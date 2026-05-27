Мы отправимся в один из самых почитаемых духовных центров Испании. Его история уходит корнями в глубокое Средневековье. Увидим монастырь в облике, который придали ему архитектурные обновления начала 20 века. И конечно, побываем у Чёрной Мадонны — статуи Девы Марии, покровительницы Каталонии. Поговорим об истории монастыря, его легендах в прошлом и жизни в настоящем.
Описание экскурсии
На экскурсии я расскажу:
- как возник монастырь Монтсеррат и почему именно это место стало духовным центром Каталонии
- как формировался уникальный горный ландшафт и какие легенды связаны с этими скалами
- как складывалась судьба монастыря в разные эпохи — от Средневековья до разрушения во времена Наполеона и возрождения
- чем живёт Монтсеррат сейчас: традиции монахов и значение монастыря для каталонской культуры и идентичности
Чёрная Мадонна
Отдельное внимание уделим Чёрной Мадонне — Ла Моренете. Вы узнаете, как она появилась, почему считается покровительницей Каталонии и какую роль играет в жизни паломников. Я расскажу о традиции загадывать желание и о том, отчего это место до сих пор притягивает людей со всего мира.
Организационные детали
- Поедем на Peugeot 5008 с панорамной крышей. При необходимости предоставлю детское кресло
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — от €12 за чел.
- Сообщите заранее, если с вами будут дети или люди с особыми потребностями
- Могу провести экскурсию для большей группы и включить в маршрут дополнительные локации по вашему желанию. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Я профессиональный гид по Барселоне, её окрестностям и всей Каталонии. Окончила факультет туризма Испанского национального университета и прошла обучение по специальности «Продвижение местного туризма и информация для посетителей». С 2001 года
от €300 за экскурсию