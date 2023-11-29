Рождество — самый любимый праздник у жителей Барселоны. Никакая фиеста или сиеста не сравнится с ночебуэна. Если в декабре вы оказались в столице Каталонии, вас ждут яркие впечатления и вкусные блюда.



Я открою вам рождественскую сказку, где каждый момент наполнен волшебством и радостью, а также познакомлю с местными традициями и ритуалами.