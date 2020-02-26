177 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — у монумента Колумбу
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У этой экскурсии177 отзывов
4.85
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне

Что вас ожидает

Красный маршрут: современные реалии
Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле

Синий маршрут: средневековая история
Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне
Ежедневная прогулка по Барселоне

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у монумента Колумбу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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177 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Экскурсия прекрасная, материал изложен понятно, красочно, маршрут отличный, Алисе огромное спасибо!
24 февраля 2020
Отличная экскурсия, увлекательная и содержательная. Гид прекрасный!
12 февраля 2020
Посещали две обзорные экскурсии Барселоны по красной и синей линиям с экскурсоводом Алисой. Остались очень довольны. Алиса скинула в ватсап много полезных ссылок и советов. Рекомендую.
11 февраля 2020
Хорошая прогулка по Барселоне.
4 февраля 2020
Хорошая содержательная экскурсия, прекраснейшая гид Лолита не только радует глаз, но и уши )
3 февраля 2020
Спасибо большое Даше!
Супер экскурсия, все четко и самое интересное.Очень рекомендую!
3 февраля 2020
Экскурсовод Даша
Сделал все чтобы мы полюбили Барселону ещё больше
1 февраля 2020
Наша экскурсия прошла в очень камерном формате, кроме гида Даши нас было всего три человека. Мы узнали много интересной информации и подробностей о которых не пишут путеводители. Было занимательно и познавательно. Большое спасибо за экскурсию.
Алексей
24 января 2020
Вчера попали на экскурсию после того как целый день гуляли по городу и были немного уставшие. Но наш гид Алиса очень харизматичный человек, интересно рассказывала, что мы даже забыли про свою усталость. И не заметили как пролетело время. Всем рекомендую. Я побывал во многих городах Европы, но Барселона это что-то особенное!))
20 января 2020
Очень понравилась прогулка с Дарьей, в следующий раз пойдём по синему маршруту😘
Ещё 167 отзывов

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