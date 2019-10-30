  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Неизведанная Барселона на автомобиле

Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо

Victoria
Задать вопрос
Victoria – ваш гид
На 4 часа вы погрузитесь в ту Барселону, которую знают и любят местные жители! А поможет в этом незаезженный маршрут — для тех, кто уже познакомился с самым главным.

Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле

Что вас ожидает

Нетуристический и нескучный маршрут
Вы посетите значимые и интересные места, до которых, однако, туристы добираются редко. С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте. В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви. Отсюда открываются захватывающие дух виды.

Узнать Каталонию и ее жителей
Помимо информации о достопримечательностях я расскажу о жизни и традициях этих мест. Вы узнаете, с каким животным сравнивают себя каталонцы, как строятся человеческие башни в Каталонии и сколько человек принимают в этом участие. Услышите о национальных праздниках Испании и о том, почему так важно дарить «какающего мальчика» на Рождество и Новый год.

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость: Парк лабиринтов — 3 евро; лифт на горе Тибидабо — 2 евро.

Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле
Неизведанная Барселона на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 октября 2019
Бронировала экскурсию у Виктории для своих туристов, и могу сказать, что все прошло замечательно!! Туристы довольны, а я тем более, что доверилась Виктории, как гиду и специалисту в своем деле!! Виктория очень интересно провела экскурсии, туристы успели посмотреть все те места, что были запланировано по плану. Буду однозначно рекомендовать ее, как гида и другим своим туристам!!

Victoria проводит ещё 8 экскурсий

Готический квартал: история и секретыГотический квартал: история и секретыГотический квартал: история и секреты
85 за экскурсию
2 часа
Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом. Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
Монтсеррат на автомобилеМонтсеррат на автомобилеМонтсеррат на автомобиле
299 за экскурсию
5 часов
6 отзывов
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира. Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
О Барселоне детямО Барселоне детямО Барселоне детям
260 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Самые сказочные, яркие и сладкие места Барселоны на экскурсии для маленьких исследователей
Эта экскурсия специально разработана для детей и их родителей. За 4 часа, которые пролетят незаметно, мы посетим самые сказочные, яркие и сладкие места Барселоны.
Тайны Саграда ФамилияТайны Саграда ФамилияТайны Саграда Фамилия
65 за экскурсию
1 час
13 отзывов
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
Барселона и МореБарселона и МореБарселона и Море
79 за человека
2 часа
Всё о романе каталонской столицы с водной стихией — прогулка по району Барселонета
Моя экскурсия — о крепкой, страстной, неразделимой связи между Барселоной и морем. Вы проникнете в самое сердце рыбацкого района Барселонета, узнаете, куда исчез газоперерабатывающий завод, подниметесь на одну из самых красивых террас Барселоны с потрясающим видом на город, подставите лицо солёному ветру и проникнетесь духом морской романтики.
Барселона с нуляБарселона с нуляБарселона с нуля
111 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Гениальное творчество и жизнь Гауди. Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала. Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях. За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
Гауди — гений или сумаcшедший?Гауди — гений или сумаcшедший?Гауди — гений или сумаcшедший?
130 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Гауди сделал Барселону непохожей ни на один город мира. Можно часами спорить, был ли он гением или сумасшедшим — но лучше просто насладиться красотой его творений. На прогулке вы разберете на детали собор Саграда Фамилия, осмотрите знаменитые дома и посетите парк Гуэль. А я поделюсь любопытными фактами из биографии архитектора, раскрою его творческий путь и объясню, как он повлиял на становление города.
Тайны Сальвадора ДалиТайны Сальвадора ДалиТайны Сальвадора Дали
390 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.

Обзорные экскурсии в Барселоне

Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
16 за человека
2 часа
22 отзыва
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Первый раз в БарселонеПервый раз в БарселонеПервый раз в Барселоне
скидка15%
€125
107 за экскурсию
3 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
Давайте знакомиться с Барселоной! Приглашаю прогуляться пешком по основным достопримечательностям города. Если вы в городе первый день — это отлично поможет вам сориентироваться.
Ежедневная прогулка по БарселонеЕжедневная прогулка по БарселонеЕжедневная прогулка по Барселоне
20 за человека
2 часа
177 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
30 за человека
3 часа
87 отзывов
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Первые шаги в БарселонеПервые шаги в БарселонеПервые шаги в Барселоне
35 за человека
3 часа
375 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Барселона на велосипеде: от готики до современностиБарселона на велосипеде: от готики до современностиБарселона на велосипеде: от готики до современности
25 за человека
3 часа
37 отзывов
Проследить путь города и почувствовать его пульс на дружеской экскурсии с ветерком
От римлян до Средневековья и от модерна до 21 века — за 3 часа! Со мной вы погрузитесь в прошлое и настоящее столицы Каталонии, поймете, чем она дышит: проедете через старинный Борн и по готическим улочкам, через неизведанные районы для местных с лучшими пляжами и творческие пространства.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные