Погулять по городу и сделать 3 восхитительных рисунка (даже если не умеете)
Чтобы почувствовать атмосферу Барселоны, достаточно нескольких мест, которые сложатся в объёмную картину. Я предлагаю не только увидеть эти места, но и зарисовать их.
Мы проведём незабываемый день, рисуя один из самых романтических городов мира, сочетая творчество с прогулками и рассказами об истории столицы Каталонии и особенностях современной жизни.
Мы проведём незабываемый день, рисуя один из самых романтических городов мира, сочетая творчество с прогулками и рассказами об истории столицы Каталонии и особенностях современной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Даже если у вас нулевой или близкий к нулю опыт рисования, вы создадите прекрасные рисунки. Секрет — в пошаговых инструкциях, живой демонстрации и некоторых трюках и подсказках, которыми я поделюсь в процессе.
Вы сделаете три рисунка:
- Для первого мы выберем одно из самых знаменитых зданий — Саграда Фамилия, базилика де ла Мерсе, кафедральный собор Барселоны, Каскада, Триумфальная арка. Это будет туристический фасад города.
- Второй рисунок будет посвящён одному из мест с интересной атмосферой. Это могут быть фрагменты домов и улиц Старого города, набережные, живописные панорамы.
- Третья зарисовка — сцены уличной жизни. Значительную часть своего досуга испанцы проводят в уличных кафе, сидя часами в беседах за кружкой пива или бокалом вина. Мы присоединимся к этому нескучному времяпрепровождению, но добавим блокноты и карандаши, чтобы совместить приятное с полезным.
Организационные детали
- Я предоставляю все необходимые материалы для рисования: графитные карандаши, блокноты
- Дополнительные расходы (по желанию): общественный транспорт (при необходимости), перекус, напитки
- Пожалуйста, не забудьте шляпу, крем от загара и питьевую воду в летнее время. Зимой одевайтесь в тёплую и непродуваемую одежду.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 67 туристов
Меня зовут Евгений. Я художник из Москвы. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета, со времени выпуска работаю в качестве художника и преподавателя изобразительного искусства уже более 20 лет. Недавно переехал в Барселону. Я влюблён в этот город! И я рад поделиться своей любовью со всеми, кто хочет присоединиться ко мне во время рисовальных мастер-классов посреди прекрасной Барселоны. Как учитель я всегда стремился к созданию целостной системы, позволяющей эффективно преподавать рисунок и живопись любому человеку независимо от навыков. Мои методы проверены на практике и дают быстрые результаты.
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