Всё о Гауди

Описание Фото Ответы на вопросы Познакомьтесь с самыми яркими творениями великого Антони Гауди всего за 2 часа! Вас ждут Дом Бальо, Дом Мила и знаменитый храм Саграда Фамилия.



Узнайте, как архитектор превратил Барселону в город мечты и оставил миру наследие, которое вдохновляет миллионы путешественников.

Елена Ваш гид в Барселоне

Описание экскурсии Дом Бальо — первое знакомство с Гауди Мы встретимся у Дома Бальо — самого яркого и эмоционального творения архитектора, вызывающего «охи» и «ахи» у всех, кто видит его впервые. Я расскажу, что скрывает мозаичный фасад, кто «живёт» на крыше, почему у креста Гауди четыре стороны и что необычного в мебели мастера. Мы также узнаем, что связывает знаменитую конфету и великого архитектора, и сделаем паузу на чашку шоколада. Дом Мила — самый смелый эксперимент Далее мы поднимемся по главному проспекту города к Дому Мила — самому необычному и многострадальному шедевру Гауди. Вы узнаете, как держится дом без несущих стен, где парковались его жители и почему здание так и осталось белым. Я расскажу, чем закончилась эта грандиозная стройка и почему архитектор отказался от строительства домов в пользу храма. Саграда Фамилия — главный символ Барселоны Финальной точкой станет храм Саграда Фамилия — любимое детище Гауди и символ города. Мы осмотрим его снаружи, расшифруем фасады и поговорим о том, почему храм гораздо информативнее именно с внешней стороны. Вы узнаете, почему самый большой храм в мире всё ещё строится, какие библейские образы скрыты в его деталях и что до сих пор вызывает вопросы у Ватикана. После экскурсии все желающие смогут войти внутрь и увидеть игру света витражей — зрелище, которое надолго остаётся в памяти.

