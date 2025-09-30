Мои заказы

Морской музей Барселоны – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Морской музей Барселоны» в Барселоне на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Пешая
2.5 часа
100 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€143 за всё до 5 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Начало: На бульваре Лас Рамблас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€140 за всё до 8 чел.
Всё о Барселоне и каталонских традициях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€114 за всё до 5 чел.

