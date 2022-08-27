Владимир проводит ещё 5 экскурсий

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Из Барселоны - в Андорру на весь день

Природные памятники, захватывающие виды и аутентичная кухня высокогорного княжества
Приглашаю вас провести незабываемое время на экскурсии в Княжество Андорра, куда мы отправимся с восходом Солнца и проведём прекрасный день в сердце Пиренейских гор.

Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.
5
7 отзывов
Из Барселоны - в Андорру на весь день
Из Барселоны - в Андорру на весь день
Из Барселоны - в Андорру на весь день

Описание экскурсии

Приглашаю провести день в сердце Андорры, куда мы отправимся с первыми лучами восхода. Вы познакомитесь с величественными горными пейзажами, историческими памятниками, традициями княжества и насладитесь местной гастрономией.

7:00–10:00 — путь из Барселоны

Дорога (220 км) займёт около 2,5–3 часов. По пути — старинные каталонские города и предгорья Пиренеев. Гид расскажет о регионе и особенностях княжества Андорра.

10:00–11:00 —завтрак в Андорра-ла-Велья

Подкрепившись, мы отправимся в Ла Массана. По пути — панорамные виды на долину и церковь старше 400 лет.

11:00–13:00 — природный парк Сордени и Ордино Аркалис

Проедем через живописные долины с бурлящими горными реками. В летний сезон — поднимемся на вершины (пешком или на фуникулёре) к панорамам Испании, Франции и Атлантического океана.

13:00–14:30 — активности по выбору

Катание на лошадях, рыбалка, посещение музея автомобилей или оздоровительного комплекса Кальдеа.
Зимой (ноябрь—апрель) — посещение горнолыжных трасс с первоклассным сервисом.

14:30–15:30 — обед в историческом ресторане

Шеф-повар, работавший у короля Испании Хуана Карлоса, приготовит для вас местные мясные блюда.

15:30–17:00 — шопинг и культурная программа

Посещение лучших торговых центров княжества.

17:00–18:00 — ужин у горного озера

Рыбный ресторан на высоте более 1500 м. Свежепойманная форель, мягкие сыры и каталонское вино.

18:00–19:00 — завершение дня и возвращение

По желанию — проживание в высокогорном отеле на 1–3 дня или обратный путь в Барселону.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед, сувениры, фуникулёр (8€ на человека)
  • Бронирование автомобиля производится заранее, оплачивается 100% до встречи с путешественниками. Пожалуйста, учитывайте тот факт, что при отмене экскурсии с вашей стороны внесённый депозит не возвращается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Дмитрий
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра.
Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне.
Путь до границы
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занял около 3-х часов (с остановкой на завтрак в кафе).
Факт, который открылся мне только во время поездки: Андорра не входит ни в ЕС, ни в Шенген. Но гражданам России для посещения княжества с туристическими целями виза не требуется. На границе, по желанию, можно попросить испанских пограничников поставить штамп на выезд из ЕС, а пограничников Андорры поставить штамп княжества. Главный момент - это не забыть поставить штамп на пути обратно при въезде в ЕС. А т. к. граница условная (машины останавливают выборочно), такое возможно.
После прибытия в столицу (город Андорра-ла-Велья) мы посетили Casa de la Vall - историческое здание Генерального совета (парламента), прошлись по улицам, зашли в супермаркеты. Здесь можно купить то же самое, что и в соседних Франции и Испании, только на 25–40, а то и на 60 процентов дешевле. Меня интересовал магазин с фототехникой, Владимир помог найти.
Дальше мы отправились в горную часть княжества. Названия поселений я не запомнил, но воздух, природа и виды были потрясающие. И погода! В то время, когда в Барселоне было +33, в Андорре были комфортные +25… 27 градусов.
На обед мы заехали в один семейный ресторан, который открывается в 13 часов и закрывается в 16)) Но зал всегда полон и без бронирования свободный столик не получить.
После обеда продолжили нашу поездку по княжеству, посетили церковь.
Уставший, но очень довольный, я прибыл в хостел в 20:30.
Да, для тех кто курит, сигареты в Андорре также дешевле по сравнению с Испанией.

Большое спасибо Владимиру за день и интереснейшие рассказы про жизнь в Испании и Андорре.
А всем, кто приезжает в Барселону, рекомендую заглянуть в княжество: пошоппиться, подышать чистейшим воздухом, посмотреть, как можно жить.
В качестве экскурсовода и проводника без сомнений выбирайте Владимира. Всем спасибо.

Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
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Дмитрий
Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было очень интересно и максимально комфортно благодаря Владимиру. Мы посоветуем туры Владимира друзьям и сами поедем с ним еще раз!
Это была прекрасная, эмоциональная поездка которая нам не забудется никогда. Замечательный маршрут по чудесным местам. Было
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Е
Провели замечательный день. Насыщенная программа, продуманная организация. Владимир грамотный и интересный собеседник. Экскурсию рекомендуем к посещению.
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Л
Путешествие – это единственный способ приобрести опыт не состарившись.
Благодаря экскурсии, проведенной Владимиром по Андорре, нам удалось не только обогатиться новыми знаниями (хорошая подача исторических фактов), приобрести опыт (традиции, обычаи, устройство
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страны) но и зарядиться эмоционально.
Владимир интересный рассказчик, прекрасный собеседник, обладает энциклопедическим знаниями, широким кругозором, прекрасно ориентируется и в масштабах города, и за его приделами, а так же и в масштабах европейских стран (Испании, Андорры, Франции…). Кроме того, он прекрасный водитель. Что немаловажно при экскурсии по горам и серпантинам Андорры.
Владимир показал нам места, куда не заходят обычные туристы, а предпочитают местные жители -без толпы и суеты.
На протяжении экскурсии нас сопровождали приятные сюрпризы – снежные вершины в сочетании весенним солнцем, прогулка по снежным трасам на комфортном снегоходе, ледяные сталактиты в горной пещере, косули - олени перебегающие дорогу.
На протяжении экскурсии мы надышались свежего горного воздуха на целый год.
Кроме того, в Андорре много источников горной артезианской воды не нуждающейся в фильтрации, которая поступает из чистых родников.
Кстати, не одним воздухом едины. Кухня здесь божественна – сочетает вкусы каталонской и французской кухонь и «создается» из свежайших продуктов, произведенных в сельской местности в экологически чистых условиях. Приятным сюрпризом стала демонстрация приготовления мяса прямо в центре зала, а также форма его подачи. А если вы еще и винный гурман, получив подробную консультацию и рекомендации Владимира о производстве андоррских вин, сможете насладиться вином, согласно вашим вкусам.
В Андорре шикарные горнолыжные трасы, один из самых знаменитых оздоровительных комплексов Европы – Кальдеа, кроме того, в данный момент государство представляет собой страну-магазин, в котором все товары продаются без пошлинных сборов, это настоящая торговая зона Duty Free. И если вы захотите подольше насладиться отдыхом или шопингом в Андорре, Владимир очень мобильный и гибкий по поводу планирования экскурсии.
У нас была однодневная экскурсия. Но благодаря Владимиру, а также учитывая наши индивидуальные возможности и желания, даже за такой короткий срок мы смогли максимально погрузится в атмосферу этой маленькой страны, многое увидеть и захотеть приехать еще. Надолго.
Мы получили огромное удовольствие! Было очень интересно и познавательно!

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Maria
Спасибо Владимиру за интересное путешествие и очень хорошие советы по покупкам. С учетом наших интересов мы замечательно провели день, увидели чудесные места и природу, получили много новой информации и даже успели в конце на световое шоу фонтанов в Барселоне, хоть это и не было запланировано и путешествие в Андорру затянулось дольше объявленного. Смело могу посоветовать эту экскурсию, не пожалеете!
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С
Большое спасибо Владимиру за прекрасно проведенное время. Красивые места, вкусная еда, содержательное и познавательное общение - всё было на высоком уровне! Обязательно будем советовать всем нашим друзьям и знакомым, желающим посетить Барселону, воспользоваться его услугами!
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