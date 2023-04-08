Любители сувениров ручной работы оценят этот мастер-класс в Барселоне.
Даже если ваши навыки рисования ограничиваются простыми фигурами, вы сможете создать красивую зарисовку одного из известных пейзажей города. На выбор предлагаются такие достопримечательности, как Саграда Фамилия и Триумфальная арка. После мастер-класса ваша работа будет напечатана на открытке. Все материалы для рисования предоставляются, что делает это занятие доступным для всех
Даже если ваши навыки рисования ограничиваются простыми фигурами, вы сможете создать красивую зарисовку одного из известных пейзажей города. На выбор предлагаются такие достопримечательности, как Саграда Фамилия и Триумфальная арка. После мастер-класса ваша работа будет напечатана на открытке. Все материалы для рисования предоставляются, что делает это занятие доступным для всех
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Все материалы включены
- 🏛️ Известные достопримечательности
- 🖼️ Открытка с вашим рисунком
- 👥 Подходит для всех уровней
- 🌆 Уникальный опыт в Барселоне
Что можно увидеть
- Церковь Сан-Франсеско-де-Салес
- Собор Саграда Фамилия
- Кафедральный собор Барселоны
- Триумфальная арка
- Порт Вели
- Сан Пау-дель-Камп
- Каса-де-лес Пунчес
- Фонтан в парке Сьютаделла
- Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион
Описание мастер-класса
Даже если вы совершенно не умеете рисовать, вы с лёгкостью освоите универсальные методы построения изображения и сделаете прекрасную зарисовку. Весь процесс будет сопровождаться практической демонстрацией — я буду рисовать вместе с вами, объясняя каждый шаг.
Объектами зарисовки станут известные архитектурные достопримечательности Барселоны на ваш выбор:
- церковь Сан-Франсеско-де-Салес
- собор Саграда Фамилия
- Кафедральный собор Барселоны
- Триумфальная арка
- порт Вели
- Сан Пау-дель-Камп
- Каса-де-лес Пунчес (Дом с шипами)
- фонтан в парке Сьютаделла
- Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион
А на следующий день после мастер-класса вы получите ваш пейзаж напечатанным на открытке.
Организационные детали
- Я предоставлю все необходимые материалы для рисования
- Печать открыток оплачивается отдельно. Минимальный тираж одной открытки стоит €20 (4 штуки). Большее количество должно быть кратно четырём — то есть, 8, 12, 16
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
|Дети до 12 лет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Jaume I
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Евгений. Я художник из Москвы. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета, со времени выпуска работаю в качестве художника и преподавателя изобразительного искусства уже более 20 лет. Недавно переехал в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Творческое утро удалось! Мы даже почувствовали себя немножечко художниками))
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М
Замечательное творческое утро сложилось благодаря Евгению!
Не смотря на то, что кроме меня на этот день никто не был записан на мастер-класс, Евгений не отменил и не перенес мероприятие)
В итоге, время
Не смотря на то, что кроме меня на этот день никто не был записан на мастер-класс, Евгений не отменил и не перенес мероприятие)
В итоге, время
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М
Думаю, это отличная идея - провести в Барселоне пару часов без суеты и беготни, просто наблюдая, рисуя и открывая для себя новые детали выбранного вами здания.
Если кто-то хочет пойти на
Если кто-то хочет пойти на
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И
День рождения супруга мы начали с творческого утра под руководством Евгения!
Я не любитель вообще рисовать выбрала что бы сделать приятное мужу!
Но Евгений смог и меня увлечь в творчество! Не заметно для себя я с упоением прорисовала 2 часа!
Это здорово открывать для себя что то новое!
Евгений спасибо!!! Мы получили истинное удовольствие и Вы помогли создать соответствующую атмосферу "Творческого утра в Барселоне"
Я не любитель вообще рисовать выбрала что бы сделать приятное мужу!
Но Евгений смог и меня увлечь в творчество! Не заметно для себя я с упоением прорисовала 2 часа!
Это здорово открывать для себя что то новое!
Евгений спасибо!!! Мы получили истинное удовольствие и Вы помогли создать соответствующую атмосферу "Творческого утра в Барселоне"
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С
Экскурсия заряжает желанием рисовать, творить и узнавать! Очень грамотная подача материала, много полезных приёмов в технике: как показать объём, свет, тень. Экскурсия подойдёт как рисовальщикам со стажем, так и тем, кто просто хочет здорово и интересно провести время, научившись чему-то новому. Рекомендую! Все материалы гид принёс с собой: планшеты, бумагу, карандаши, что очень удобно в поездке.
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Всем рекомендую! Это нестандартно, это интересно, это невероятная память и гордость - так просто и легко нарисовать картину, и все благодаря Евгению. Обязательно заказывайте открытки! Отдельное спасибо Евгению, невероятной глубины и интеллигентности и радости человек! Не пожалеете, это точно. На экскурсиях были все, а вот сотворить своими руками нечто подобное - многого стоит!!!!
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