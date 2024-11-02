Рупит и Бесалу - каталонская глубинка

Путешествие в Рупит и Бесалу откроет вам атмосферу средневековья, уникальные пейзажи и дегустацию местных деликатесов
Старинные деревушки Рупит и Бесалу сохранили дух 15-16 веков. В Бесалу, улицы которого служили убежищем контрабандистов, сегодня царит спокойствие и красота.

В Рупите, где когда-то горели костры Святой Инквизиции, можно насладиться дегустацией местного ликера и домашней выпечки. Путешествие обещает быть незабываемым благодаря уникальным пейзажам и богатой истории этих мест
4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Атмосфера средневековья
  • 🍷 Дегустация местного ликера
  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🥖 Домашняя выпечка
  • 📜 Богатая история
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка
Рупит и Бесалу - каталонская глубинка

Что можно увидеть

  • Улицы Бесалу
  • Площадь Рупита

Описание экскурсии

Удивительное путешествие в Рупит

После суеты шумного мегаполиса, вам обязательно стоит отправиться в средневековый город Рупит. Эта поездка подарит вам уникальные ощущения, обращая внимание на звуки, виды и ароматы вокруг. В прошлом этот небольшой, но уже ставший популярным среди туристов городок был важной точкой на пересечении двух значимых дорог, согласно римским стратегам.

Исторические корни Рупита

Первое, что притягивает взгляд путешественника, — это земля под ногами. Город основан на застывшей лаве, которая образовалась одиннадцать тысяч лет назад в результате извержения вулкана. Сегодня его тротуары, из вулканической лавы, за столетия стали неотличимы от камня и служат настоящей визитной карточкой города.

В средние века Рупит был ареной религиозных волнений, где костры Святой Инквизиции горели на главной площади, погружая местных жителей в трепет и благоговение. Но сегодня, окруженный живописной лесистой долиной, Рупит насчитывает около четырёхсот постоянных жителей, которые бережно хранят свои культурные традиции и обычаи.

Кулинарные удовольствия и местные продукты

Город знаменит своими захватывающими пейзажами, противоречивым контрабандистским прошлым и замечательной домашней кухней. Рецепты многих блюд остаются неизменными на протяжении нескольких столетий. Здесь вы сможете попробовать настоящие лакомства, такие как:

  • вино
  • деревенские колбасы
  • свежий хлеб

Также вам предложат дегустацию местного ликера ратафия, традиционного деревенского хлеба и колбасы. Это действительно прекрасная возможность узнать больше о кулинарных традициях региона и насладиться уникальными вкусами, которые сохраняются на протяжении веков.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт,
  • Гид
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Провели чудесный день в Каталонии в компании Любови! Замечательная прогулка по красивейшим местам,даже не ожидала,что меня тоже поразят просто кукольные домики Рупита и живописные пейзажи Бесалу! Хотели впечатлений для дочки,а
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остались сами в восторге. Накупили сувениров и местной вкуснятины. В середине пути остановились на обед в ресторанчике на площадке над облаками! Любовь увлекательный рассказчик и прекрасный человек,с которым очень комфортно путешествовать. Получили массу информации и удовольствия. Таким и должен быть идеальный гид. 🤗

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О
Прекрасная поездка,очень познавательная по истории Каталонии, насыщенная информацией, время в городках достаточно. Гид- Евгений - потрясающий!!! Начал в 8.30 с нами говорить и закончил в 18 час… Дополнительно проехали и фотографировали еще 2 селения. Виды с перевала 1100 М незабываемые. Все советуем!
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Т
Огромное спасибо нашему гиду Александру. Была замечательная и познавательная поездка в Рупит и Бесалу. Очень интересно рассказывал, обязательно поедем еще с ним.
Сами города очень интересны, ощущение, что там время остановилось.
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K
Отличная интересная поездка, глубинка действильно достойна посещения, жаль маловато времени на Бесалу было, все таки дорога дальняя, надо было полчаса еще предоставить. Гид Евгений интересный экскурсовод.
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А
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Т
Отличная экскурсия!!
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