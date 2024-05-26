Экскурсии на гору Тибидабо

Найдено 14 экскурсий в категории «Тибидабо» в Барселоне на русском языке, цены от €104, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Любимые гастрономические места барселонцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Любимые гастрономические места барселонцев
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 200 за всё до 15 чел.
Покорить вершину Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны
Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 15:30
11 июня в 10:30
139 за всё до 8 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Барселона как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 104 за всё до 8 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
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    Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗

    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гидаНаталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена большая молодец! Шла на встречу с изменением по времени, рассказала много интересных историй. Гуляли там где нам хотелось. Дала массу полезных рекомендаций. Нам очень все понравилось! Спасибо!
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Священная гора Тибидабо
    Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
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    и об истории Барселоны, и о храме на горе Тибидабо, и о жизни Гауди - просто очарованы его знаниями. Было интересно и детям, и взрослым. Спасибо большое ❤️

  • М
    Макс
    7 мая 2024
    Любимые гастрономические места барселонцев
    Все прекрасно, выше всяких похвал
  • N
    Nicolai
    7 мая 2024
    Покорить вершину Тибидабо
    Мы великолепно провели время. Людмила отличный рассказчик, экскурсия была очень интересной и позновательной. Большoе спасибо.
  • Л
    Любовь
    2 мая 2024
    Обзорная Барселона: детская версия
    Евгений замечательный! Не в первый раз к нему обращаемся. Каждый раз восторг. И взрослым, и детям интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Тибидабо»

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  3. Ваш идеальный день в Барселоне
  4. Священная гора Тибидабо
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Тибидабо», 519 ⭐ отзывов, цены от €104. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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