Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Андорра

Андорра — карликовое государство, занимает всего 468 км². Бóльшую часть Княжества занимают горы, очень мягкий природный климат создает круглогодично хорошую погоду. Зимой температура не опускается ниже -4 градусов, а летом не бывает выше 30 градусов. Немногочисленные поселения раскинулись в живописных и плодородных долинах,

а горные реки и озера с чистейшей водой в изобилии представлены рыбой. В летний сезон, который длится с мая по конец октября, горнолыжные трассы закрыты и недоступны. Но обильное таяние снегов и ледников, которое начинается с апреля и заканчивается только в июле, наполняет озера и горные реки водой настолько, что даже маленькие ручейки превращаются в бурлящие реки.

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