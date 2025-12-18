Мои заказы

Театр-музей Дали в Фигейрасе, Средневековая Жирона - город 1000 осад

Путешествие в Жирону с ее средневековыми памятниками и в Фигерас с театром-музеем Дали.

Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох и познакомитесь с наследием одного из самых известных художников XX века.
Описание фото-прогулки

Сокровища Каталонии:

  • от средневековой Жироны до сюрреализма Дали.
  • Это путешествие знакомит с двумя уникальными городами восточной Каталонии, каждый из которых представляет разные эпохи и художественные направления. Маршрут соединяет средневековое наследие Жироны с сюрреалистическим миром Сальвадора Дали в Фигерасе.
  • Средневековая Жирона — город тысячи историй.
  • Экскурсия начинается в Жироне, городе с богатым историческим наследием. Вы увидите Кафедральный собор, Еврейский квартал и арабские бани XI века. Особое внимание уделяется набережной реки Оньяр с разноцветными фасадами домов и мостами, один из которых спроектирован Гюставом Эйфелем.
  • Фигерас — мир сюрреализма Дали.
  • Вторая часть экскурсии проходит в Фигерасе, где расположен театр-музей Сальвадора Дали. Вы познакомитесь с коллекцией из около 4000 работ художника и уникальной архитектурой музея, который сам по себе является произведением сюрреалистического искусства. Важная информация: Экскурсия длится от 8 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор Жироны
  • Еврейский квартал
  • Арабские бани XI века
  • Набережная реки Оньяр
  • Мост Эйфеля
  • Театр-музей Сальвадора Дали
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Фотосъемка
Что не входит в цену
  • Дополнительное время (55 € с группы за 1 час)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия длится от 8 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

