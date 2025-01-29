Предлагаю вам прогуляться по самому независимому кварталу Барселоны. Он давно стал частью мегаполиса, но не потерял своей уникальности. Район собрал в себе ремесленные лавки и винтажные магазины, модные бутики и рестораны. Здесь без пафоса в любую погоду на террасах баров собираются друзья и соседи. Именно такую Барселону, живую и искреннюю, я и хочу вам показать.
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Мы пройдём по главным артериям Грасии
- Обсудим истории и легенды площадей и почувствуем их мятежный дух
- Заглянем в старинные фамильные вермутерии, чтобы узнать традицию обеденного вермута каталонцев
- Пройдём по историческому цыганскому району
- Посетим центр Вселенной (да-да, он находится именно здесь)
- Загадаем желание возле Дома дьявола
- Я расскажу о повседневной культуре каталонцев, национальных традициях и праздниках
- Поделюсь большими событиями и маленькими моментами будничной жизни Грасии — района, который из небольшой деревни ремесленников превратился в кипящий днём и ночью центр Барселоны
- Закончим прогулку у дома Висенс — первого крупного творения Антонио Гауди
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто уже познакомился с ключевыми достопримечательностями Барселоны и хотел бы почувствовать атмосферу аутентичности города и его жителей.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Fontana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Неля — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 126 туристов
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать её для себя и с удовольствием поделюсь с вами.Задать вопрос
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