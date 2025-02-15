Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в

мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Барселоны!

за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

от €125 за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Барселоны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: современные реалии

Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле

Синий маршрут: средневековая история

Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Барселоне, и частым гостям города

Организационные детали