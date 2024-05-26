Экскурсии по набережной Барселоны

Найдено 9 экскурсий в категории «Набережная» в Барселоне на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
«Далее на нашем пути — порт, рыбацкий район Барселонета и набережная с пляжами»
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
«На прогулке по набережной я расскажу о неслучайном принципе проектирования улиц под особым углом и подскажу отличные заведения, где можно отведать блюда из морепродуктов с видом на бескрайние просторы Средиземного моря»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«После завтрака мы отправимся на прогулку по набережным, чтобы вдохновиться атмосферой просыпающегося города и умыться в водах Средиземного моря»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
«На набережной Сан-Себастьян вы осмотрите особняки так называемых ситжезанских индейцев, подаривших Каталонии новое архитектурное направление – модернизм»
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
«Прогулка по набережной и гастрономический рай»
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
118 за всё до 8 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
«А после проедем по набережной, с помпой отстроенной к Олимпиаде»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 133 за всё до 10 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Мы начнем с утреннего променада по 5-километровой набережной, на которой расположились все 10 барселонских пляжей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«В завершении прогулки мы неспешно прокатимся по набережной, над украшением которой потрудились признанные мастера стрит-арта»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    Пять районов Барселоны за три часа
    Всё было просто супер. Три часа увлекательно, познавательно и круто! Великолепный гид! Рекомендую всем!!!
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Прекрасная экскурсия на велосипедах. Детям очень понравилась! Людмила прекрасный гид и человек. У нас случилась проблемка, но с помощью Людмилы мы все решили оптимальным образом, насколько это только было возможно.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
    мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
  • G
    Galina
    3 апреля 2024
    Вся Барселона за один день
    Мы с семьей были в восторге. Большое спасибо за отличную экскурсию, прошло на одном дыхании. Не первый раз а Барселоне,
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    но открыли для себя много нового. Евгений отличный рассказчик, отдельно хочется отметить техническую и визуальную подготовку. Наушники, микрофон, фотографии- это уже профессиональный уровень. 6 часов пролетели совсем незаметно.

  • Ж
    Жанна
    18 марта 2024
    Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
    Очарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатления. Спасибо гиду Елене -
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    она знает каждую улицу и показала нам все самые замечательные места городка. Благодаря ей мы смогли по-настоящему окунуться в атмосферу этого удивительного места. Сюда хочется возвращать вновь и вновь!

    Очарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатленияОчарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатленияОчарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатленияОчарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатленияОчарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатленияОчарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатления
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
    Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
  • С
    Сергей
    22 февраля 2024
    Вся Барселона за один день
    Мы восхищены тем, как Евгений провел экскурсию по Барселоне. Прекрасный рассказчик, увлеченный своим городом, сумел захватить наше внимание так, что
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    мы не заметили, как пролетели часы экскурсии. Интересные факты с момента основания города и до наших дней Евгений доносит ярким живым языком, разбавляя исторические события легендами и байками из жизни каталонцев. Мы взяли билеты на посещение храма Святого Семейства на самый последний сеанс, в 17.15, и Евгений составил экскурсию так, чтобы завершить её у входа в храм после интереснейшего рассказа о становлении и творчестве Гауди, а так же о этапах строительства храма. Хотим выразить огромную благодарность Евгению и рекомендовать его всем, кто захочет окунуться в Барселону.

  • А
    Анна
    5 декабря 2023
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Легкая, познавательная экскурсия в компании с очаровательной девушкой. Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен. Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!
  • С
    Светлана
    6 ноября 2023
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще и на электросамокатах и электровелосипедах. Мы столько много увидели!!! Дети- подростки были увлечены! Рекомендуем эту экскурсию с Людмилой, не пожалеете!
    Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще иОчень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще и

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Набережная»

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  4. Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
  5. Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
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  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Набережная" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 60 до 400. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Барселоне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Барселоны. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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