Вы впервые в Барселоне и хотите за день посмотреть все достопримечательности? Это возможно! Предлагаю Вам уникальную экскурсию ⛳, позволяющее увидеть все главные достопримечательности 🏛️ за одну экскурсию на автомобиле! Вы гарантировано увидите самое интересное и получите полное представление об этом прекрасном городе, а также сделаете фотографии 📸 на фоне лучших видов города!

Саграда Фамилия и Антонио Гауди

Антонио Гауди - самая известная персона Барселоны, именно архитектура Гауди это первое, что обычно ассоциируется с городом.

Мы узнаем историю 📖 его жизни, творчества, окутанную загадками и тайнами. Какая встреча была самой важной в жизни Антонио Гауди? Почему несмотря на успех и огромную популярность у женщин, Гауди никогда не женился? Зачем Антонио всегда носил в кармане сырое яйцо? В чем черпал свое вдохновение Великий Гений и что связывает все его творения?

Мы увидим творение всей его жизни - Храм Саграда Фамилия и узнаем его удивительную историю. Почему Саграда Фамилия до сих пор не достроена и когда закончится легендарная стройка? Ответы на эти и многие другие вопросы мы узнаем в ходе нашей экскурсии

Готический квартал и Cтарый город

Мы пройдем по Готическому кварталу, увидим красивую романтическую площадь, ставшую декорациями к фильму "Парфюмер", а также ставшая свидетелем страшной трагедии, увидим исторические места и где встречали Христофора Колумба после его триумфального возвращения из Америки.

Посмотрим на Кафедральный Собор и узнаем, почему в самом центре Барселоны живут 13 белых гусей и увидим, пожалуй, самую фотографируемую стену "Поцелуй Барселоны", состоящую из более чем 4000 фотографий...

Гора Тибидабо (самая высокая точка города)

Мы поднимемся на самую высокую точку города на высоту 512 метров, чтобы увидеть его самые захватывающие дух виды. В латинском Евангелие есть эпизод, в котором Иисуса Христа искушает дьявол со словами "Tibi omni dabo", говорят что это произошло именно в этом месте, этот вид действительно, настоящее дьявольское искушение, завораживающее своей красотой!

Мы увидим старейший в Европе парк 🌳 атракционов с почти вековой историей и сможем почувствовать себя героями Скарлет Йоханссон и Хавьера Бардема из голливудского фильма режиссера Вуди Алена "Вики. Кристина. Барселона", ведь именно здесь снимались эпизоды этого фильма.

Гора Монжуик

И снова великолепные панорамные виды! Но уже с противоположной точки, мы увидим Барселону, как на ладони с горы ⛰️ Монжуик, посмотрим с высоты на площадь Испании, именно на Монжуике проходили Олимпийские игры в Барселоне 1992 года и сосредоточены все основные олимпийские обьекты. Это одно из самых любимых мест жителей города и туристов.

Олимпийский стадион

Барселона и спорт всегда неразлучны! Легендарный стадион 🏟️, принимавший Олимпийские игры, вместимостью почти 60 тысяч человек, сейчас принимает также самые масштабные концерты, здесь проходили выступления таких легенд мировой сцены как Madonna, U2, Bon Jovi, Depeche Mode, и многие другие.

Вкусная Барселона

В ходе прогулки мы можем попробовать экзотические фрукты 🍉, хамон и сыр на рынке Бокерия, попробовать традиционные испанские маленькие закуски тапасы. Хотите узнать, как выбрать лучший хамон? Я расскажу вам, чем знамениты испанских вина и в чем особенности вин Каталонии. Каких традиций в еде придерживаются испанцы и в чем секрет их долголетия?

После экскурсии 🧭 Вы получите полное представление о Барселоне и ее жизни и увидите ее главные достопримечательности, я помогу вам сориентироваться в городе, дам советы по интересным местам, ресторанам и музеям