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Мистика и очарование Готического квартала

Мария В.
Мария В. – Гид из Барселоны
Это не просто экскурсия ⛳ — это уникальный шанс оказаться в прошлом, ощутить атмосферу готического Средневековья, познакомиться с историей 📖 великолепной Барселоны и насладиться архитектурой чудом уцелевших зданий.
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Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала

Что вы увидите

  • Церковь Святой Анны
  • Арт-кафе «Четыре кота»
  • Древние захоронения римского периода
  • Остатки древнеримского акведука и стен
  • Дом Архидьякона
  • Собор Святого Креста и Святой Евлалии
  • Площадь Рамона Беренгера
  • Королевский дворец и Площадь Короля
  • Исторический музей Барселоны
  • Архив короны Арагона
  • Собор Святого Юста и Пастора
  • Дом вдовы, превращенной в ослицу
  • Городскую ратушу
  • Площадь Св. Иакова
  • Мост поцелуев (Кружевной мост)
  • Площадь и церковь Сан-Фелипе Нери
  • El Call — средневековый еврейский квартал
  • Готическую церковь Санта-Мария-дель-Пи
Мистика, тайны и загадки, которые таит в себе Готический квартал, - нам предстоит разгадать их вместе в ходе нашей экскурсии 🧭. Это не просто экскурсия ⛳ – это уникальный шанс оказаться в прошлом, ощутить атмосферу готического Средневековья, познакомиться с историей 📖 великолепной Барселоны, насладиться архитектурой чудом уцелевших зданий, переживших само время...
Наша неспешная прогулка 👣 начнется с тихого и умиротворенного места - своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь ⛪ туристы обходят стороной - не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.
Барселонская богема… Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антониу Гауди? Конечно, в «Четырех котах» - кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Это место послужило первой выставочной площадкой для будущего великого художника. Мы непременно посетим кафе и за чашечкой кофе сможем прочувствовать арт-атмосферу того времени.
Покинув богемное кафе, мы попадем в эпоху Древнего Рима и увидим останки акведука. Тут же вы вдруг окажетесь перед замечательным фото-панно - так называемой стеной поцелуя свободы. Здесь можно услышать магию слов, под которую невозможно не подпасть - "Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки - но эхо его звучит намного дольше!".
В ходе экскурсии мы увидим главную достопримечательность 🏛️ Готического квартала - Кафедральный собор Барселоны или Собор Святого Креста и Святой Евлалии. Вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей от рук язычников мученическую смерть за христианскую веру.
Мы также непременно посетим то самое место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

Также, на индивидуальной экскурсии в Барселоне Вам предстоит:

  • Узнать, что символизирует черепаха и ласточки на фасаде Дома Архидьякона
  • Услышать историю появления 13 гусей в Кафедральном соборе Барселоны
  • Дотронуться до дома, где четыре беса, превратили распущенную вдову в ослицу
  • Увидеть необычную бронзовую дверь Сан Жорди
  • Оказаться в месте, где появляется призрак
  • Ознакомиться с залом заседаний мэра Барселоны
Что входит
  • Услуги гида
  • Максимум позитива
  • Интересная прогулка!
Что не входит
  • Транспортные расходы до города Барселоны
  • Входные билеты во внутренние помещения города
Начало
🚩 Passeig de Gràcia, 50
Место завершения
🏁 Plaça Boqueria, 1
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала
Мистика и очарование Готического квартала

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария В.
Мария В.
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