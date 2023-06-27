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В истории древней Таррагоны переплелись и мистика, и реальность, и настоящие чудеса… Это город с присущим только ему очарованием Средиземноморья. Но камни не умеют говорить. За них буду говорить я. Расскажу, как тут жили, что носили, что ели. И какие из привычек обитателей города до сих пор оказывают влияние на жизнь наших современников.