Я амбассадор оранжевого вина.
Люблю его за характер: оно напоминает крепкий сидр — сухое, плотное, с мягкой кислинкой и спокойным, тёплым ароматом. В Барселоне я нашла много необычных мест, где можно его попробовать.
Люблю его за характер: оно напоминает крепкий сидр — сухое, плотное, с мягкой кислинкой и спокойным, тёплым ароматом. В Барселоне я нашла много необычных мест, где можно его попробовать.
Описание экскурсии
- Мы зайдём в разные места. Я нашла оранжевое вино в стритфуде, модной бургерной, камерных барах и даже книжном магазине.
- Попробуем вино с неожиданными блюдами: бургером, шаурмой и другими не винными закусками. И конечно, продегустируем разные испанские тапас — от классики до необычных вариаций.
- Поговорим о том, как появились оранжевые вина, чем они отличаются от белых и красных.
- Расскажу про историю Барселоны и о жизни здесь.
Организационные детали
- Все напитки и закуски оплачиваются отдельно на месте: €3–10 за тапас, €6–8 за бокал вина.
- Мы пройдём пешком 3–4 км.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Born
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Барселону без спешки — так, как люблю её сама. Зову пройтись и увидеть город по-новому. Провожу арт-прогулки по каталонскому модерну, где рассказываю особенную историю Барселоны и её жителей 19 века, по частным галереям — говорим о современном искусстве, а также по местным тапасным с оранжевым вином.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравился формат. Мы передвигались из бара в бар, пробовали вино и закуски, в непринужденной беседе. Анастасия рассказывала и об истории Каталонии и о жизни местных каталонцев. Отличная идея, чтобы закончить насыщенный день после основных экскурсий за день
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Экскурсия прошла на одном дыхании. Анастасия, помимо гастрономической экскурсии, погружала в исторические факты о Барселоне. Это очень важно и интересно. Рекомендую окунуться в мир Барселоны! и, конечно, оранжевого вина!!
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Формат экскурсии - просто топ! когда увидела название, не раздумывая забронировала и не пожалела!
Анастасия очень интересно и вдохновляюще рассказывает не только про вино и культуру отдыха местных жителей, но и про искусство, обычаи, традиции, архитектуру)
прошлись по интересным барам, у Анастасии просто огромная подборка! 100 % рекомендую!!
Анастасия очень интересно и вдохновляюще рассказывает не только про вино и культуру отдыха местных жителей, но и про искусство, обычаи, традиции, архитектуру)
прошлись по интересным барам, у Анастасии просто огромная подборка! 100 % рекомендую!!
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