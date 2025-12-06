177 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим кварталам и наслаждаясь шедеврами великого архитектора Гауди
На этой экскурсии вы сможете выбрать один из двух маршрутов: современный бульвар Рамбла или исторический Готический квартал.
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улитках и кто придумал хамон. Посетите рынок Бокерия, где ароматы специй и местных продуктов создают неповторимую атмосферу. Прогуляйтесь по Готическому кварталу с его римскими руинами и древними захоронениями. Откройте для себя творения великого Гауди и насладитесь видами на пляж Барселонета. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками и фотопаузами. В конце вас ждет сессия вопросов и ответов с гидом
Мы прогуляемся по бульвару Рамбла, центральной туристической артерии города. Заглянем на шумный рынок Бокерия, где переплетаются сотни ароматов местных продуктов и специй. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями, а также проследим, как развивался и воплощал в жизнь безумные архитектурные фантазии великий Гауди. Ну а закончится прогулка недалеко от центральной площади Каталонии, которая отделяет Старый город от современного квартала Эшампле
Синий маршрут: средневековая история
Вы прогуляетесь по Готическому и Еврейскому кварталам, откроете тайны Кафедрального собора и исследуете ремесленнический Борн. А в конце маршрута окажетесь недалеко от пляжа Барселонета. Мы проведём вас мимо витрин барселонских лавочек, расскажем, чем жил город в прошлые столетия, объясним, что такое «сиеста» на практике, и вы обязательно проникнетесь барселонским подходом к жизни.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто впервые в городе и хочет успеть увидеть всё самое интересное, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Барселоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у монумента Колумбу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рустем
Нам очень понравилось, что мы ожидали все получили. Прогулка в хорошей компании с рассказами и советами куда сходить То что и хотелось. Если вы хотите досконально получить информацию по всему маршруту то вам индивидуально надо брать экскурсию.
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Владимир
Хочу выразить благодарность команде за проведённую экскурсию по Барселоне несмотря на то, что был только я один)) Уважение за такой подход. Т. е. было сказано при любом количестве участников, своё слово сдержали! Молодцы! Отдельное спасибо великолепному гиду Лолите за прогулку по этому сказочному городу)) Был синий маршрут, рекомендую!
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Ирина
Олег провел с нами прекрасные 2.5 часа, делясь своим опытом и знаниями. Было нескучно, приятно и познавательно. После экскурсии дал рекомендации в ответ на наши просьбы о местных пляжах и заведениях, был добр и отзывчив.
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Наталья
очень рекомендую!!! восторг!!!
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Юлия
Интересная экскурсия без загрузки датами, я так люблю. Прошли по синему маршруту, на мой взгляд самый интересный)
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Людмила
Мы были и на синей, и на красной ветках. Обе экскурсии были чудесными, ребята знают и любят свое дело. Желаю всей команде здоровья и процветания!
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