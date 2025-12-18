Барселона — большой и разнообразный город. Тут влюбляешься в каждый метр.
Для знакомства с городом я советую пешеходную экскурсию по старому городу и главному проспекту Passeig de Gracia.
Мы увидим дома, которые
Описание экскурсииПочувствуйте магию Барселоны на пешеходной экскурсии по ее главным жемчужинам. Мы начнем с элегантного проспекта Passeig de Gràcia, где вы увидите знаменитые творения Гауди. Затем погрузимся в лабиринт старого города, пройдем по шумной Ла Рамбле и затеряемся в его узких улочках. Нас ждет яркий рынок «Бокерия», где мы попробуем местные деликатесы с бокалом кавы, и контрастная Пласа-Реаль. Завершим путешествие у величественного Кафедрального собора, духовного сердца города. Это путешествие позволит за несколько часов увидеть всю душу Барселоны — от ее парадного фасада до древних тайн. Важная информация:
- Это исключительно пешеходная экскурсия, поэтому отдалённые достопримечательности и локации по запросу.
- Можем добавить в маршрут великолепную Саграда Фамилия — плюс 1 час к стандартному маршруту.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
