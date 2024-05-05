Красивые виды и панорамы Барселоны

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Барселоне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По крышам и террасам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
«Фантастические панорамы Барселоны мы приправим живыми и нескучными историями города и его средневековыми легендами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Монжуик - окно в Барселону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
187 за всё до 10 чел.
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Топ-Барселона: панорамы крыш и тайны Готического квартала
Восхитительная прогулка по крышам Барселоны и загадочным улочкам Готического квартала ждет вас
«На трех почти секретных террасах вас ждут живописные панорамы центра Барселоны»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 130 за всё до 8 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
«По пути в Бегас остановимся на смотровой площадке, где перед нами откроется панорама Барселоны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
  • В
    Василий
    23 апреля 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
  • S
    Salome
    6 февраля 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо.
    Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. СпасибоБарселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо
  • А
    Александр
    21 мая 2022
    Монжуик - окно в Барселону
    Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
  • В
    Валерий
    9 июня 2018
    Монжуик - окно в Барселону
    Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
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    — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Панорамы»

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  4. На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 334. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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