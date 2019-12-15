10 отзывов оставили туристы

Андорра — рай для горнолыжников, любителей природы, истории и выгодного шоппинга.
Если вы относите себя хотя бы к одной из этих категорий, приглашаем на десятичасовую поездку в это уникальное государство. Мы
Если вы относите себя хотя бы к одной из этих категорий, приглашаем на десятичасовую поездку в это уникальное государство. Мы
Описание экскурсииНа вопрос о самом маленьком государстве в голову приходит быстрая мысль: конечно же Андорра! Оказавшихся здесь впервые, туристов впечатляют не столько размеры, сколько потрясающие пейзажи княжества, расположившегося в Пиренейских горах. О самобытной истории государства путешественники узнают во время экскурсии, ну а о том, что Андорра это Duty-free в мини формате – знают все! Здесь продается все: одежда модных домов, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, электроника… И даже при таком богатом ассортименте следует обратить особое внимание на спортивные товары и горнолыжное снаряжение, парфюмерию, бытовую технику и алкоголь, выбор которого просто поражает. Но даже несмотря на очень скромные размеры, Андорра с гордостью может похвастаться многочисленными памятниками архитектуры: возведенные в начале XI века церкви Св. Эндрю и Св. Стивена, стены которых сохранили росписи, относящиеся к XIII веку. После экскурсии можно пройтись по центральной площади столицы Пласа дель Побле. Возможно, Вам повезет увидеть очередной концерт, традиционно проводимый именно здесь, также неплохо, если экскурсия в Андорру совпадет с ежегодным июльским джазовым фестивалем.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт,
- Гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
t
"Мы ездили в прошлом году. Дорога очень красивая, но автобус не останавливается, так что все можно наблюдать и фотать только из окна. В середине пути будет остановка в маленькой деревшуке,
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Я
Когда я прочитала в отзыве информацию о пробках, не думала, что они возымеют масштаб нескольких часов. К этому надо быть готовым. А так шикарная поездка, гид Елена супер. По мне так пары часов вполне достаточно (я магазины не люблю), на эту страну хватит
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Л
Хорошая, спокойная экскурсия, в спокойном тоне. Материал давался чётко, лаконично (учитывая, что мозг воспринимает лишь 20%от услышанного), доходчиво. Время было проведено комфортно, спасибо гиду нашему- Дмитрию.
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Л
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!!! Я уверена, что благодаря Александру поездка стала незабываемой, красивой и очень легкой, несмотря на довольно большое расстояние!
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М
Гид понравился,очень знающий, интеллигентный человек, ненавязчивая подача материала,по дороге узнали много нового.
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D
В целом все интересно. Минусом является то что в Андорре ужасные пробки.
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Входит в следующие категории Барселоны
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