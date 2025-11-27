Идём на гору Тибидабо — в переводе с латинского «тебе дам». Поднимаемся пешком, ведь именно так предписано идти по своему пути сердца.
Вас ждут запоминающиеся виды, рассказ о храме Святого Сердца Иисуса и особое ощущение масштаба, когда Барселона раскидывается у ваших ног.
Вас ждут запоминающиеся виды, рассказ о храме Святого Сердца Иисуса и особое ощущение масштаба, когда Барселона раскидывается у ваших ног.
Описание экскурсии
План такой:
- Мы поднимемся на гору по тропам через густой лес.
- Посетим храм Святого Сердца Иисуса, где, согласно преданию, Иисус Христос впервые был искушаем дьяволом.
- Окажемся на смотровой площадке, с которой открывается, пожалуйста, самый прекрасный вид на всю Барселону.
- По желанию вы посетите парк развлечений, где на высоте 512 метров прокатитесь на качелях и задумаетесь о ценности своей жизни:).
- Вниз можно спуститься по канатной дороге Кука-де-Ллум — или пешком.
Я расскажу:
- о главной идее храма и католическом ордене, что свято хранит свою историю.
- почему пришлось созвать совет католических рыцарей и зачем нужно было очищать гору от скверны.
- о моде на сердечные храмы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: смотровая площадка — €5–7 за чел., парк развлечений и канатная дорога — по прайсу.
- Подъём не подойдёт маломобильным путешественникам в колясках.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Penitents
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 60 туристов
Пойдём со мной! Если жажда жизни вас мучает, а природную любознательность не утолить никакими фактами, я берусь развлечь вас в Барселоне — ярко, информативно, незабываемо. Я экскурсовод, историк, владелица агентства
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона - любовь моя и твоя: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Старому городу Барселоны, Готическому кварталу и Эль Борну. Узнайте истории жителей, попробуйте чуррос и поднимитесь на башню с видом на город
Начало: На площади Каталунии
Завтра в 17:30
28 ноя в 17:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Индивидуальная экскурсия по Барселоне: прогуляйтесь по Рамбле и узнайте её секреты, посетите Готический квартал и окунитесь в историю
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€144 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник и прекрасные пейзажи горной Каталонии (из Барселоны на электричке или авто)
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
€100 за человека