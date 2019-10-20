Описание

После шумного мегаполиса, поездка в средневековый Рупит воздаст должное слуху, зрению и обонянию. В былые времена этот небольшой, но сегодня весьма популярный у туристов городок, был расположен на пересечении двух значимых с точки зрения римских стратегов дорог. Первое, что привлекает внимание путешественника – земля под ногами. Город построен на застывшей лаве, которая одиннадцать тысяч лет назад образовала скопления после извержения вулкана. Сегодня тротуары из вулканической лавы, за столетия ставшей неотличимыми от камня, превратились в визитную карточку города. В средние века в городе хозяйничали религиозные фанатики, а костры Святой Инквизиции горели на главной площади Рупита, погружая местное население в благоговейный ужас. Сегодня, закованный в лесистую долину, Рупит насчитывает порядка четырех сотен постоянных жителей, которые бережно хранят местные культуру и обычаи. Город славится своими пейзажами, контрабандистским прошлым и восхитительной домашней кухней, рецептура которой остается неизменной уже несколько веков. Можно предположить, что настоящий вкус вина, деревенских колбас и хлеба еще через несколько столетий можно будет попробовать только здесь. Включена дегустация местного ликера ратафия, традиционного деревенского хлеба и колбасы..