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Предлагаю вам прогуляться по самому независимому кварталу Барселоны. Он давно стал частью мегаполиса, но не потерял своей уникальности. Район собрал в себе ремесленные лавки и винтажные магазины, модные бутики и рестораны. Здесь без пафоса в любую погоду на террасах баров собираются друзья и соседи. Именно такую Барселону, живую и искреннюю, я и хочу вам показать.