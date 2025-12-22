18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замок Бельесгуард. Гауди воссоздал средневековые укрепления и построил замок для семьи Фигерас. Когда-то на этом месте оборвалась королевская династия каталонских правителей. Тут же была база знаменитого разбойника Серальонга.
Павильоны усадьбы Гуэль в Педральбесе. Поговаривают, что дракон на центральных воротах временами оживает — и готов сожрать любого неприятеля.
Дом Висенс. Этот сказочный теремок — первое жилое здание Гауди — создан в стиле неомудехар.
Дом Кальвет. При его строительстве архитектор опробовал новые технологии, которые вскоре стали необычайно модными. Здесь же находится знаменитый дверной молоток с изображением клопа.
Школа при монастыре Святой Терезы. Зная нестандартность мышления Гауди, заказчики поставили перед ним условие — согласовывать с ними каждую деталь. Несмотря на творческую несвободу, архитектор сумел из строгих деталей создать шедевр модернизма.
Ворота усадьбы Миларьяса По легенде, человек, который проходит через них, получает заряд вдохновения. А ещё — может сфотографироваться с гением.
Дворец Гуэль. Это самое музыкальное здание из построенных Гауди. В самом центре дома — орган. На крышах — фантастические фигуры, напоминающие сказочные грибы. Журналисты сравнивали строительство этого Дворца с возведением Вавилонской башни.
Фонари на Королевской площади Это первый заказ городских властей — и последний. Бюджет Барселоны не смог позволить себе даже это небольшое творение, а Гауди стал самым дорогим архитектором.
Организационные детали
Экскурсия предполагает внешний осмотр всех творений Гауди и посещение Замка Бельесгуард. Билеты оплачиваются дополнительно — €11 с чел.
При желании вы посетите платную зону Парка Гуэль, зайдёте внутрь храма Саграда Фамилия и Дворца Гуэль — напишите мне заранее, и я помогу заказать билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рамбла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
Вот и новая встреча с Евгением! На сей раз он открыл для нас ГАУДИ! В течении 6 час мы ходили между шедеврами архитектора, слушали потрясающие истории жизни Мастера, смотрели на его искусство и начинали понимать увиденное - все благодаря Евгению!! Вы тоже Мастер своего дела! Обязательно увидимся летом, чтобы Вашими глазами и словами увидеть Саграду изнутри!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Потрясающая экскурсия, очень интересно и с юмором. Евгений прекрасный рассказчик, время пролетело незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Мы посмотрели 12 об’ектов Гауди в Барселоне. Экскурсия прошла на одном дыхании. Без автомобиля не удалось бы посиотреть все об’екты за один день! А они того стоят. Евгений интересно структурировано читать дальшеуменьшить
подает материал, не отвлекается на посторонние разговоры, очень позитивный и дипломатичный человек. Мы узнали много нового из жизни Гауди, а также культурных и исторических фактов. Всем рекомендуем данного экскурсовода и экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
D
Denis
Добрый день. В Барселоне был первый раз, до встречи с Евгением было ещё несколько экскурсий. Уже отчаялись найти профессионального гида, который смог бы легко, комфортно и абсолютно доступно рассказать материал. читать дальшеуменьшить
Евгений, огромное Вам спасибо за профессиональный подход к делу, как только мы встретились, нам было сразу предложено одеть наушники и слушать экскурсию в комфортном, НЕ шумном режиме. Экскурсия была увлекательной, гид поддерживал беседу и отвечал на все интересующие вопросы. Могу резюмировать, если ещё буду в Испании, обязательно обращусь к Евгению! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод просто находка! Посетили с ним 3 Экскурсии! Все в восторге! Дети 11/12/15 лет были счастливы. Даже не помню, что бы они столько много когда-либо запоминали, советую всем! читать дальшеуменьшить
Сомневаюсь, что можно найти лучшего экскурсовода. И ещё. Время Экскурсии не позволяет заходить в объекты Гауди, но настоятельно советую зайти (с аудиогидом) внутрь дом Мила, собор Святого Семейства и Обязательно в дом Батльо (очень необычный аудиогид) Лучше сделать это после Экскурсии и в другой день. Билеты придётся взять заранее. Дом Мила и Батльо находятся рядом (пешком 10-15 мин). Времени на просмотр 30-40 мин. До собора надо добраться на метро (мин 10-15) там задержитесь, с аудиогидом, на 1-1,5. За 1 день можно всё посмотреть (не спеша)
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Автомобильная экскурсия по Барселоне в поисках шедевров Гауди - это очень удачная находка. Иным способом Вы бы просто смертельно устали, или просто значительно ограничили количество экскурсионных объектов Гауди. Вас бы читать дальшеуменьшить
познакомили с 4-5тью шедеврами, минуя изумительные дома и элементы декора вне основной программы. Расширенный круг позволил мне разрушить некий стереотип Гауди, увидев его иные архитектурные стили (школа при монастыре). Евгений очень продуманно строит маршрут, и кульминационный момент (Саграда Фамилия) становится пиком, завершающим экскурсию: Вы уже пропитаны творчеством мастера и тут такое! Мы были на экскурсии во второй половине дня и не успевали попасть внутрь, только на следующий день; думаю, если бы мы после экскурсии увидели Саграда изнутри, это было бы ещё более мощное ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Итог: не утомительно, информативно, профессионально, помимо всего у Вас ещё получается полноценная обзорная Барселона. Ставлю "отлично".
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Известный и неизвестный Гауди: один день с мастером»