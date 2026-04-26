Мистическая гора, где вера, легенды и природа сливаются воедино.
Монтсеррат — место силы, вдохновения и тишины, которое веками притягивает паломников и путешественников. Панорамы, святыни и музыка, трогающая душу.
Описание экскурсииМонтсеррат — место силы и легенд Путешествие к священной горе Монтсеррат — это встреча с уникальным миром, где история, вера и природа переплетаются воедино. Исполинские скалы с причудливыми формами — «Божий Перст», «Хобот Слона», «Мумия» — создают пейзаж, который невозможно забыть, а панорамные виды наполняют ощущением покоя и величия. Тайна Чёрной Девы и священные реликвии В сердце горы расположен бенедиктинский монастырь Монтсеррат, хранящий духовные традиции более тысячи лет. Здесь вы узнаете тайну Чёрной Девы — покровительницы Каталонии, услышите легенды о чудесах и сможете прикоснуться к священной реликвии, к которой паломники приезжают со всего мира. Музыка, вкусы и атмосфера монастыря Особое впечатление оставляет живое исполнение хора Escolania de Montserrat — одного из старейших в Европе. Завершит путешествие дегустация монастырских травяных ликёров и местных сыров, позволяя прочувствовать Монтсеррат не только сердцем, но и вкусом. Важная информация:
- Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
- Для группы 6–7 человек стоимость рассчитывается по запросу.
Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Священная гора Монтсеррат
- Бенедиктинский монастырь Монтсеррат
- Статуя Чёрной Девы
- Священная реликвия Монтсеррат
- Скальные образования "Божий Перст", "Хобот Слона", "Мумия"
- Смотровые площадки Монтсеррата
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты: Мадонна по 12 евро, хор по 12 евро, фуникулер по 13, 5 евро, канатная дорога по 13 евро, музей по 12 евро с человека
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
€330 за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.