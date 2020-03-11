Что вас ожидает

Путь к волшебному Монтсеррату

Мы встретимся утром на площади Испании и отправимся на электричке к подножию гор, а к монастырской базилике поднимемся на фуникулере или кремальере — зубчатой железной дороге. Подъезжая к природному чуду, вы осмотрите удивительные скальные образования, которым нет аналогов во всем мире. Услышите легенду о сотворении горного массива и историю о том, как много веков назад здесь обосновался старейший католический орден — бенедиктинский.

Действующая базилика и статуя Чёрной Мадонны

На площади перед храмом вы познакомитесь с историей старинных и величественных статуй, узнаете о принципах, заложенных в архитектуру монастырского комплекса, а также о деятельности, жизни и загадках монашеского ордена. Я также расскажу о чудесном обнаружении статуи каталонской покровительницы — Черной Мадонны, а пройдя под таинственными сводами базилики, вы увидите главную реликвию обители и сможете загадать желание у Моренеты-Смуглянки, как ее ласково именуют местные жители.

Смотровая площадка и фермерский рынок

Чтобы в полной мере раскрыть красоту этих мест, вы пройдете по одной из многочисленных пешеходных троп и совершите небольшое восхождение к Кресту Святого Михаила. Здесь вы узнаете о покровителе горы и откроете фантастические панорамы окрестностей. Затем отправитесь на знаменитую монастырскую ярмарку, где я помогу выбрать сыры, мед и ликеры для дегустации. Кроме того, если захотите, я расскажу, как и где можно отправить открыточный «привет» с Монтсеррата.

В программе предусмотрен перерыв на обед или кофе-паузу. На территории монастыря я помогу отыскать заведения, где вы сможете вкусно перекусить по разумной цене.