Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетите самый известный символ Барселоны — величественную Саграда Фамилия. Откройте шедевр Антонио Гауди, где каждая башня и витраж воплощают гармонию науки и веры.



Полюбуйтесь грандиозным интерьером, поднимитесь на смотровую площадку и узнайте удивительную историю храма с аудиогидом. 5 19 отзывов

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Описание билета Величественный символ Барселоны Саграда Фамилия — самый узнаваемый храм Испании и главный шедевр Антонио Гауди. Архитектор посвятил ему всю свою жизнь, начав работу в 1882 году. Проект объединил инновационные инженерные решения и изысканную геометрию, превратившись в архитектурный символ веры и вдохновения. Каждая деталь базилики — от резных фасадов до уникальных колонн — наполнена смыслом. Здесь соединяются готика и модерн, а солнечный свет, проходя через витражи, создаёт внутри игру красок и теней. Когда строительство будет завершено, храм станет самым высоким в мире. Откройте живой шедевр Пройдите внутрь, чтобы увидеть музей Гауди и подняться на смотровую площадку с панорамой всей Барселоны. Аудиогид расскажет, как создавался этот долгострой века, и поможет почувствовать атмосферу веры, света и вдохновения, которую Гауди вложил в каждый камень.

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Вход в музей храма Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: К / Майорка, 401 Завершение: C / Mallorca, 401 Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.