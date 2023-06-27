В истории древней Таррагоны переплелись и мистика, и реальность, и настоящие чудеса… Это город с присущим только ему очарованием Средиземноморья. Но камни не умеют говорить. За них буду говорить я. Расскажу, как тут жили, что носили, что ели. И какие из привычек обитателей города до сих пор оказывают влияние на жизнь наших современников.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- руины римского амфитеатра с видом на море
- самую фотогеничную улочку Таррагоны и рыцарские кварталы
- средиземноморский балкон и бескрайние морские панорамы
- дом с привидением, окутанный старинными легендами
И узнаете:
- почему Таррагона была важной римской колонией и как здесь правил император Август
- какие привычки жителей античного города сохранились до наших дней
- что скрывает местное «железо на удачу»
- легенды о рыцарях и средневековые тайны Таррагоны
А после прогулки вас ждёт небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда из тех, что покорят вас в Испании!
Организационные детали
- До Таррагоны вам необходимо добраться самостоятельно — это очень просто (я дам вам подробные инструкции)
- По запросу могу организовать трансфер из Барселоны — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересно, разнообразно и не напряжно. Рекомендуем!!!
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И
Редко, когда с первого раза повезет с экскурсоводом! Но Юля - исключение! Нам действительно повезло! Даже маленькие дети не хотели отпускать Юлю, а на следующий день опять собирались в "путешествие" Срасибо огромное!!!
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