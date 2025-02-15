Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Барселоны, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: современные реалии
Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле
Синий маршрут: средневековая история
Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Барселоне, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно