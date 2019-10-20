В этих старинных каталонских деревушках сохранилась атмосфера 15-16 веков. Когда-то улицы Бесалу, проложенные прямо в складках могучих скал, служили убежищем контрабандистов. А сейчас это место напоминает фотографию с обложки путеводителя с пометкой «побывать обязательно!». В городе ведьм – Рупите мы увидим площадь, где пылали костры Святой Инквизиции. Впечатления от поездки дополнит дегустация местного ликера и домашней выпечки.
Ближайшие даты:
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Описание
После шумного мегаполиса, поездка в средневековый Рупит воздаст должное слуху, зрению и обонянию. В былые времена этот небольшой, но сегодня весьма популярный у туристов городок, был расположен на пересечении двух значимых с точки зрения римских стратегов дорог. Первое, что привлекает внимание путешественника – земля под ногами. Город построен на застывшей лаве, которая одиннадцать тысяч лет назад образовала скопления после извержения вулкана. Сегодня тротуары из вулканической лавы, за столетия ставшей неотличимыми от камня, превратились в визитную карточку города. В средние века в городе хозяйничали религиозные фанатики, а костры Святой Инквизиции горели на главной площади Рупита, погружая местное население в благоговейный ужас. Сегодня, закованный в лесистую долину, Рупит насчитывает порядка четырех сотен постоянных жителей, которые бережно хранят местные культуру и обычаи. Город славится своими пейзажами, контрабандистским прошлым и восхитительной домашней кухней, рецептура которой остается неизменной уже несколько веков. Можно предположить, что настоящий вкус вина, деревенских колбас и хлеба еще через несколько столетий можно будет попробовать только здесь. Включена дегустация местного ликера ратафия, традиционного деревенского хлеба и колбасы..
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Гид
- Дегустация
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: гид заберёт вас из вашего отеляЗавершение: гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
20 окт 2019
Отличная экскурсия!!
Т
Тамара
8 сен 2019
m
marryfal
16 апр 2019
О
Ольга
12 апр 2019
Прекрасная поездка,очень познавательная по истории Каталонии, насыщенная информацией, время в городках достаточно. Гид- Евгений - потрясающий!!! Начал в 8.30 с нами говорить и закончил в 18 час… Дополнительно проехали и фотографировали еще 2 селения. Виды с перевала 1100 М незабываемые. Все советуем!
K
K-romano
26 мар 2019
Отличная интересная поездка, глубинка действильно достойна посещения, жаль маловато времени на Бесалу было, все таки дорога дальняя, надо было полчаса еще предоставить. Гид Евгений интересный экскурсовод.
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