Путешествие в Жирону с ее средневековыми памятниками и в Фигерас с театром-музеем Дали.
Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох и познакомитесь с наследием одного из самых известных художников XX века.
Описание фото-прогулки
Сокровища Каталонии:
- от средневековой Жироны до сюрреализма Дали.
- Это путешествие знакомит с двумя уникальными городами восточной Каталонии, каждый из которых представляет разные эпохи и художественные направления. Маршрут соединяет средневековое наследие Жироны с сюрреалистическим миром Сальвадора Дали в Фигерасе.
- Средневековая Жирона — город тысячи историй.
- Экскурсия начинается в Жироне, городе с богатым историческим наследием. Вы увидите Кафедральный собор, Еврейский квартал и арабские бани XI века. Особое внимание уделяется набережной реки Оньяр с разноцветными фасадами домов и мостами, один из которых спроектирован Гюставом Эйфелем.
- Фигерас — мир сюрреализма Дали.
- Вторая часть экскурсии проходит в Фигерасе, где расположен театр-музей Сальвадора Дали. Вы познакомитесь с коллекцией из около 4000 работ художника и уникальной архитектурой музея, который сам по себе является произведением сюрреалистического искусства. Важная информация: Экскурсия длится от 8 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Жироны
- Еврейский квартал
- Арабские бани XI века
- Набережная реки Оньяр
- Мост Эйфеля
- Театр-музей Сальвадора Дали
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (55 € с группы за 1 час)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 8 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
