Узнать лучшие рыбные места и поймать обед, который вам сразу и приготовят
Приглашаю вас на увлекательную морскую рыбалку.
С вами будут настоящие профессионалы добычи крупной промысловой рыбы в самых сложных погодных условиях. Они знают отличные локации, так что улов гарантирован.
Будет интересно всем — и новичкам, желающим получить новый опыт, и профессионалам, имеющим большой стаж рыбной ловли.
С вами будут настоящие профессионалы добычи крупной промысловой рыбы в самых сложных погодных условиях. Они знают отличные локации, так что улов гарантирован.
Будет интересно всем — и новичкам, желающим получить новый опыт, и профессионалам, имеющим большой стаж рыбной ловли.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море.
За 4 часа вы:
- Узнаете секреты ловли. Гид-рыболов объяснит все способы на примерах.
- Лично поймаете крупную рыбу
- Выясните рецепты вкусных блюд (рыбу можно приготовить прямо на катере)
- И конечно, попробуете свой улов
Организационные детали
- В стоимость включены аренда катера, услуги гида-рыболова, напитки и закуски
- Рыбалка проходит на настоящих рыболовных катерах, оснащённых всем необходимым
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в морском порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 841 туриста
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, увидеть самые потаённые места, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о вашем пребывании в Испании будут возвращать вас долгими зимними вечерами в нашу любимую Барселону. Предлагаю вам шикарные винные туры, бенедиктинский Монастырь Монтсеррат, роскошное Княжество Андорра.
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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Уникальный опыт
Активности
Гастрономические
Животные
Рыбалка
С обедом
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