18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За несколько часов вы осмотрите не только знаменитые Саграда Фамилия, парк Гуэль, Дом Мила и Дом Бальо, но и восемь других объектов архитектора — о большинстве из них многие даже не подозревают. Чтобы лучше понять гений выдающегося каталонца и с головой окунуться в его фантастическое творчество, проедем по нескольким районам столицы.

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Описание экскурсии

Замок Бельесгуард. Гауди воссоздал средневековые укрепления и построил замок для семьи Фигерас. Когда-то на этом месте оборвалась королевская династия каталонских правителей. Тут же была база знаменитого разбойника Серальонга.

Павильоны усадьбы Гуэль в Педральбесе. Поговаривают, что дракон на центральных воротах временами оживает — и готов сожрать любого неприятеля.

Дом Висенс. Этот сказочный теремок — первое жилое здание Гауди — создан в стиле неомудехар.

Дом Кальвет. При его строительстве архитектор опробовал новые технологии, которые вскоре стали необычайно модными. Здесь же находится знаменитый дверной молоток с изображением клопа.

Школа при монастыре Святой Терезы. Зная нестандартность мышления Гауди, заказчики поставили перед ним условие — согласовывать с ними каждую деталь. Несмотря на творческую несвободу, архитектор сумел из строгих деталей создать шедевр модернизма.

Ворота усадьбы Миларьяса По легенде, человек, который проходит через них, получает заряд вдохновения. А ещё — может сфотографироваться с гением.

Дворец Гуэль. Это самое музыкальное здание из построенных Гауди. В самом центре дома — орган. На крышах — фантастические фигуры, напоминающие сказочные грибы. Журналисты сравнивали строительство этого Дворца с возведением Вавилонской башни.

Фонари на Королевской площади Это первый заказ городских властей — и последний. Бюджет Барселоны не смог позволить себе даже это небольшое творение, а Гауди стал самым дорогим архитектором.

Организационные детали