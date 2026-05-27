По Барселоне там и тут рассыпаны знания, которые оставили члены тайного общества.
Выполняя задания и раскрывая скрытые смыслы, вы пройдёте от Триумфальной арки через парк Сьютадела и по кварталу Борн.
Я познакомлю вас с Барселоной интеллектуалов и ремесленников, шпионов и рыцарей — и вы сами не заметите, как откроете для себя столицу Каталонии по-новому.
Описание квеста
Мы будем говорить:
- о мероприятии, которое показало миру Барселону в конце 19 века роскошным и продвинутым городом
- интеллектуалах (масонах), которые ненавязчиво образовывали горожан на рубеже 19–20 веков
- шпионах и о трагедии 18 века, из-за которой Каталония перестала быть отдельным государством
Вы раскроете:
- где проходил край мира у средневековых испанцев
- в каком фонтане был спрятан аквариум и куда ведёт самая короткая улица города
- что за подземелье скрыто под оживлённым рынком и кто придумал первую теплицу
- почему в Барселоне живёт только один мамонт
- как в самом трудолюбивом квартале города появилась улица бездельников
По пути:
- мы побываем у Триумфальной арки и Дворца правосудия
- заглянем в парк, история которого связана с защитной крепостью и музеем естествознания
- пройдём по ристалищу для рыцарских поединков
- и многое другое
Кому подойдёт квест-экскурси
Тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет узнать больше, чем Барселона Гауди и Готический квартал
Организационные детали
- Квест-экскурсия будет интересна детям от 9 лет и взрослым
- По дороге по желанию зайдём в кафе — не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 705 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания
от €200 за экскурсию