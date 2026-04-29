Вы посетите значимые и интересные места, до которых, однако, туристы добираются редко. С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте. В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви. Отсюда открываются захватывающие дух виды.
Узнать Каталонию и ее жителей
Помимо информации о достопримечательностях я расскажу о жизни и традициях этих мест. Вы узнаете, с каким животным сравнивают себя каталонцы, как строятся человеческие башни в Каталонии и сколько человек принимают в этом участие. Услышите о национальных праздниках Испании и о том, почему так важно дарить «какающего мальчика» на Рождество и Новый год.
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость: Парк лабиринтов — €10; лифт на горе Тибидабо — €10
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 878 туристов
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка я читать дальшеуменьшить
навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным наставником была и есть моя мама Галина, которая всю жизнь работает в туризмe. Сегодня мы развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой — и с каждым днем всё больше — я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
1
1
–
О
Ольга
Были на экскурсии 12.04. Экскурсия вызвала положительные эмоции и восторг! Виктория- грамотный и клиентоориентированный гид. Так как экскурсия проходила частично на автомобиле, частично пешком, мы за несколько часов посетили все знаковые места Барселоны. Огромное спасибо! Если ещё получится побывать в этом чудесном городе, то обязательно обратимся! Рекомендую, не пожалеете.
Виктория
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо!!!
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О
Ольга
Бронировала экскурсию у Виктории для своих туристов, и могу сказать, что все прошло замечательно!! Туристы довольны, а я тем более, что доверилась Виктории, как гиду и специалисту в своем деле!! Виктория очень интересно провела экскурсии, туристы успели посмотреть все те места, что были запланировано по плану. Буду однозначно рекомендовать ее, как гида и другим своим туристам!!
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Марина
Экскурсия очень понравилась. Виктория была на связи с момента создания заявки! В Барселоне были впервые, после рассказов Виктории - захотелось вернуться) Экскурсия прошла в комфортном автомобиле, по интересным местам. Очень довольны. Рекомендую!
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М
Михаил
Экскурсию провела Галина, нам понравилось
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А
Андрей
Прекрасный гид, отличная экскурсия))
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А
Александр
К сожалению маршрут был выполнен не на очень высоком уровне. Гида больше интересовали какие то свои проблемы, чем желание заниматься клиентом.
Виктория
Ответ организатора:
Александр изначально, сев в машину на заднее сиденье, сказал, ему ничего не видно и хотел пересесть вперёд. На первой же читать дальшеуменьшить
остановке, он смог сесть на переднее сиденье. Также, в начале экскурсии, Александр отдал 200 евро, вместо 220. Когда его попросили отдать ещё 20, он предложил 10 евро, сказав, что больше мелких денег нет. Галина сказала, у неё есть сдача, тогда Александр отдал 50 и получил свою сдачу. И на горе Тибидабо, у Галины вылетел билетик на оплату за паркинг на сиденье машины. Александр предложил спуститься в паркинг (50 метров) и забрать билетик. На смотровой площадке на Тибидабо Галина отошла в туалет, оставив Александра на 5 минут полюбоваться прекрасными видами с высоты 512 метров. На 2 и 3 уровень Храма можно подняться на лифте или по лестнице. Галина предложила лифт, как гид она поднимается бесплатно, но Александр выбрал длинную лестницу. Галина подождала, пока Александр вернётся. Экскурсия была закончена на 15 минут позже, из-за задержки с билетом и туалетом. Во время экскурсии, мы никогда не решаем наши личные проблемы, так как занимаемся своей любимой работой. В любом случае спасибо за отзыв, обязательно всё примем к сведению.
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