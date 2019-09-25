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Создать свой собственный сувенир — красивую открытку с видом города!

Евгений
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Евгений – ваш гид
Если вы ищете какое-то действительно оригинальное развлечение в Барселоне и любите сувениры ручной работы, вам обязательно понравится художественный мастер-класс, который подойдет даже тем, чьи навыки в живописи заканчиваются на знаменитом «палка-палка-огуречик».

Вы зарисуете один из выбранных пейзажей, а после — получите напечатанную открытку с вашим собственным произведением.
50 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча метро Жаумэ
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне

Что вас ожидает

Мастер-класс по рисованию
Вы проведете утро, рисуя один из живописных видов Барселоны. Вам не нужно никакого опыта, просто наслаждайтесь процессом под руководством опытного преподавателя, все необходимые материалы будут приготовлены заранее. А на следующий день после мастер-класса вы получите ваш пейзаж напечатанным на открытке.

Базовые принципы построения пейзажа
Даже если вы совершенно не умеете рисовать, вы с легкостью освоите универсальные методы построения изображения и сделаете прекрасную зарисовку, которой сможете гордиться. Эти принципы потом вы сможете применить ко множеству предметов в различных ракурсах и с различным освещением. Весь процесс будет сопровождаться практической демонстрацией — я буду рисовать вместе с вами, объясняя каждый последующий шаг.

Объекты зарисовки — известные архитектурные достопримечательности Барселоны
Для мастер-класса я подобрал самые красивые виды города, мы предварительно выберем подходящее место на оптимальном для зарисовки расстоянии и приготовимся посвятить пару часов приятному творчеству в одном из самых красивых городов мира.

  • Церковь Сан-Франсеско-де-Салес
  • Собор Саграда Фамилия
  • Кафедральный собор Барселоны
  • Триумфальная арка
  • Порт Вели
  • Сан Пау-дель-Камп
  • Каса-де-лес Пунчес (Дом с Шипами)
  • Фонтан Каскада в парке Сьютаделла
  • Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион

Организационные детали

  • Печать открыток оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии.
  • Минимальный тираж одной открытки стоит €10 (4 штуки). Большее количество должно быть кратно четырем – то есть, 8, 12, 16 и так далее.
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне
Творческое утро в Барселоне

Экскурсия проводится в будние дни в 11:00, 14:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура метро Жаумэ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я художник из Москвы. Я окончил художественно-графический факультет Московского Педагогического Университета и со времени выпуска работаю в качестве художника и преподавателя изобразительного искусства уже более двадцати лет. Недавно я переехал в Барселону. Я влюблен в этот город. И я рад поделиться своей любовью со всеми, кто хочет присоединиться ко мне во время рисовальных мастер-классов посреди прекрасной Барселоны. Как учитель, я всегда стремился к созданию целостной системы, позволяющей эффективно преподавать рисунок и живопись любому человеку, независимо от навыков. Мои методы проверены на практике и дают быстрые результаты.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Замечательное творческое утро сложилось благодаря Евгению!
Не смотря на то, что кроме меня на этот день никто не был записан на мастер-класс, Евгений не отменил и не перенес мероприятие)
В итоге , время пролетело не заметно, было весьма интересно и необычно начать отпуск в Испании с урока рисования! Результат мне очень понравился!
И еще, Евгений напечатал чудесные открытки на основе моего рисунка, которые останутся на долгую память у меня и моих родных!
Спасибо!
11 июля 2019
Всем рекомендую! Это нестандартно, это интересно, это невероятная память и гордость - так просто и легко нарисовать картину, и все благодаря Евгению. Обязательно заказывайте открытки! Отдельное спасибо Евгению, невероятной глубины и интеллигентности и радости человек! Не пожалеете, это точно. На экскурсиях были все, а вот сотворить своими руками нечто подобное - многого стоит!!!!
28 марта 2019
Всем кто любит рисовать это мероприятие доставит удовольствие. И обязательно закажите открытки с вашими шедеврами!!!
1 октября 2018
Думаю, это отличная идея - провести в Барселоне пару часов без суеты и беготни, просто наблюдая, рисуя и открывая для себя новые детали выбранного вами здания.
Если кто-то хочет пойти на такую экскурсию, но сомневается сможет ли что-то нарисовать, то идите обязательно. Евгений все терпеливо объяснит и покажет. Вы сами не заметите, как из простых геометрических форм начнет проявляться здание, которое вы рисуете, потом появятся объем и свет, а под конец и люди.
6 июня 2018
День рождения супруга мы начали с творческого утра под руководством Евгения!
Я не любитель вообще рисовать выбрала что бы сделать приятное мужу!
Но Евгений смог и меня увлечь в творчество! Не заметно для себя я с упоением прорисовала 2 часа!
Это здорово открывать для себя что то новое!
Евгений спасибо!!! Мы получили истинное удовольствие и Вы помогли создать соответствующую атмосферу "Творческого утра в Барселоне"
25 апреля 2018
Мы отлично порисовали!!! И даже не сомневайтесь, вы тоже сможете! С открытками вообще супер-идея! Отправить свои авторские открытки из такого красивого города, как Барселона, разве ж это не здорово?)))
Евгений очень приятный молодой человек с безграничным терпением)) это важно!
В общем, рекомендую от души! Получите массу приятных эмоций)))))
30 января 2018
Экскурсия заряжает желанием рисовать, творить и узнавать! Очень грамотная подача материала, много полезных приёмов в технике: как показать объём, свет, тень. Экскурсия подойдёт как рисовальщикам со стажем, так и тем, кто просто хочет здорово и интересно провести время, научившись чему-то новому. Рекомендую! Все материалы гид принёс с собой: планшеты, бумагу, карандаши, что очень удобно в поездке.
10 октября 2017
идите!! За возможностью почувствовать новые впечатления, за интересным человеком, с которым Вы можете поговорить об архитектуре Гауди и не только, получить новые знания, и советы по местам в Барселоне, в конце концов за рисунком и замечательными открытками , которые будут Вам напоминать о Барселоне и которые Вы сможете отправить по почте друзьям или просто подарить.

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