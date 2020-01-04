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Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Вы посмотрите на Королевский Дворец и узнаете любопытные факты о методах испанской инквизиции.

Я покажу старейшую кондитерскую Барселоны, работающую поныне, и колонны храма Августа, самое древнее сооружение в городе.

Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить вкусные сувениры, перекусить и выпить кофе.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной

Что вас ожидает

7 тысяч шагов по Барселоне
Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.

Знаковые и секретные места
Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о святом Кристофоре, улице Регомир и династии Беренгеров. А еще я сертифицированный гид в Кафедральном соборе, его мы также не оставим без внимания!

Организационные детали

Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.

Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной
Свидание с Барселоной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 января 2020
Кирилл провел интересную экскурсию по главным местам Барселоны, ответил на все вопросы как от местах, так и о быте горожан, культуре и особенностях.

Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

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