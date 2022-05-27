375 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Энергичная прогулка по Барселоне с посещением главных достопримечательностей и погружением в атмосферу города. Узнайте больше о каталонской культуре
Эта увлекательная экскурсия предлагает прогулку по историческим районам Барселоны, включая Борн, Раваль и Готический квартал.
Участники увидят знаковые достопримечательности, такие как Триумфальная арка и Кафедральный собор, а также узнают о местных читать дальшеуменьшить
традициях и культуре.
Прогулка включает посещение интересных мест, таких как церковь Санта-Мария-дель-Мар и площадь, где снимали сцены для фильма «Парфюмер». Это отличный способ познакомиться с Барселоной и получить ценные советы для путешественников
Мы будем гулять по «старому центру» Барселоны: районам Борн, Раваль и Готическому кварталу. Здесь вы увидите достопримечательности, которые стоит посетить именно в первые дни путешествия. Мы рассмотрим Триумфальную арку и Кафедральный собор, Королевский дворец и колонны римского храма. Зайдем в церковь Санта-Мария-дель-Мар с невероятной энергетикой и интересной историей. Увидим средневековый публичный дом и красивую стену с мозаикой из 4000 фотографий. Пройдем по бульвару Ла Рамбла, а по пути встретим отель, который раньше был монастырем, госпиталь, где умер Гауди, и другие интереснейшие здания.
Научиться ориентироваться в городе
Вы получите огромное количество ценных советов: как провести время в Барселоне, куда стоит сходить на завтрак или обед, как ориентироваться в центре города. Я помогу вам понять Барселону, расскажу про самые вкусные заведения и покажу площадь, где снимали рыбный рынок для фильма «Парфюмер».
Знакомство с каталонской культурой
Я расскажу вам о местных традициях, о борьбе Каталонии за независимость и других событиях, повлиявших на развитие и становление Барселоны. Вы узнаете, как жили здесь люди в Средневековье и как живут сейчас, изучите атмосферные и аутентичные уголки города. А за чашечкой ароматного кофе я дам вам рекомендации о ресторанах и достопримечательностях Барселоны.
Организационные детали
По вашему желанию во время прогулки мы можем остановиться на чашку кофе с выпечкой (примерно 3,5-7 евро с человека)
Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Барселоны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2681 туриста
С удовольствием познакомлю вас с прекрасной Барселоной: её историческими кварталами, атмосферными барами, шедеврами каталонского модерна, созданными воображением гения Гауди. Я постоянно узнаю новую информацию о городе от местных жителей, из городских библиотек и новых книг, поэтому смогу удивить вас оригинальными историями и интересными фактами о Барселоне!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Алексей нас встретил в наши первые часы в Барселоне. Сказать что хороший гид нечего не сказать. Это лучший гид с которым нам пришлось гулять и даже что мы были без сна больше 24 часов ему удавалось заинтересовать нас своими знаниями истории и легенд. Мы советуем провести с Алексеем время и попить вкусный кофе в местах которые может знать только местный.
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О
Ольга
Экскурсия «первые шаги по Барселоне» с Алексеем оставила самые лучшие впечатления. Алексей - приятный, образованный, современный молодой человек, экскурсия с ним прошла в легкой непринуждённой форме, не была перегружена датами и читать дальшеуменьшить
фактами, а больше походила на прогулку, сопровождённую интересными рассказами о городе, его истории, и о том, чем он примечателен сегодня. План, маршрут и места, которые посетили, всё что у них узнали- всё в экскурсии составлено продумано на отлично! Отдельная огромная благодарность Алексею за его рекомендации, куда пойти, что и где поесть в Барселоне. Абсолютно все его наводки совпали с нашими представлениями о том, что такое вкусно и атмосферно покушать) а такие советы просто бесценны для туриста в большом городе, на наш взгляд)
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ю
юлия
Обожаю Барселону и всегда в музеях слушаю аудиогиды. . заказала экскурсию больше для детей, чтобы они могли задать вопросы и узнать интересные факты. И ОЧЕНЬ довольна!! И дети и взрослые читать дальшеуменьшить
прониклись большой симпатией к Алексею и его рассказу!! Спасибо большое!! Свечи (сделанные детьми вместе с Алексеем) привезли домой, вечером зажигаем и вспоминаем Барселону, наш отдых, замечательный рассказ и молодого человека, который влюблён в этот город и щедро поделился с нами. Спасибо, Алексей!! Ребятня передаёт Вам привет!!
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A
Aleksei
Замечательно провели время на экскурсии с Алексеем! Очень позитивный, открытый, доброжелательный молодой человек. Пунктуальный, грамотный, Экскурсия оказалась очень насыщенной, познавательной и интересной, Помог практическими советами в выборе хорошего ресторана, обменного пункта, выбора лекарств в аптеках. Делает интересные фото с огромным желанием с применением технических новинок. Очень рекомендуем посетить его экскурсии!
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В
Валентина
Замечательный гид Алексей, который не только рассказал, но и показал особенности «Готического квартала» и парка “Цитадель”, рассказал про жизнь и уклад жителей Барселоны. . Особую благодарность Алексею хочется выразить всвязи с тем, что учел все наши пожелания и откликнулся на наши просьбы, не входящие в рамки экскурсии… Большое спасибо!!! С удовольствием порекомендуем друзьям!
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Н
Наталья
Мы в первый раз были в Барселоне, и первое впечатление от города отличное, благодаря нашему гиду Алексею. Очень легкий и приятный человек, чутко реагирует на пожелания клиента. Экскурсия была познавательной, интересной и нескучной. Алексей показал нам интереснейшие места, ответил на все наши вопросы. Спасибо большое Алексею.