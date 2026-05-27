Вкусная Барселона - с перчинкой

Открыть настоящую кухню Каталонии - через вермут, тапас, хамон и легенды Старого города
На гастрэкскурсии мы будем гулять, есть, пить и разговаривать — так, как это принято в Барселоне.

Никаких туристических ресторанов — только атмосферные бары, рынок Бокерия, культовый хамон и бокал вермута в заведении, куда ходили Пикассо и Дали. А мой рассказ о кухне и традициях Каталонии станет лучшей приправой для национальных блюд.
Описание экскурсии

Начнём с аперитива — вермута, который в Барселоне превратился в ритуал. Я покажу место, где его подают так, как нигде больше. Не любите вермут? Тогда кава, клара, сангрия, тинто де верано или сидр — каталонцы пьют их все, и у каждого напитка своя история.

Разберёмся с тапас и пинчос — чем они отличаются, откуда появились названия и почему в Барселоне развита культура закусок. Зайдём в заведения, где тапас готовят со всей серьёзностью.

Продегустируем хамон — серрано и иберико. Я объясню разницу и научу есть его правильно.

Заглянем на рыкок Бокерия — старейший в городе. Посмотрим, что выбирают местные, и пройдём туда, куда туристы обычно не доходят.

Зайдём в бар Пикассо, Дали и Гауди — место, где они встречались за бокалом вина. И тоже пропустим по стаканчику.

Для тех, кто не пьёт, — отправимся за лучшими круассанами Старого города и ароматным кофе. Барселона кружит голову не только алкоголем!

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно — от €30 на чел. Итоговая сумма зависит от ваших предпочтений, я помогу сориентироваться
  • Маршрут и акценты я с радостью адаптирую под ваши вкусы и интересы
  • Если в группе есть участники с колясками или ограниченной подвижностью — напишите, я предложу удобный маршрут

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 16 туристов
Я профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и информация для посетителей». С 2001 года
живу в этой удивительной стране, которая стала моей второй родиной. Я искренне люблю Испанию, хорошо знаю её культуру и с радостью делюсь этим с гостями. С 2012 года я работаю лицензированным гидом, провожу групповые и индивидуальные экскурсии. По вашему желанию составлю индивидуальный маршрут — с учётом интересов и ритма. Для меня важно, чтобы каждый гость увидел то, о чём мечтал, и получил настоящее удовольствие от поездки. Добро пожаловать в Каталонию! Я буду рада стать вашим проводником в этом ярком и вдохновляющем регионе.

