1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Свидание с Барселоной
Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винтажная Барселона
Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки
Начало: на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедральн...
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая Барселона
Узнать о любимых десертах каталонцев и заглянуть в секретные лавочки и кондитерские
Начало: на площади Каталонии
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О чём молчат улицы Готического квартала
Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Начало: На площади Каталонии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большая история маленькой Барселоны
Впервые или заново открыть для себя город римских легионеров, мореплавателей, колдунов и гениев
Начало: На Новой площади
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полтора часа Барселоны
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- ЕЕвгений6 июня 2024Отличная экскурсия от Дарьи! Нам удалось за 3 часа пройти по основным местам Барселоны, послушать увлекательный рассказ об истории города и задать интересующие вопросы, на которые смогли получить подробные ответы! Огромное спасибо, Дарья!
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- ЮЮлия2 июня 2024Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
- ВВалерия30 мая 2024Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ММария27 мая 2024Была замечательная экскурсия, нам было очень интересно и время пролетело незаметно. Благодарим🙂👨👩👦
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Бульвар Рамбла»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Бульвар Рамбла" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 25 до 209. Туристы уже оставили гидам 1375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Бульвар Рамбла», 1375 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август