Встретить зимние праздники по-каталонски, с местными обрядами и угощениями
Рождество — самый любимый праздник у жителей Барселоны. Никакая фиеста или сиеста не сравнится с ночебуэна. Если в декабре вы оказались в столице Каталонии, вас ждут яркие впечатления и вкусные блюда.
Я открою вам рождественскую сказку, где каждый момент наполнен волшебством и радостью, а также познакомлю с местными традициями и ритуалами.
Я открою вам рождественскую сказку, где каждый момент наполнен волшебством и радостью, а также познакомлю с местными традициями и ритуалами.
Ближайшие даты:
29
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Какое оно, каталонское Рождество? Узнаете на моей экскурсии! Я проведу вас по уютным улочкам Старого города, украшенным тысячами сверкающих огоньков. Будем гулять по самой старинной рождественской ярмарке Барселоны и пробовать традиционные закуски, которые готовят специально к празднику — хамон и тапас, консервированные деликатесы, сыры и морепродукты. И, конечно, найдём символ удачи в главном вертепе города!
Я расскажу вам:
- почему дети радостно бьют палками по рождественскому полену
- какие рождественские вкусы приносят настоящее удовольствие
- в чём секрет букетика омелы
- какого цвета должно быть «счастливое» бельё
- зачем есть виноград в новогоднюю ночь
- как вытащить лотерейный билетик и поймать свою удачу
Организационные детали
Сувениры, напитки, еда не включены в стоимость.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 39 туристов
Привет, давайте знакомиться! Меня зовут Лиля. Я уроженка славного Бреста, когда-то жительница Москвы, ныне гид в каталонской столице. Барселона для меня — город вдохновения, настроения и любви. Я окончила здесь школу туризма. С тех пор в лёгкой и непринуждённой форме делюсь городскими секретами и занимательными историями из прошлого и настоящего. С нетерпением жду нашей встречи!
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