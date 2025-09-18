Мои заказы

Монастырь Монсеррат

Вместе с гидом вы отправитесь к бенедиктинскому монастырю Санта-Мария де Монсеррат, располагающемуся у скального выступа на высоте 725 метров над уровнем моря, и узнаете немного больше об этом памятнике архитектуры.
Монастырь Монсеррат
Монастырь Монсеррат
Монастырь Монсеррат
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Открытие великолепия Монсеррат

В 50-ти километрах северо-восточнее Барселоны на вас ждет впечатляющий пейзаж массива Монсеррат. Это место, состоящее из 1200 отдельных скал, завораживает своим величием и природной красотой.

Главная достопримечательность

Монсеррат славится не только своими природными формами, но и культурным значением. Здесь располагается знаменитый бенедиктинский монастырь Santa Maria de Montserrat, который является важным религиозным центром Каталонии.

Привлечение туристов

Этот монастырь ежегодно привлекает сотни тысяч католиков и простых туристов. Многие из них стремятся увидеть чудотворную святыню, которая является значимой для верующих.

Посетив Монсеррат, вы не только насладитесь великолепием природы, но и прикоснётесь к культуре и истории региона. Это место вдохновляет, и каждое мгновение здесь наполнено особой атмосферой.

Ежедневно с 08:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Монсеррат
  • Базилика
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в музей
  • Обед
Место начала и завершения?
Отель клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Путешествие к святыням горы и монастыря Монсеррат
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к святыням горы и монастыря Монсеррат
Начало: Plaça de Catalunya
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Поездка в Монсеррат
На автобусе
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Монсеррат
Начало: Barcelona, Plaza España
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Барселона и монастырь Монсеррат
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Барселона и монастырь Монсеррат
Прогуляться по Старому городу и загадать желание в святой обители
Начало: На площади Каталонии
29 сен в 13:00
6 окт в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне