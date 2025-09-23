Прогуляйтесь по узким улочкам центра города в сопровождении гида: вы пройдётесь по центральной улице Ла Рамбла, посмотрите на музей современного искусства, посетите красивейшую Королевскую площадь, встретите на своём пути Дворец Гуэль, пройдёте через старинный рынок Барселоны, а также полюбуетесь главным городским храмом, прогуляетесь по набережной и увидите Дворец каталонской музыки.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Формат такой экскурсии — прогулка по узким улочкам Исторического Центра: мы увидим Ла Рамблу, Музей Современного Искусства «Магба», самую красивую (на мой взгляд) площадь «Plaza Real», дворец Гуэля (творение Антонио Гауди), старинный рынок «La Boqueria» и главный храм города — Кафедральный собор Святого Креста. Восхитимся роскошью Дворца Каталонской Музыки, прогуляемся по красивейшей набережной порта «Vell» и поплутаем в романтических кварталах баррио «Born».
Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы Исторического Центра
- Ла Рамбла
- Музей Современного Искусства «Магба»
- Площадь «Plaza Real»
- Дворец Гуэля
- Старинный рынок «La Boqueria»
- Кафедральный собор Святого Креста
- Дворец Каталонской Музыки
- Набережная порта «Vell»
- Кварталы баррио «Born»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Pg. de Gràcia, 1, 08007 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
