Старинные деревушки Рупит и Бесалу сохранили дух 15-16 веков. В Бесалу, улицы которого служили убежищем контрабандистов, сегодня царит спокойствие и красота. В Рупите, где когда-то горели костры Святой Инквизиции, можно насладиться дегустацией местного ликера и домашней выпечки. Путешествие обещает быть незабываемым благодаря уникальным пейзажам и богатой истории этих мест

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительное путешествие в Рупит

После суеты шумного мегаполиса, вам обязательно стоит отправиться в средневековый город Рупит. Эта поездка подарит вам уникальные ощущения, обращая внимание на звуки, виды и ароматы вокруг. В прошлом этот небольшой, но уже ставший популярным среди туристов городок был важной точкой на пересечении двух значимых дорог, согласно римским стратегам.

Исторические корни Рупита

Первое, что притягивает взгляд путешественника, — это земля под ногами. Город основан на застывшей лаве, которая образовалась одиннадцать тысяч лет назад в результате извержения вулкана. Сегодня его тротуары, из вулканической лавы, за столетия стали неотличимы от камня и служат настоящей визитной карточкой города.

В средние века Рупит был ареной религиозных волнений, где костры Святой Инквизиции горели на главной площади, погружая местных жителей в трепет и благоговение. Но сегодня, окруженный живописной лесистой долиной, Рупит насчитывает около четырёхсот постоянных жителей, которые бережно хранят свои культурные традиции и обычаи.

Кулинарные удовольствия и местные продукты

Город знаменит своими захватывающими пейзажами, противоречивым контрабандистским прошлым и замечательной домашней кухней. Рецепты многих блюд остаются неизменными на протяжении нескольких столетий. Здесь вы сможете попробовать настоящие лакомства, такие как:

вино

деревенские колбасы

свежий хлеб

Также вам предложат дегустацию местного ликера ратафия, традиционного деревенского хлеба и колбасы. Это действительно прекрасная возможность узнать больше о кулинарных традициях региона и насладиться уникальными вкусами, которые сохраняются на протяжении веков.