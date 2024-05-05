1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
«Фантастические панорамы Барселоны мы приправим живыми и нескучными историями города и его средневековыми легендами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ-Барселона: панорамы крыш и тайны Готического квартала
Восхитительная прогулка по крышам Барселоны и загадочным улочкам Готического квартала ждет вас
«На трех почти секретных террасах вас ждут живописные панорамы центра Барселоны»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
«По пути в Бегас остановимся на смотровой площадке, где перед нами откроется панорама Барселоны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 мая 2024Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
- ВВасилий23 апреля 2024Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
- SSalome6 февраля 2024Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо.
- ААлександр21 мая 2022Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
- ВВалерий9 июня 2018Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Панорамы»
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