18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Автомобильная экскурсия по Барселоне в поисках шедевров Гауди - это очень удачная находка. Иным способом Вы бы просто смертельно устали, или просто значительно ограничили количество экскурсионных объектов Гауди. Вас бы познакомили с 4-5тью шедеврами, минуя изумительные дома и элементы декора вне основной программы. Расширенный круг позволил мне разрушить некий стереотип Гауди, увидев его иные архитектурные стили (школа при монастыре). Евгений очень продуманно строит маршрут, и кульминационный момент (Саграда Фамилия) становится пиком, завершающим экскурсию: Вы уже пропитаны творчеством мастера и тут такое! Мы были на экскурсии во второй половине дня и не успевали попасть внутрь, только на следующий день; думаю, если бы мы после экскурсии увидели Саграда изнутри, это было бы ещё более мощное ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Итог: не утомительно, информативно, профессионально, помимо всего у Вас ещё получается полноценная обзорная Барселона. Ставлю "отлично".