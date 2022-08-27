Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.
Описание экскурсии
Приглашаю провести день в сердце Андорры, куда мы отправимся с первыми лучами восхода. Вы познакомитесь с величественными горными пейзажами, историческими памятниками, традициями княжества и насладитесь местной гастрономией.
7:00–10:00 — путь из Барселоны
Дорога (220 км) займёт около 2,5–3 часов. По пути — старинные каталонские города и предгорья Пиренеев. Гид расскажет о регионе и особенностях княжества Андорра.
10:00–11:00 —завтрак в Андорра-ла-Велья
Подкрепившись, мы отправимся в Ла Массана. По пути — панорамные виды на долину и церковь старше 400 лет.
11:00–13:00 — природный парк Сордени и Ордино Аркалис
Проедем через живописные долины с бурлящими горными реками. В летний сезон — поднимемся на вершины (пешком или на фуникулёре) к панорамам Испании, Франции и Атлантического океана.
13:00–14:30 — активности по выбору
Катание на лошадях, рыбалка, посещение музея автомобилей или оздоровительного комплекса Кальдеа.
Зимой (ноябрь—апрель) — посещение горнолыжных трасс с первоклассным сервисом.
14:30–15:30 — обед в историческом ресторане
Шеф-повар, работавший у короля Испании Хуана Карлоса, приготовит для вас местные мясные блюда.
15:30–17:00 — шопинг и культурная программа
Посещение лучших торговых центров княжества.
17:00–18:00 — ужин у горного озера
Рыбный ресторан на высоте более 1500 м. Свежепойманная форель, мягкие сыры и каталонское вино.
18:00–19:00 — завершение дня и возвращение
По желанию — проживание в высокогорном отеле на 1–3 дня или обратный путь в Барселону.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед, сувениры, фуникулёр (8€ на человека)
- Бронирование автомобиля производится заранее, оплачивается 100% до встречи с путешественниками. Пожалуйста, учитывайте тот факт, что при отмене экскурсии с вашей стороны внесённый депозит не возвращается
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу поблагодарить Владимира за интересную, запоминающуюся и отлично организованную поездку в государство-княжество Андорра.
Экскурсия состоялась 10 августа. В 7 часов утра Владимир заехал за мной в хостел в Барселоне.
Путь до границы
Благодаря экскурсии, проведенной Владимиром по Андорре, нам удалось не только обогатиться новыми знаниями (хорошая подача исторических фактов), приобрести опыт (традиции, обычаи, устройство