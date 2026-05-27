Вкусная Барселона

На гастрэкскурсии мы будем гулять, есть, пить и разговаривать — так, как это принято в Барселоне. Никаких туристических ресторанов — только атмосферные бары, рынок Бокерия, культовый хамон и бокал вермута в заведении, куда ходили Пикассо и Дали. А мой рассказ о кухне и традициях Каталонии станет лучшей приправой для национальных блюд.

Описание экскурсии

Начнём с аперитива — вермута, который в Барселоне превратился в ритуал. Я покажу место, где его подают так, как нигде больше. Не любите вермут? Тогда кава, клара, сангрия, тинто де верано или сидр — каталонцы пьют их все, и у каждого напитка своя история.

Разберёмся с тапас и пинчос — чем они отличаются, откуда появились названия и почему в Барселоне развита культура закусок. Зайдём в заведения, где тапас готовят со всей серьёзностью.

Продегустируем хамон — серрано и иберико. Я объясню разницу и научу есть его правильно.

Заглянем на рыкок Бокерия — старейший в городе. Посмотрим, что выбирают местные, и пройдём туда, куда туристы обычно не доходят.

Зайдём в бар Пикассо, Дали и Гауди — место, где они встречались за бокалом вина. И тоже пропустим по стаканчику.

Для тех, кто не пьёт, — отправимся за лучшими круассанами Старого города и ароматным кофе. Барселона кружит голову не только алкоголем!

