Всё о Гауди

Познакомьтесь с самыми яркими творениями великого Антони Гауди всего за 2 часа! Вас ждут Дом Бальо, Дом Мила и знаменитый храм Саграда Фамилия.
Узнайте, как архитектор превратил Барселону в город мечты и оставил миру наследие, которое вдохновляет миллионы путешественников.
Описание экскурсииДом Бальо — первое знакомство с Гауди Мы встретимся у Дома Бальо — самого яркого и эмоционального творения архитектора, вызывающего «охи» и «ахи» у всех, кто видит его впервые. Я расскажу, что скрывает мозаичный фасад, кто «живёт» на крыше, почему у креста Гауди четыре стороны и что необычного в мебели мастера. Мы также узнаем, что связывает знаменитую конфету и великого архитектора, и сделаем паузу на чашку шоколада. Дом Мила — самый смелый эксперимент Далее мы поднимемся по главному проспекту города к Дому Мила — самому необычному и многострадальному шедевру Гауди. Вы узнаете, как держится дом без несущих стен, где парковались его жители и почему здание так и осталось белым. Я расскажу, чем закончилась эта грандиозная стройка и почему архитектор отказался от строительства домов в пользу храма. Саграда Фамилия — главный символ Барселоны Финальной точкой станет храм Саграда Фамилия — любимое детище Гауди и символ города. Мы осмотрим его снаружи, расшифруем фасады и поговорим о том, почему храм гораздо информативнее именно с внешней стороны. Вы узнаете, почему самый большой храм в мире всё ещё строится, какие библейские образы скрыты в его деталях и что до сих пор вызывает вопросы у Ватикана. После экскурсии все желающие смогут войти внутрь и увидеть игру света витражей — зрелище, которое надолго остаётся в памяти.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Храм Саграда Фамилия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт между домом Мила и храмом Саграда фамилия (мы сможем воспользоваться метро или такси)
- Входные билеты
- Кафе (стоимость чашки шоколада около пяти евро)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Встречаемся напротив дома Батло
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
