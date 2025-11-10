Музей Дали в его родном городе Фигерасе — удивительное место, где собрана крупнейшая коллекция его основных работ.
Аудиоэкскурсия в приложении проведёт вас по внутреннему двору и лабиринтам музея, который когда-то был театром и имел огромное значение для мастера.
Вы узнаете о жизни и внутреннем мире эксцентричного художника, а также раскроете символику его культовых творений.
Время начала: 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30
Описание билета
- Вы осмотрите личный автомобиль Дали.
- Исследуете комнату сокровищ, где хранятся его самые знаковые творения, включая «Галатею сфер».
- Прогуляетесь по архитектурному чуду, созданному мастером, и узнаете о его многочисленных талантах.
- Получите эксклюзивные сведения о жизни, сознании и личных отношениях Сальвадора Дали.
- Увидите последнее пристанище гения и выясните причины его загадочной эксгумации.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в театр-музей Дали.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€46
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
