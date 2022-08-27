Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю вас провести незабываемое время на экскурсии в Княжество Андорра, куда мы отправимся с восходом Солнца и проведём прекрасный день в сердце Пиренейских гор. Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от €800 за группу

Описание экскурсии

Приглашаю провести день в сердце Андорры, куда мы отправимся с первыми лучами восхода. Вы познакомитесь с величественными горными пейзажами, историческими памятниками, традициями княжества и насладитесь местной гастрономией.

7:00–10:00 — путь из Барселоны

Дорога (220 км) займёт около 2,5–3 часов. По пути — старинные каталонские города и предгорья Пиренеев. Гид расскажет о регионе и особенностях княжества Андорра.

10:00–11:00 —завтрак в Андорра-ла-Велья

Подкрепившись, мы отправимся в Ла Массана. По пути — панорамные виды на долину и церковь старше 400 лет.

11:00–13:00 — природный парк Сордени и Ордино Аркалис

Проедем через живописные долины с бурлящими горными реками. В летний сезон — поднимемся на вершины (пешком или на фуникулёре) к панорамам Испании, Франции и Атлантического океана.

13:00–14:30 — активности по выбору

Катание на лошадях, рыбалка, посещение музея автомобилей или оздоровительного комплекса Кальдеа.

Зимой (ноябрь—апрель) — посещение горнолыжных трасс с первоклассным сервисом.

14:30–15:30 — обед в историческом ресторане

Шеф-повар, работавший у короля Испании Хуана Карлоса, приготовит для вас местные мясные блюда.

15:30–17:00 — шопинг и культурная программа

Посещение лучших торговых центров княжества.

17:00–18:00 — ужин у горного озера

Рыбный ресторан на высоте более 1500 м. Свежепойманная форель, мягкие сыры и каталонское вино.

18:00–19:00 — завершение дня и возвращение

По желанию — проживание в высокогорном отеле на 1–3 дня или обратный путь в Барселону.

Организационные детали