Т Татьяна Вся Барселона за один день Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)

Е Евгений Пять районов Барселоны за три часа Всё было просто супер. Три часа увлекательно, познавательно и круто! Великолепный гид! Рекомендую всем!!!

В Виталий Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате Прекрасная экскурсия на велосипедах. Детям очень понравилась! Людмила прекрасный гид и человек. У нас случилась проблемка, но с помощью Людмилы мы все решили оптимальным образом, насколько это только было возможно.

О Ольга Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.

G Galina Вся Барселона за один день читать дальше но открыли для себя много нового. Евгений отличный рассказчик, отдельно хочется отметить техническую и визуальную подготовку. Наушники, микрофон, фотографии- это уже профессиональный уровень. 6 часов пролетели совсем незаметно. Мы с семьей были в восторге. Большое спасибо за отличную экскурсию, прошло на одном дыхании. Не первый раз а Барселоне,

Ж Жанна Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе читать дальше она знает каждую улицу и показала нам все самые замечательные места городка. Благодаря ей мы смогли по-настоящему окунуться в атмосферу этого удивительного места. Сюда хочется возвращать вновь и вновь! Очарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатления. Спасибо гиду Елене -

Т Татьяна Город и море: авторская экскурсия в Барселоне Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.

С Сергей Вся Барселона за один день читать дальше мы не заметили, как пролетели часы экскурсии. Интересные факты с момента основания города и до наших дней Евгений доносит ярким живым языком, разбавляя исторические события легендами и байками из жизни каталонцев. Мы взяли билеты на посещение храма Святого Семейства на самый последний сеанс, в 17.15, и Евгений составил экскурсию так, чтобы завершить её у входа в храм после интереснейшего рассказа о становлении и творчестве Гауди, а так же о этапах строительства храма. Хотим выразить огромную благодарность Евгению и рекомендовать его всем, кто захочет окунуться в Барселону. Мы восхищены тем, как Евгений провел экскурсию по Барселоне. Прекрасный рассказчик, увлеченный своим городом, сумел захватить наше внимание так, что

А Анна Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате Легкая, познавательная экскурсия в компании с очаровательной девушкой. Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен. Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!