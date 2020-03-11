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Познакомиться с легендами духовного символа Каталонии и открыть неповторимые горные пейзажи

Лилия
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Лилия – ваш гид
Фантастический скальный массив, потрясающая энергетика и тысячелетний монастырь — все это Монтсеррат, без которого невозможно представить Каталонию.

Здесь вы откроете вдохновляющие пейзажи, услышите легенды бенедиктинцев и знаменитых реликвий обители, а также узнаете историю старейшего хора мальчиков в Испании и подниметесь к Кресту покровителя горы.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения

Что вас ожидает

Путь к волшебному Монтсеррату
Мы встретимся утром на площади Испании и отправимся на электричке к подножию гор, а к монастырской базилике поднимемся на фуникулере или кремальере — зубчатой железной дороге. Подъезжая к природному чуду, вы осмотрите удивительные скальные образования, которым нет аналогов во всем мире. Услышите легенду о сотворении горного массива и историю о том, как много веков назад здесь обосновался старейший католический орден — бенедиктинский.

Действующая базилика и статуя Чёрной Мадонны
На площади перед храмом вы познакомитесь с историей старинных и величественных статуй, узнаете о принципах, заложенных в архитектуру монастырского комплекса, а также о деятельности, жизни и загадках монашеского ордена. Я также расскажу о чудесном обнаружении статуи каталонской покровительницы — Черной Мадонны, а пройдя под таинственными сводами базилики, вы увидите главную реликвию обители и сможете загадать желание у Моренеты-Смуглянки, как ее ласково именуют местные жители.

Смотровая площадка и фермерский рынок
Чтобы в полной мере раскрыть красоту этих мест, вы пройдете по одной из многочисленных пешеходных троп и совершите небольшое восхождение к Кресту Святого Михаила. Здесь вы узнаете о покровителе горы и откроете фантастические панорамы окрестностей. Затем отправитесь на знаменитую монастырскую ярмарку, где я помогу выбрать сыры, мед и ликеры для дегустации. Кроме того, если захотите, я расскажу, как и где можно отправить открыточный «привет» с Монтсеррата.

В программе предусмотрен перерыв на обед или кофе-паузу. На территории монастыря я помогу отыскать заведения, где вы сможете вкусно перекусить по разумной цене.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы: проезд на поезде и канатной дороге/кремальере — около 22 евро в обе стороны/человека+ билет для гида
  • Опциональные расходы: подъем на фуникулере на высшую точку горы — 9 евро/человека; музей с выставкой произведений искусств — 8 евро/человека; все дегустации и обед
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения
Монтсеррат — источник силы и вдохновения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лилия
Лилия
Привет, давайте знакомиться! Меня зовут Лиля. Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я закончила здесь школу туризма. С тех пор в легкой и непринужденной форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Лилия очень приятная и милая. Справилась с нашей командой из 6 человек на отлично. Сумела заинтересовать даже двоих девяти летних девчат. Экскурсией очень довольны. Спасибо. Рекомендуем всем.

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