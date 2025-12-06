177 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы сможете выбрать один из двух маршрутов: современный бульвар Рамбла или исторический Готический квартал.Узнайте, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских

улитках и кто придумал хамон. Посетите рынок Бокерия, где ароматы специй и местных продуктов создают неповторимую атмосферу. Прогуляйтесь по Готическому кварталу с его римскими руинами и древними захоронениями. Откройте для себя творения великого Гауди и насладитесь видами на пляж Барселонета. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами. В конце вас ждет сессия вопросов и ответов с гидом

Описание экскурсии

Красный маршрут: современные реалии

Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле

Синий маршрут: средневековая история

Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали