиков нашли отражение в одном из главных урбанистических проектов Барселоны
- Улочки Старого города, где среди привычного декора прячутся масонские знаки и символы
- Триумфальная арка — рассмотрим её архитектурные детали и обсудим заложенные в них смыслы
- Библиотека Арус — штаб-квартира барселонских масонов
Вы узнаете:
- как в Барселоне появились первые члены тайного общества вольных каменщиков
- как портовый характер города способствовал распространению их идей
- каковы философия и основные принципы масонского движения
- зачем была основана Великая Каталано-Балеарская ложа
- почему масонские организации запрещали, а их участников преследовали
- и многое другое
Организационные детали
Перекус по пути — по желанию, не входит в стоимость.
в воскресенье в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Eixample
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3799 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк.
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