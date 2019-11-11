18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне

Евгений
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Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне.

За несколько часов вы сможете увидеть не только разрекламированные Саграду Фамилию, парк Гуэль, Дом Мила и Дом Бальо, но и восемь других выдающихся творений Антонио Гауди, о большинстве из которых многие туристы и не подозревают.
От 209 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов

Программа

Антони Гауди был истинный каталонец и большинство его шедевров созданы именно в Барселоне. Некоторые из них известны на весь мир. Но полностью понять гений мастера можно, только с головой окунувшись в его фантастическое творчество. Всего за несколько часов мы побываем в разных районах столицы Каталонии и насладимся известным и неизвестным Гауди.

  • Замок Бельесгуард Гауди воссоздал средневековые укрепления и построил замок для семьи Фигерас. Когда-то на этом месте оборвалась королевская династия каталонских правителей. Тут же была база знаменитого разбойника Серальонга.
  • Павильоны усадьбы Гуэль в Педральбесе Поговаривают, что дракон, расположенный на центральных воротах этого творения, временами оживает и готов сожрать любого неприятеля.
  • Дом Висенс Этот сказочный теремок — первое жилое здание, построенное Гауди — создан в стиле «неомудехар».
  • Дом Кальвет При строительстве этого здания Антонио Гауди опробовал новые технологии, которые вскоре стали необычайно модными — специальная обработка камня с горы Монтжуик, овальные формы балконов… Здесь же находится самый красивый в городе дверной молоток с изображением клопа.
  • Школа при монастыре Святой Терезы Зная нестандартность мышления Гауди, заказчики поставили перед ним условия: согласовывать с ними каждую деталь. Несмотря на творческую несвободу архитектор сумел из строгих деталей создать шедевр модернизма.
  • Ворота усадьбы Миларьяса По легенде, если пройти сквозь них, можно обрести творческое вдохновение. И, кроме того, сфотографироваться с великим гением.
  • Дворец Гуэль Это самое музыкальное здание из построенных Гауди. В самом центре дома — орган. На крышах — фантастические фигуры, напоминающие сказочные грибы. Журналисты сравнивали строительство этого Дворца с возведением Вавилонской башни.
  • Фонари на Королевской площади Это первый заказ, который сделали власти города великому мастеру. И последний. Бюджет города не смог осилить даже это небольшое творение. Гауди стал самым дорогим архитектором города.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает внешний осмотр всех творений Гауди и посещение Замка Бельесгуард (билеты оплачиваются отдельно — 9 евро с человека).
  • При желании мы можем посетить платную зону Парка Гуэль или попасть внутрь храма Саграда Фамилия, или внутрь Дворца Гуэль — об этом нужно договориться со мной заранее, и я приобрету для вас билеты на вход.
  • Экскурсия проводится на вашем транспорте или на комфортабельном автомобиле ( трансфер оплачивается отдельно — от 100 евро).
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов
Весь Гауди за 5 часов

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Спасибо большое Евгению - гиду и Евгению - водителю за комфортную , познавательную экскурсию , за знакомство с миром Гауди и Барселоной , за ответы на все !!! Интересующие нас вопросы , не только по теме .. вернулись потом по двум адресам самостоятельно и с заходом внутрь ! Немного устали , но не пожалели о выборе гида и экскурсии .
3 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод просто находка! Посетили с ним 3 Экскурсии! Все в восторге! Дети 11/12/15 лет были счастливы. Даже не помню, что бы они столько много когда-либо запоминали, советую всем! Сомневаюсь, что можно найти лучшего экскурсовода.
И ещё. Время Экскурсии не позволяет заходить в объекты Гауди, но настоятельно советую зайти (с аудиогидом) внутрь дом Мила, собор Святого Семейства и Обязательно в дом Батльо (очень необычный аудиогид)
Лучше сделать это после Экскурсии и в другой день. Билеты придётся взять заранее. Дом Мила и Батльо находятся рядом (пешком 10-15 мин). Времени на просмотр 30-40 мин.
До собора надо добраться на метро (мин 10-15) там задержитесь, с аудиогидом, на 1-1,5.
За 1 день можно всё посмотреть (не спеша)
28 сентября 2019
Сегодня пять часов подряд слушали рассказ Евгения о Гауди. Слушали бы ещё...знание материала, подача его, манера разговора- все на высшем уровне. Советую всем -не уезжать из Барселоны, если не провели 5 часов с Евгением и Гауди.
7 апреля 2019
Спасибо Евгению за замечательную экскурсию по уникальным местам гения Гауди.
Очень интересно и хорошо организованно с машиной.
Мы провели 5 часов удивительного путешествия с человеком любящем и знающем своё дело и не устали. Рекомендую всем.
4 апреля 2019
Автомобильная экскурсия по Барселоне в поисках шедевров Гауди - это очень удачная находка. Иным способом Вы бы просто смертельно устали, или просто значительно ограничили количество экскурсионных объектов Гауди. Вас бы познакомили с 4-5тью шедеврами, минуя изумительные дома и элементы декора вне основной программы. Расширенный круг позволил мне разрушить некий стереотип Гауди, увидев его иные архитектурные стили (школа при монастыре). Евгений очень продуманно строит маршрут, и кульминационный момент (Саграда Фамилия) становится пиком, завершающим экскурсию: Вы уже пропитаны творчеством мастера и тут такое! Мы были на экскурсии во второй половине дня и не успевали попасть внутрь, только на следующий день; думаю, если бы мы после экскурсии увидели Саграда изнутри, это было бы ещё более мощное ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Итог: не утомительно, информативно, профессионально, помимо всего у Вас ещё получается полноценная обзорная Барселона. Ставлю "отлично".
22 января 2019
Экскурсия охватила все что я хотела увидеть. Переезды на машине очень пощадили ноги. Объем материала огромный. К этому надо добавить ещё и визиты в сами дома Гауди.
1 ноября 2018
С днём рождения!!!! Желаем Вам много, много зимних снежинок, пусть эти снежинки ❄️️, превратятся, как у Сальвадора Дали в мысли, а мысли в новые идеи .... 🙏🏻 . Сказочная экскурсия объединила нашу разношёрстную компанию, похожую на героев из басни «Лебедь, рак и щука» Спасибо 🤗
Евгения
17 сентября 2018
Выбрали именно эту экскурсию, потому что маме непременно хотелось увидеть абсолютно все творения Антони Гауди в Барселоне - и ни минуты не пожалели. Евгений - прекрасный рассказчик, великолепно знает и предмет экскурсии, и историю города в целом, ответил на все наши многочисленные вопросы:) экскурсия автомобильная, поэтому несмотря на продолжительность, воспринимается буквально на одном дыхании. Одним словом - настоятельно рекомендую всем поклонникам прославленного каталонца.
Самое интересное скрывается вдали от протоптанных туристических троп, убедились на собственном опыте:) спасибо Евгению за незабываемый день рождения в Барселоне!
29 июля 2018
Евгкний - замечательный гид, который говорит на прекрасном русском языке! На экскурсию ходили с ребёнком 10 лет. Ни минуты не было скучно. Все интересно! Однозначно рекомендую.
30 апреля 2018
Это просто потрясающе! Дождь с утра в Барселоне, пасмурно....необыкновенный гид! Посещала экскурсию с детьми 24 года, 13 и 8 , в первой половине дня. Евгений очаровал своим интеллектом, отличной речью с эмоциональной окраской ! Как сказала моя дочь - с Евгением хоть на край света! Слушать можно сутками. Еще раз хочется от всей души и сердца поблагодарить его! Рекомендую всем! С уважением, Елена
Ещё 8 отзывов

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