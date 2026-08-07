Экскурсия «Свидание с Барселоной» - это шанс открыть для себя многогранную историю и культуру города.Участники прогуляются по Королевскому Дворцу, узнают о методах испанской инквизиции и посетят старейшую кондитерскую.В программу входит

осмотр колонн храма Августа и посещение легендарного рынка Бокерия, где можно приобрести вкусные сувениры. Профессиональный гид расскажет о каталонских традициях и увлекательных легендах, а также проведет по знаковым местам, связанным с Пабло Пикассо и династией Беренгеров. Идеально подходит для семей с детьми, так как дети до 10 лет участвуют бесплатно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7 тысяч шагов по Барселоне

Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.

Знаковые и секретные места

Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о святом Кристофоре, улице Регомир и династии Беренгеров. А еще я сертифицированный гид в Кафедральном соборе, его мы также не оставим без внимания!

Организационные детали

Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.