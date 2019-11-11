18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасная экскурсия! Экскурсовод просто находка! Посетили с ним 3 Экскурсии! Все в восторге! Дети 11/12/15 лет были счастливы. Даже не помню, что бы они столько много когда-либо запоминали, советую всем! Сомневаюсь, что можно найти лучшего экскурсовода.

И ещё. Время Экскурсии не позволяет заходить в объекты Гауди, но настоятельно советую зайти (с аудиогидом) внутрь дом Мила, собор Святого Семейства и Обязательно в дом Батльо (очень необычный аудиогид)

Лучше сделать это после Экскурсии и в другой день. Билеты придётся взять заранее. Дом Мила и Батльо находятся рядом (пешком 10-15 мин). Времени на просмотр 30-40 мин.

До собора надо добраться на метро (мин 10-15) там задержитесь, с аудиогидом, на 1-1,5.

За 1 день можно всё посмотреть (не спеша)