Мои заказы

Гастропрогулка в Барселоне: оранжевое вино и испанский тапас

А ещё новые сочетания и необычные места
Я амбассадор оранжевого вина.

Люблю его за характер: оно напоминает крепкий сидр — сухое, плотное, с мягкой кислинкой и спокойным, тёплым ароматом. В Барселоне я нашла много необычных мест, где можно его попробовать.
Гастропрогулка в Барселоне: оранжевое вино и испанский тапас
Гастропрогулка в Барселоне: оранжевое вино и испанский тапас
Гастропрогулка в Барселоне: оранжевое вино и испанский тапас

Описание экскурсии

  • Мы зайдём в разные места. Я нашла оранжевое вино в стритфуде, модной бургерной, камерных барах и даже книжном магазине.
  • Попробуем вино с неожиданными блюдами: бургером, шаурмой и другими не винными закусками. И конечно, продегустируем разные испанские тапас — от классики до необычных вариаций.
  • Поговорим о том, как появились оранжевые вина, чем они отличаются от белых и красных.
  • Расскажу про историю Барселоны и о жизни здесь.

Организационные детали

  • Все напитки и закуски оплачиваются отдельно на месте: €3–10 за тапас, €6–8 за бокал вина.
  • Мы пройдём пешком 3–4 км.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Born
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Барселону без спешки — так, как люблю её сама. Зову пройтись и увидеть город по-новому. Провожу арт-прогулки по каталонскому модерну, где рассказываю особенную историю Барселоны и её жителей 19 века, по частным галереям — говорим о современном искусстве, а также по местным тапасным с оранжевым вином.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Марина
Очень понравился формат. Мы передвигались из бара в бар, пробовали вино и закуски, в непринужденной беседе. Анастасия рассказывала и об истории Каталонии и о жизни местных каталонцев. Отличная идея, чтобы закончить насыщенный день после основных экскурсий за день
Очень понравился формат. Мы передвигались из бара в бар, пробовали вино и закуски, в непринужденной беседе.
Вам был полезен этот отзыв?
анна
Экскурсия прошла на одном дыхании. Анастасия, помимо гастрономической экскурсии, погружала в исторические факты о Барселоне. Это очень важно и интересно. Рекомендую окунуться в мир Барселоны! и, конечно, оранжевого вина!!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Анастасия, помимо гастрономической экскурсии, погружала в исторические факты о Барселоне. Это
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Формат экскурсии - просто топ! когда увидела название, не раздумывая забронировала и не пожалела!
Анастасия очень интересно и вдохновляюще рассказывает не только про вино и культуру отдыха местных жителей, но и про искусство, обычаи, традиции, архитектуру)
прошлись по интересным барам, у Анастасии просто огромная подборка! 100 % рекомендую!!
Формат экскурсии - просто топ! когда увидела название, не раздумывая забронировала и не пожалела!
Формат экскурсии - просто топ! когда увидела название, не раздумывая забронировала и не пожалела!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии на «Гастропрогулка в Барселоне: оранжевое вино и испанский тапас»

Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Пешая
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:30
от €130 за человека
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €120 за человека
Кава, тапас и хамон: вечерний гастротур по Барселоне
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
Кава, тапас и хамон: вечерний гастротур по Барселоне
Проведите вечер в Барселоне, пробуя лучшие тапас и хамон в уникальных барах. Узнайте секреты каталонской культуры и насладитесь атмосферой города
Начало: В квартале Борн
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €105 за человека
Барселона без будильника
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Барселона без будильника
Начните утро в Барселоне без спешки: кофе в руке, прогулка по знаменитым местам и укромным уголкам. Узнайте город до полудня и почувствуйте себя местным
Начало: Напротив входа в кафе Hard Rock Cafè
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне
€80 за человека