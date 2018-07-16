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  4. Таррагона: город рыцарей и гладиаторов

Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами

Julia
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Julia – ваш гид
В истории древней Таррагоны переплелись и мистика, и реальность, и настоящие чудеса...

Мы пройдем по уютным улочкам и насладимся морской панорамой на Средиземноморском балконе.

Познакомимся с местными легендами и поговорим об эпохе, когда Таррагона была важным центром Римской империи.

Но осторожно – каждый, кто хоть раз побывал в Таррагоне, навсегда влюбляется в этот город!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов

Что вас ожидает

Отголоски римской эпохи
Мы прогуляемся по бульвару Рамбла с красивейшими статуями и фонтанами, а затем сфотографируемся на Средиземноморском балконе, откуда открывается потрясающий вид на море. Я расскажу вам о славном прошлом Таррагоны и покажу оставшиеся памятники Римской империи: вы увидите амфитеатр, где сражались гладиаторы, рассмотрите, как вплетается современная архитектура города в древние фундаменты. А если повезет (а везет обычно три раза в году), мы встретим настоящего гладиатора!

Секреты древнего города
Мы заглянем в потаенные уголки Таррагоны, где я поведаю вам истории о рыцарях и средневековых привидениях, покажу самые вкусные и уютные местечки города. Вы узнаете, почему Таррагону называют городом стони котов, почему местные жители так почитают Санта Теклу, где находился средневековый госпиталь и еще многое другое!

А после прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!

Организационные детали

Трансфер из Барселоны оплачивается отдельно, добраться до Таррагоны очень просто (я дам вам подробные инструкции).

Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 июля 2018
Редко, когда с первого раза повезет с экскурсоводом! Но Юля - исключение! Нам действительно повезло! Даже маленькие дети не хотели отпускать Юлю, а на следующий день опять собирались в "путешествие" Срасибо огромное!!!

Julia проводит ещё 6 экскурсий

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