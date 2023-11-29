Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе

Групповая экскурсия в Барселоне

Встретить зимние праздники по-каталонски, с местными обрядами и угощениями

Рождество — самый любимый праздник у жителей Барселоны. Никакая фиеста или сиеста не сравнится с ночебуэна. Если в декабре вы оказались в столице Каталонии, вас ждут яркие впечатления и вкусные блюда.

Я открою вам рождественскую сказку, где каждый момент наполнен волшебством и радостью, а также познакомлю с местными традициями и ритуалами.
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Волшебное Рождество в Барселоне: прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Какое оно, каталонское Рождество? Узнаете на моей экскурсии! Я проведу вас по уютным улочкам Старого города, украшенным тысячами сверкающих огоньков. Будем гулять по самой старинной рождественской ярмарке Барселоны и пробовать традиционные закуски, которые готовят специально к празднику — хамон и тапас, консервированные деликатесы, сыры и морепродукты. И, конечно, найдём символ удачи в главном вертепе города!

Я расскажу вам:

  • почему дети радостно бьют палками по рождественскому полену
  • какие рождественские вкусы приносят настоящее удовольствие
  • в чём секрет букетика омелы
  • какого цвета должно быть «счастливое» бельё
  • зачем есть виноград в новогоднюю ночь
  • как вытащить лотерейный билетик и поймать свою удачу

Организационные детали

Сувениры, напитки, еда не включены в стоимость.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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