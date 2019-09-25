Что вас ожидает

Мастер-класс по рисованию

Вы проведете утро, рисуя один из живописных видов Барселоны. Вам не нужно никакого опыта, просто наслаждайтесь процессом под руководством опытного преподавателя, все необходимые материалы будут приготовлены заранее. А на следующий день после мастер-класса вы получите ваш пейзаж напечатанным на открытке.

Базовые принципы построения пейзажа

Даже если вы совершенно не умеете рисовать, вы с легкостью освоите универсальные методы построения изображения и сделаете прекрасную зарисовку, которой сможете гордиться. Эти принципы потом вы сможете применить ко множеству предметов в различных ракурсах и с различным освещением. Весь процесс будет сопровождаться практической демонстрацией — я буду рисовать вместе с вами, объясняя каждый последующий шаг.

Объекты зарисовки — известные архитектурные достопримечательности Барселоны

Для мастер-класса я подобрал самые красивые виды города, мы предварительно выберем подходящее место на оптимальном для зарисовки расстоянии и приготовимся посвятить пару часов приятному творчеству в одном из самых красивых городов мира.