Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€143 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Начало: На бульваре Лас Рамблас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€114 за всё до 5 чел.
- ООльга30 сентября 2025Приятная прогулка по городу.
- ТТатьяна26 февраля 2024Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
