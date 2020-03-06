375 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская групповая прогулка по главным местам города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам.

А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча В центре
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У этой экскурсии375 отзывов
4.93
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне

Что вас ждет

Прогулка по «must-see» местам
Мы будем гулять по «старому центру» Барселоны: районам Борн, Раваль и Готическому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности, которые стоит посетить именно в первые дни путешествия. Мы рассмотрим Триумфальную арку и Кафедральный собор, Королевский дворец и колонны римского храма. Зайдем в церковь Санта-Мария-дель-Мар с невероятной энергетикой и интересной историей. Увидим средневековый публичный дом и красивую стену с мозаикой из 4000 фотографий. Пройдем по бульвару Ла Рамбла, а по пути встретим отель, который раньше был монастырем, госпиталь, где умер Гауди, и другие интереснейшие здания.

Научиться ориентироваться в городе
Вы получите огромное количество ценных советов: как провести время в Барселоне, куда стоит сходить на завтрак или обед, как ориентироваться в центре города. Я помогу вам понять Барселону, расскажу про самые вкусные заведения и покажу площадь, где снимали рыбный рынок для фильма «Парфюмер».

Знакомство с каталонской культурой
Я расскажу вам о местных традициях, о борьбе Каталонии за независимость и других событиях, повлиявших на развитие и становление Барселоны. Вы узнаете, как жили здесь люди в Средневековье и как живут сейчас, изучите атмосферные и аутентичные уголки города. А за чашечкой ароматного кофе я дам вам рекомендации о ресторанах и достопримечательностях Барселоны.

Организационные детали

  • Если захотите, во время прогулки мы остановимся на чашку кофе с выпечкой (примерно 3,5-7 евро с человека).
  • Обратите внимание, что экскурсия проходит в группе, кроме вас на ней могут быть и другие участники
  • Эту экскурсию можно заказать в индивидуальном формате на удобный вам день и время. Для оформления индивидуального заказа перейдите на данную страницу – Первые шаги в Барселоне.
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне
Первые шаги в Барселоне

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура В центре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 27 лет. С удовольствием познакомлю вас с прекрасной Барселоной: её историческими кварталами, атмосферными барами, шедеврами каталонского модерна, созданными воображением гения Гауди. Я постоянно узнаю новую информацию о городе от местных жителей, из городских библиотек и новых книг, поэтому смогу удивить вас оригинальными историями и интересными фактами о Барселоне!
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375 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Воспользовалась услугами Алексея обзорная экскурсия по старой исторической Барселоне. Алексей, как собеседник позитивный, легкий в общении.. Экскурсия была веселой и содержательной. Время пролетело очень быстро. Огромный плюс, много полезной информации. Куда поехать, пойти и что где поесть и выпить. ( так сказать пошаговая инструкция для чайников) Рекомендую, не пожалеете. Рекомендации превзошли в е ожидания....
Елена
29 февраля 2020
клевая экскурсия! Интересные места, большие и группы там не водят. Комфортная атмосфера. Рекомендую в начале поездки посетить:)
24 февраля 2020
Экскурсия «Первые шаги в Барселоне» с гидом Алексеем была очень интересной и познавательной.
От Триумфальной арки и по всему старому историческому центру и прилегающим кварталам мы прошли и узнали много историй о разных эпохах города, о необычных традициях.
Алексей приоткрыл нам много секретов Барселоны, рассказал старые легенды и последние городские новости, показал, где снимались различные фильмы, посоветовал где отведать знаменитую черню паэлью (оказалась очень вкусной!). Благодарны за прекрасный тур по Барселоне и ответы на все наши вопросы.
19 февраля 2020
Все было супер. Экскурсия превзошла все ожидания. Легкая подача информации в дружеском формате. Всем рекомендую!
5 февраля 2020
Лёша крутой рассказчик, отличный путеводитель по кофейням и интересным местам!
Рекомендую 😘
20 января 2020
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Интересно, не скучно (мы не любители длинных и нудных рассказов и топтания на одном месте). Все рекомендации Алексея, особенно по гастрономической части, очень пригодились. Также в его лице нашли такого же кофейного фаната, как и мы сами, и отлично, что в эту экскурсию входит и кофепитие в отличном месте, во время которого можно узнать все нюансы про город вне экскурсии, а также понять, где делают лучший Кофе,
19 января 2020
Алексей очень общительный, умеет с интересом рассказывать, он профессионал в своём деле, рассказывал, что учился в школе гидов в Барселоне на испанском языке, читает книги на испанском, поэтому все его истории взяты из первоисточников, не просто вымысел гида, а реально интересная и полезная информация, которая легко усваивается. Также Лёша поделился с нами самими интересными местами и ресторанами, которые обязательно стоит посетить. Также Леша рассказывал, что он очень глубоко изучал Саграду Фамилия, поэтому хотим взять у него экскурсию ещё и в этот храм. Вообщем если думаете брать экскурсию или не брать, то обязательно берите, точно не пожалеете.
18 января 2020
Спасибо Алексею, экскурсия очень понравилась
14 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Вечером гуляли по центру, а на утро отправились по этим же улочкам на экскурсию! Алексей показал те же улочки с иной стороны и мы поняли, что гуляя сами на многое не обращали внимание. Алексей интернетный рассказчик и не углубляется в даты и т.д. Так что у нас не было впечатления, что мы посетили урок истории ️😁 Рекомендую отправиться на экскурсию с Алексеем!
13 января 2020
В целом экскурсия очень хорошая, сделать первые шаги в незнакомом городе под рассказ Алексея об истории и современности города это замечательно! Информация и маршрут подобраны грамотно и интересно!
Для меня было мало Гауди, конечно есть специальные тематические экскурсии, но первые шаги по этому городу я бы с удовольствием делала бы именно "с ним", но это сугубо индивидуальное восприятие большой поклонницы Антонио Гауди
Ещё 365 отзывов

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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