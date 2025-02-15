Личное свидание с Барселоной

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в
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мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Барселоны!

Личное свидание с Барселоной
Личное свидание с Барселоной
Личное свидание с Барселоной
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
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фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Барселоны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: современные реалии

Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле

Синий маршрут: средневековая история

Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Барселоне, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Монумента Колумбу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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