Мистика, тайны и загадки, которые таит в себе Готический квартал, - нам предстоит разгадать их вместе в ходе нашей экскурсии 🧭. Это не просто экскурсия ⛳ – это уникальный шанс оказаться в прошлом, ощутить атмосферу готического Средневековья, познакомиться с историей 📖 великолепной Барселоны, насладиться архитектурой чудом уцелевших зданий, переживших само время...

Наша неспешная прогулка 👣 начнется с тихого и умиротворенного места - своеобразного оазиса покоя, маленькой площади у церкви Св. Анны в романском стиле. Как правило, эту церковь ⛪ туристы обходят стороной - не удивительно, ведь она находится в укромном уголке, окруженном современной застройкой.

Барселонская богема… Где собирались ее представители? Где могли видеться Пабло Пикассо и Антониу Гауди? Конечно, в «Четырех котах» - кафе, в котором они не раз выпивали кофе, а порой и стаканчик вермута! Это место послужило первой выставочной площадкой для будущего великого художника. Мы непременно посетим кафе и за чашечкой кофе сможем прочувствовать арт-атмосферу того времени.

Покинув богемное кафе, мы попадем в эпоху Древнего Рима и увидим останки акведука. Тут же вы вдруг окажетесь перед замечательным фото-панно - так называемой стеной поцелуя свободы. Здесь можно услышать магию слов, под которую невозможно не подпасть - "Звук поцелуя не так громок, как выстрел из пушки - но эхо его звучит намного дольше!".

В ходе экскурсии мы увидим главную достопримечательность 🏛️ Готического квартала - Кафедральный собор Барселоны или Собор Святого Креста и Святой Евлалии. Вы услышите историю юной девушки, подвергнутой пыткам и принявшей от рук язычников мученическую смерть за христианскую веру.

Мы также непременно посетим то самое место, где в апреле 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

Также, на индивидуальной экскурсии в Барселоне Вам предстоит: