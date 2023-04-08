Любители сувениров ручной работы оценят этот мастер-класс в Барселоне. Даже если ваши навыки рисования ограничиваются простыми фигурами, вы сможете создать красивую зарисовку одного из известных пейзажей города. На выбор предлагаются такие достопримечательности, как Саграда Фамилия и Триумфальная арка. После мастер-класса ваша работа будет напечатана на открытке. Все материалы для рисования предоставляются, что делает это занятие доступным для всех

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Даже если вы совершенно не умеете рисовать, вы с лёгкостью освоите универсальные методы построения изображения и сделаете прекрасную зарисовку. Весь процесс будет сопровождаться практической демонстрацией — я буду рисовать вместе с вами, объясняя каждый шаг.

Объектами зарисовки станут известные архитектурные достопримечательности Барселоны на ваш выбор:

церковь Сан-Франсеско-де-Салес

собор Саграда Фамилия

Кафедральный собор Барселоны

Триумфальная арка

порт Вели

Сан Пау-дель-Камп

Каса-де-лес Пунчес (Дом с шипами)

фонтан в парке Сьютаделла

Эдефиси-де-ла-Каиша де Пенсион

А на следующий день после мастер-класса вы получите ваш пейзаж напечатанным на открытке.

Организационные детали