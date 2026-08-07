Прогулка по Барселоне откроет тайны города, его традиции и легенды, погрузит в атмосферу прошлого и настоящего
Экскурсия «Свидание с Барселоной» - это шанс открыть для себя многогранную историю и культуру города.
Участники прогуляются по Королевскому Дворцу, узнают о методах испанской инквизиции и посетят старейшую кондитерскую.
В программу входит читать дальшеуменьшить
осмотр колонн храма Августа и посещение легендарного рынка Бокерия, где можно приобрести вкусные сувениры.
Профессиональный гид расскажет о каталонских традициях и увлекательных легендах, а также проведет по знаковым местам, связанным с Пабло Пикассо и династией Беренгеров. Идеально подходит для семей с детьми, так как дети до 10 лет участвуют бесплатно
Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.
Знаковые и секретные места
Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о святом Кристофоре, улице Регомир и династии Беренгеров. А еще я сертифицированный гид в Кафедральном соборе, его мы также не оставим без внимания!
Организационные детали
Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Кирил один из лучших гидов которых я встречала! Настолько всë интересно и вкусно нам подал во время всей экскурсии! Не навящевый юмор, огромный исторический поток информации -это всё Кирил. Муж с детьми постоянно задавали вопросы, на которые мгновенно получали развëрнутые ответы. Одним словом если хотите классного гида-это он! Обязательно если в следующий раз буду заказывать экскурсию-только Кирилла! Спасибо ему большое!
Вам был полезен этот отзыв?
K
Kamal
Очень интересно и познавательно. Наша огромная благодарность Кириллу за интересный маршрут, множество любопытных подробностей и неожиданных деталей.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень рада, что выбрала именно Кирилла! Отличная экскурсия! Много интересных фактов и мест, разнообразно и увлекательно. Мне понравилось как грамотно выстроен маршрут, для такого большого города, удалось увидеть очень много и не устать. Спасибо большое гиду за приятную прогулку и знакомство с Барселоной! Обязательно воспользуюсь услугой в следующий раз и посмотрю другие прекрасные достопримечательности.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Кирилл провел интересную экскурсию по главным местам Барселоны, ответил на все вопросы как от местах, так и о быте горожан, культуре и особенностях.