10 отзывов оставили туристы

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Если вы относите себя хотя бы к одной из этих категорий, приглашаем на десятичасовую поездку в это уникальное государство. Мы читать дальше уменьшить будем гулять по узким извилистым улочкам, открывая историю этих мест.



Сопровождающий гид расскажет интересные факты об Андорре и покажет, откуда получаются красивые фотографии.



И, конечно, мы посетим магазины, где большинство товаров продается на 20-40% дешевле, чем в соседних странах. Андорра — рай для горнолыжников, любителей природы, истории и выгодного шоппинга.Если вы относите себя хотя бы к одной из этих категорий, приглашаем на десятичасовую поездку в это уникальное государство. Мы 4.7 13 отзывов

Команда Гидов Ваш гид в Барселоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €450 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 13 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии На вопрос о самом маленьком государстве в голову приходит быстрая мысль: конечно же Андорра! Оказавшихся здесь впервые, туристов впечатляют не столько размеры, сколько потрясающие пейзажи княжества, расположившегося в Пиренейских горах. О самобытной истории государства путешественники узнают во время экскурсии, ну а о том, что Андорра это Duty-free в мини формате – знают все! Здесь продается все: одежда модных домов, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, электроника… И даже при таком богатом ассортименте следует обратить особое внимание на спортивные товары и горнолыжное снаряжение, парфюмерию, бытовую технику и алкоголь, выбор которого просто поражает. Но даже несмотря на очень скромные размеры, Андорра с гордостью может похвастаться многочисленными памятниками архитектуры: возведенные в начале XI века церкви Св. Эндрю и Св. Стивена, стены которых сохранили росписи, относящиеся к XIII веку. После экскурсии можно пройтись по центральной площади столицы Пласа дель Побле. Возможно, Вам повезет увидеть очередной концерт, традиционно проводимый именно здесь, также неплохо, если экскурсия в Андорру совпадет с ежегодным июльским джазовым фестивалем.

ежедневно в 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Транспорт,

Гид Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.