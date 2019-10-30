Нетуристический и нескучный маршрут Вы посетите значимые и интересные места, до которых, однако, туристы добираются редко. С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте. В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви. Отсюда открываются захватывающие дух виды.
Узнать Каталонию и ее жителей Помимо информации о достопримечательностях я расскажу о жизни и традициях этих мест. Вы узнаете, с каким животным сравнивают себя каталонцы, как строятся человеческие башни в Каталонии и сколько человек принимают в этом участие. Услышите о национальных праздниках Испании и о том, почему так важно дарить «какающего мальчика» на Рождество и Новый год.
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость: Парк лабиринтов — 3 евро; лифт на горе Тибидабо — 2 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Бронировала экскурсию у Виктории для своих туристов, и могу сказать, что все прошло замечательно!! Туристы довольны, а я тем более, что доверилась Виктории, как гиду и специалисту в своем деле!! Виктория очень интересно провела экскурсии, туристы успели посмотреть все те места, что были запланировано по плану. Буду однозначно рекомендовать ее, как гида и другим своим туристам!!
Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом. Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира. Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Гениальное творчество и жизнь Гауди. Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала. Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях. За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Гауди сделал Барселону непохожей ни на один город мира. Можно часами спорить, был ли он гением или сумасшедшим — но лучше просто насладиться красотой его творений. На прогулке вы разберете на детали собор Саграда Фамилия, осмотрите знаменитые дома и посетите парк Гуэль. А я поделюсь любопытными фактами из биографии архитектора, раскрою его творческий путь и объясню, как он повлиял на становление города.
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Проследить путь города и почувствовать его пульс на дружеской экскурсии с ветерком
От римлян до Средневековья и от модерна до 21 века — за 3 часа! Со мной вы погрузитесь в прошлое и настоящее столицы Каталонии, поймете, чем она дышит: проедете через старинный Борн и по готическим улочкам, через неизведанные районы для местных с лучшими пляжами и творческие пространства.