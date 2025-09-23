Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляйтесь по узким улочкам центра города в сопровождении гида: вы пройдётесь по центральной улице Ла Рамбла, посмотрите на музей современного искусства, посетите красивейшую Королевскую площадь, встретите на своём пути Дворец Гуэль, пройдёте через старинный рынок Барселоны, а также полюбуетесь главным городским храмом, прогуляетесь по набережной и увидите Дворец каталонской музыки.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Формат такой экскурсии — прогулка по узким улочкам Исторического Центра: мы увидим Ла Рамблу, Музей Современного Искусства «Магба», самую красивую (на мой взгляд) площадь «Plaza Real», дворец Гуэля (творение Антонио Гауди), старинный рынок «La Boqueria» и главный храм города — Кафедральный собор Святого Креста. Восхитимся роскошью Дворца Каталонской Музыки, прогуляемся по красивейшей набережной порта «Vell» и поплутаем в романтических кварталах баррио «Born». ‌

