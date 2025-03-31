Чтобы почувствовать атмосферу Барселоны, достаточно нескольких мест, которые сложатся в объёмную картину. Я предлагаю не только увидеть эти места, но и зарисовать их.
Мы проведём незабываемый день, рисуя один из самых романтических городов мира, сочетая творчество с прогулками и рассказами об истории столицы Каталонии и особенностях современной жизни.
Мы проведём незабываемый день, рисуя один из самых романтических городов мира, сочетая творчество с прогулками и рассказами об истории столицы Каталонии и особенностях современной жизни.
Описание экскурсии
Даже если у вас нулевой или близкий к нулю опыт рисования, вы создадите прекрасные рисунки. Секрет — в пошаговых инструкциях, живой демонстрации и некоторых трюках и подсказках, которыми я поделюсь в процессе.
Вы сделаете три рисунка:
- Для первого мы выберем одно из самых знаменитых зданий — Саграда Фамилия, базилика де ла Мерсе, кафедральный собор Барселоны, Каскада, Триумфальная арка. Это будет туристический фасад города.
- Второй рисунок будет посвящён одному из мест с интересной атмосферой. Это могут быть фрагменты домов и улиц Старого города, набережные, живописные панорамы.
- Третья зарисовка — сцены уличной жизни. Значительную часть своего досуга испанцы проводят в уличных кафе, сидя часами в беседах за кружкой пива или бокалом вина. Мы присоединимся к этому нескучному времяпрепровождению, но добавим блокноты и карандаши, чтобы совместить приятное с полезным.
Организационные детали
- Я предоставляю все необходимые материалы для рисования: графитные карандаши, блокноты
- Дополнительные расходы (по желанию): общественный транспорт (при необходимости), перекус, напитки
- Пожалуйста, не забудьте шляпу, крем от загара и питьевую воду в летнее время. Зимой одевайтесь в тёплую и непродуваемую одежду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Евгений. Я художник из Москвы. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета, со времени выпуска работаю в качестве художника и преподавателя изобразительного искусства уже более 20 лет. Недавно переехал в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это самая необычная и великолепная экскурсия выбранная мной. Остались очень довольны.
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