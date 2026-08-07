Приглашаем вас на захватывающую морскую рыбалку в Барселоне, где вы в компании опытных рыболовов отправитесь в поиски крупной промысловой рыбы.
Наши эксперты поделятся знаниями о лучших точках для ловли и техниках,
Наши эксперты поделятся знаниями о лучших точках для ловли и техниках,
Описание экскурсии
Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море.
За 4 часа вы:
- Узнаете секреты ловли. Гид-рыболов объяснит все способы на примерах.
- Лично поймаете крупную рыбу
- Выясните рецепты приготовления рыбных блюд
Организационные детали
- В стоимость включены аренда катера, услуги гида-рыболова, напитки
- Рыбалка проходит на настоящих рыболовных катерах, оснащённых всем необходимым
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Входит в следующие категории Барселоны
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