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Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина

Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Приглашаем вас на захватывающую морскую рыбалку в Барселоне, где вы в компании опытных рыболовов отправитесь в поиски крупной промысловой рыбы.

Наши эксперты поделятся знаниями о лучших точках для ловли и техниках,
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которые гарантируют успешный улов.

Вас ждет не только увлекательный процесс ловли, но и возможность узнать, как приготовить рыбу на борту катера.

Мы предоставляем все необходимое для комфортной и продуктивной рыбалки: от современного снаряжения до напитков и закусок. Это идеальный способ погрузиться в мир морской рыбалки, независимо от вашего опыта. Забронируйте своё приключение и принесите домой не только впечатления, но и отличный улов

Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина

Описание экскурсии

Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море.

За 4 часа вы:

  • Узнаете секреты ловли. Гид-рыболов объяснит все способы на примерах.
  • Лично поймаете крупную рыбу
  • Выясните рецепты приготовления рыбных блюд

Организационные детали

  • В стоимость включены аренда катера, услуги гида-рыболова, напитки
  • Рыбалка проходит на настоящих рыболовных катерах, оснащённых всем необходимым

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Входит в следующие категории Барселоны

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