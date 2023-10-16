Евгений — ваш гид в Барселоне

Провёл экскурсии для 67 туристов

Меня зовут Евгений. Я художник из Москвы. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета, со времени выпуска работаю в качестве художника и преподавателя изобразительного искусства уже более 20 лет. Недавно переехал в Барселону. Я влюблён в этот город! И я рад поделиться своей любовью со всеми, кто хочет присоединиться ко мне во время рисовальных мастер-классов посреди прекрасной Барселоны. Как учитель я всегда стремился к созданию целостной системы, позволяющей эффективно преподавать рисунок и живопись любому человеку независимо от навыков. Мои методы проверены на практике и дают быстрые результаты.

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