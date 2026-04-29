На 4 часа вы погрузитесь в ту Барселону, которую знают и любят местные жители! А поможет в этом незаезженный маршрут — для тех, кто уже познакомился с самым главным. Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии.

Описание экскурсии

Нетуристический и нескучный маршрут

Вы посетите значимые и интересные места, до которых, однако, туристы добираются редко. С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте. В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви. Отсюда открываются захватывающие дух виды.

Узнать Каталонию и ее жителей

Помимо информации о достопримечательностях я расскажу о жизни и традициях этих мест. Вы узнаете, с каким животным сравнивают себя каталонцы, как строятся человеческие башни в Каталонии и сколько человек принимают в этом участие. Услышите о национальных праздниках Испании и о том, почему так важно дарить «какающего мальчика» на Рождество и Новый год.

Организационные детали