10 отзывов оставили туристы

На вопрос о самом маленьком государстве в голову приходит быстрая мысль: конечно же Андорра! Оказавшихся здесь впервые, туристов впечатляют не столько размеры, сколько потрясающие пейзажи княжества, расположившегося в Пиренейских горах ⛰️. О самобытной истории 📖 государства путешественники узнают во время экскурсии 🧭, ну а о том, что Андорра это Duty-free в мини формате – знают все! Здесь продается все: одежда модных домов, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, электроника… И даже при таком богатом ассортименте следует обратить особое внимание на спортивные товары и горнолыжное снаряжение, парфюмерию, бытовую технику и алкоголь, выбор которого просто поражает.

Но даже несмотря на очень скромные размеры, Андорра с гордостью может похвастаться многочисленными памятниками архитектуры: возведенные в начале XI века церкви Св. Эндрю и Св. Стивена, стены которых сохранили росписи, относящиеся к XIII веку.

После экскурсии можно пройтись по центральной площади столицы ⭐️ Пласа дель Побле. Возможно, Вам повезет увидеть очередной концерт, традиционно проводимый именно здесь, также неплохо, если экскурсия ⛳ в Андорру совпадет с ежегодным июльским джазовым фестивалем.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.

Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 6 человек.