1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
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- ВВалерия3 августа 2023И район Раваль интересный, и Евгений - прекрасный и любящий Барселону рассказчик. Он погружает Вас в истории неспешно, затягивая в
- PPeter1 июня 2023Это было очень и очень интересно Прошло 5 лет, а я помню экскурсию как вчера!
- ММайя10 апреля 2023Мы с коллегой уже пятый раз в Барселоне и побывали на многих экскурсиях. Евгений,похоже,был удивлен выбором темы двумя пожилыми персонами,но быстро настроился на нашу волну. Самостоятельно эти закоулки мы бы не нашли-заблудились бы,точно. Валерьянку не пили,но нервы пощекотали! РЕКОМЕНДУЕМ!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Уникальный опыт»
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