1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любимые гастрономические места барселонцев
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны
Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 15:30
11 июня в 10:30
€139 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €104 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ИИна21 мая 2024очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
- ААнастасия20 мая 2024Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
- ММария17 мая 2024Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
- ММария17 мая 2024Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
- ННадежда10 мая 2024Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
- ММакс7 мая 2024Все прекрасно, выше всяких похвал
- NNicolai7 мая 2024Мы великолепно провели время. Людмила отличный рассказчик, экскурсия была очень интересной и позновательной. Большoе спасибо.
- ЛЛюбовь2 мая 2024Евгений замечательный! Не в первый раз к нему обращаемся. Каждый раз восторг. И взрослым, и детям интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Тибидабо»
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