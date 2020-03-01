Владимир проводит ещё 5 экскурсий

Андорра
Андорра — карликовое государство, занимает всего 468 км². Бóльшую часть Княжества занимают горы, очень мягкий природный климат создает круглогодично хорошую погоду. Зимой температура не опускается ниже -4 градусов, а летом не бывает выше 30 градусов. Немногочисленные поселения раскинулись в живописных и плодородных долинах,
а горные реки и озера с чистейшей водой в изобилии представлены рыбой. В летний сезон, который длится с мая по конец октября, горнолыжные трассы закрыты и недоступны. Но обильное таяние снегов и ледников, которое начинается с апреля и заканчивается только в июле, наполняет озера и горные реки водой настолько, что даже маленькие ручейки превращаются в бурлящие реки.
Программа
- Наше путешествие начнется в 7:00, чтобы мы успели на великолепный завтрак в Андорре. До столицы Андорры 220 километров, это 2.5-3 часа в пути. Но время пролетит незаметно, потому что дорога идет через старинные каталонские города, очень уютные и красивые, а дальше начинаются предгорья Пиреней, где кругом сплошная красота и таинство. В пути я расскажу вам много интересного об этих местах и о самой Андорре.
- После прибытия в столицу Андорры — Андорру-ла-Велья — и сытного завтрака, мы отправимся в Ла Массана (второй по величине город), где нас ждут незабываемые виды на долину и церковь, которой более 400 лет.
- Затем мы направимся по живописной долине, с бурлящей горной рекой в сторону самого известного Ордино Аркалис, по пути в который находится знаменитый природный парк Сордени.
- В Аркалис мы поднимемся на самые высокие вершины на фуникулере, который работает только летом.
- Совершим пешеходный подъем (требуется предварительное подтверждение) на высоту более 3000 метров, откуда открываются захватывающие виды на Испанию, Францию и Атлантический океан.
- При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое.
- Если наш визит приходится на зимний сезон, с ноября по апрель, то безусловно мы посетим многочисленные горнолыжные трассы, оборудованные в соответствии с мировыми нормами и располагающие первоклассным сервисом. На курортах Андорры очень выгодное соотношение цены и качества.
- Обед пройдет в прекрасном ресторане, которому более 300 лет, где нас встретит лично шеф-повар, работавший у Короля Испании Хуана Карлоса, и приготовит нежнейшее мясо, выращенное на землях Андорры.
- После этого мы совершим шоппинг визит, в лучшие торговые центры Княжества, предварительно познакомившись с подарком Сальвадора Дали для жителей Андорры. Обратите внимание, что многие товары, продающиеся в Андорре, имеют стоимость до 40% ниже, чем в остальной Европе. Плюс возврат Tax Free до 21%.
- На ужин я приглашу вас в чудесный рыбный ресторан у горного озера на высоте более 1500 метров. Нам предложат свежепойманную форель, нежнейшие сыры и терпкое каталонское вино.
- После ужина и насыщенного событиями дня, по вашему желанию мы можем остаться в высокогорном отеле и провести в Андорре от одного до трех дней или вернуться в Барселону.