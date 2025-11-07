Посетите самый известный символ Барселоны — величественную Саграда Фамилия. Откройте шедевр Антонио Гауди, где каждая башня и витраж воплощают гармонию науки и веры.
Полюбуйтесь грандиозным интерьером, поднимитесь на смотровую площадку и узнайте удивительную историю храма с аудиогидом.
Полюбуйтесь грандиозным интерьером, поднимитесь на смотровую площадку и узнайте удивительную историю храма с аудиогидом.
Описание билетаВеличественный символ Барселоны Саграда Фамилия — самый узнаваемый храм Испании и главный шедевр Антонио Гауди. Архитектор посвятил ему всю свою жизнь, начав работу в 1882 году. Проект объединил инновационные инженерные решения и изысканную геометрию, превратившись в архитектурный символ веры и вдохновения. Каждая деталь базилики — от резных фасадов до уникальных колонн — наполнена смыслом. Здесь соединяются готика и модерн, а солнечный свет, проходя через витражи, создаёт внутри игру красок и теней. Когда строительство будет завершено, храм станет самым высоким в мире. Откройте живой шедевр Пройдите внутрь, чтобы увидеть музей Гауди и подняться на смотровую площадку с панорамой всей Барселоны. Аудиогид расскажет, как создавался этот долгострой века, и поможет почувствовать атмосферу веры, света и вдохновения, которую Гауди вложил в каждый камень.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Быстрый вход
- Русский аудиогид (при выборе соответствующей опции)
- Вход в музей храма
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: К / Майорка, 401
Завершение: C / Mallorca, 401
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Потрясающие впечатления — здесь действительно есть на что посмотреть и что узнать. Аудиогид помогает лучше понять экспозицию, а сотрудники музея были очень внимательны и помогли нам с размещением. Отличное место, которое стоит посетить перед отъездом
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И
Настоящий шедевр. Очень советую побывать внутри базилики Святого Семейства
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Н
Храм Святого Семейства — обязательное место для посещения в Барселоне. Я уже второй раз прихожу в этот прекрасный собор. Особенно советую приходить вечером, на закате — атмосфера просто волшебная
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К
Я уже был здесь в 2013 году, а в этот раз приехал в командировку на несколько дней. Было непросто найти билет, но в воскресенье после обеда мне удалось попасть внутрь.
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К
Потрясающее место! Здесь на каждом шагу можно пережить удивительные моменты — особенно впечатляют башни и скульптуры. Мы бы с удовольствием вернулись сюда снова 🤩🙌
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А
Саграда Фамилия говорит сама за себя. Невероятное сооружение, стояла бы в очереди и весь день, но не пришлось - быстрый вход и правда быстрый, аудиогид подробный и помогает лучше проникнуться зданием и его историей. В соборе нет давки, в местах «для размышлений» следят за тишиной. Обязательно приходите. Оно оправдает самые смелые ожидания.
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Входит в следующие категории Барселоны
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