10 отзывов оставили туристы

4.6
10 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Андорра — рай для горнолыжников, любителей природы, истории 📖 и выгодного шоппинга.

Если вы относите себя хотя бы к одной из этих категорий, приглашаем на десятичасовую поездку в это уникальное государство.

Мы будем гулять 👣 по узким извилистым улочкам, открывая историю этих мест.

Сопровождающий гид расскажет интересные факты об Андорре и покажет, откуда получаются красивые 🤩 фотографии 📸.

И, конечно, мы посетим магазины, где большинство товаров продается на 20-40% дешевле, чем в соседних странах.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €80 за человека

    Заказать экскурсию
Поездка в Андорру
Поездка в Андорру
На вопрос о самом маленьком государстве в голову приходит быстрая мысль: конечно же Андорра! Оказавшихся здесь впервые, туристов впечатляют не столько размеры, сколько потрясающие пейзажи княжества, расположившегося в Пиренейских горах ⛰️. О самобытной истории 📖 государства путешественники узнают во время экскурсии 🧭, ну а о том, что Андорра это Duty-free в мини формате – знают все! Здесь продается все: одежда модных домов, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, электроника… И даже при таком богатом ассортименте следует обратить особое внимание на спортивные товары и горнолыжное снаряжение, парфюмерию, бытовую технику и алкоголь, выбор которого просто поражает.
Но даже несмотря на очень скромные размеры, Андорра с гордостью может похвастаться многочисленными памятниками архитектуры: возведенные в начале XI века церкви Св. Эндрю и Св. Стивена, стены которых сохранили росписи, относящиеся к XIII веку.
После экскурсии можно пройтись по центральной площади столицы ⭐️ Пласа дель Побле. Возможно, Вам повезет увидеть очередной концерт, традиционно проводимый именно здесь, также неплохо, если экскурсия ⛳ в Андорру совпадет с ежегодным июльским джазовым фестивалем.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 6 человек.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Поездка в Андорру
Поездка в Андорру
Поездка в Андорру
Поездка в Андорру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Novovira
Novovira
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

Novovira проводит ещё 6 экскурсий

Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
45
5 часов
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
120 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
35
3.5 часа
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
73 отзыва
Готический квартал и Рамблас (по средам и воскресеньям)
15
2 часа
Готический квартал и Рамблас (по средам и воскресеньям)
22 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
40
3.5 часа
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
19 отзывов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
65
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
13 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Готическая Барселона вечером
13
2 часа
Готическая Барселона вечером
181 отзыв
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города