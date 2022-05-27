375 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта увлекательная экскурсия предлагает прогулку по историческим районам Барселоны, включая Борн, Раваль и Готический квартал.Участники увидят знаковые достопримечательности, такие как Триумфальная арка и Кафедральный собор, а также узнают о местных

традициях и культуре. Прогулка включает посещение интересных мест, таких как церковь Санта-Мария-дель-Мар и площадь, где снимали сцены для фильма «Парфюмер». Это отличный способ познакомиться с Барселоной и получить ценные советы для путешественников

Описание экскурсии

Что вас ожидать

Прогулка по «must-see» местам

Мы будем гулять по «старому центру» Барселоны: районам Борн, Раваль и Готическому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности, которые стоит посетить именно в первые дни путешествия. Мы рассмотрим Триумфальную арку и Кафедральный собор, Королевский дворец и колонны римского храма. Зайдем в церковь Санта-Мария-дель-Мар с невероятной энергетикой и интересной историей. Увидим средневековый публичный дом и красивую стену с мозаикой из 4000 фотографий. Пройдем по бульвару Ла Рамбла, а по пути встретим отель, который раньше был монастырем, госпиталь, где умер Гауди, и другие интереснейшие здания.

Научиться ориентироваться в городе

Вы получите огромное количество ценных советов: как провести время в Барселоне, куда стоит сходить на завтрак или обед, как ориентироваться в центре города. Я помогу вам понять Барселону, расскажу про самые вкусные заведения и покажу площадь, где снимали рыбный рынок для фильма «Парфюмер».

Знакомство с каталонской культурой

Я расскажу вам о местных традициях, о борьбе Каталонии за независимость и других событиях, повлиявших на развитие и становление Барселоны. Вы узнаете, как жили здесь люди в Средневековье и как живут сейчас, изучите атмосферные и аутентичные уголки города. А за чашечкой ароматного кофе я дам вам рекомендации о ресторанах и достопримечательностях Барселоны.

Организационные детали