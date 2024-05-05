Е Евгений По крышам и террасам Барселоны Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш

В Василий По крышам и террасам Барселоны Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!

S Salome По крышам и террасам Барселоны Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо.

А Александр Монжуик - окно в Барселону Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!