В монастырь Монтсеррат из Барселоны: к скалам веры и теням времени

Побывать там, где земля поднимается к небу, а человек - к вечности
Мы отправимся в один из самых почитаемых духовных центров Испании. Его история уходит корнями в глубокое Средневековье. Увидим монастырь в облике, который придали ему архитектурные обновления начала 20 века. И конечно, побываем у Чёрной Мадонны — статуи Девы Марии, покровительницы Каталонии. Поговорим об истории монастыря, его легендах в прошлом и жизни в настоящем.
Описание экскурсии

На экскурсии я расскажу:

  • как возник монастырь Монтсеррат и почему именно это место стало духовным центром Каталонии
  • как формировался уникальный горный ландшафт и какие легенды связаны с этими скалами
  • как складывалась судьба монастыря в разные эпохи — от Средневековья до разрушения во времена Наполеона и возрождения
  • чем живёт Монтсеррат сейчас: традиции монахов и значение монастыря для каталонской культуры и идентичности

Чёрная Мадонна

Отдельное внимание уделим Чёрной Мадонне — Ла Моренете. Вы узнаете, как она появилась, почему считается покровительницей Каталонии и какую роль играет в жизни паломников. Я расскажу о традиции загадывать желание и о том, отчего это место до сих пор притягивает людей со всего мира.

Организационные детали

  • Поедем на Peugeot 5008 с панорамной крышей. При необходимости предоставлю детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — от €12 за чел.
  • Сообщите заранее, если с вами будут дети или люди с особыми потребностями
  • Могу провести экскурсию для большей группы и включить в маршрут дополнительные локации по вашему желанию. Детали обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 16 туристов
Я профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и информация для посетителей». С 2001 года
живу в этой удивительной стране, которая стала моей второй родиной. Я искренне люблю Испанию, хорошо знаю её культуру и с радостью делюсь этим с гостями. С 2012 года я работаю лицензированным гидом, провожу групповые и индивидуальные экскурсии. По вашему желанию составлю индивидуальный маршрут — с учётом интересов и ритма. Для меня важно, чтобы каждый гость увидел то, о чём мечтал, и получил настоящее удовольствие от поездки. Добро пожаловать в Каталонию! Я буду рада стать вашим проводником в этом ярком и вдохновляющем регионе.

от €300 за экскурсию