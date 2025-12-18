Мои заказы

Знакомство с Барселоной: Прогулка по Старому городу

Барселона — большой и разнообразный город. Тут влюбляешься в каждый метр.

‌Для знакомства с городом я советую пешеходную экскурсию по старому городу и главному проспекту Passeig de Gracia.

Мы увидим дома, которые
построил Антонио Гауди, дом Аматьер, Ла Рамблу, самую красивую площадь Plaza Real, дворец Гуэля.

Мы посетим рынок La Boqueria, где выпьем шампанского и попробуем Барселону «на вкус», а также множество других интересных мест.

Описание экскурсии

Почувствуйте магию Барселоны на пешеходной экскурсии по ее главным жемчужинам. Мы начнем с элегантного проспекта Passeig de Gràcia, где вы увидите знаменитые творения Гауди. Затем погрузимся в лабиринт старого города, пройдем по шумной Ла Рамбле и затеряемся в его узких улочках. Нас ждет яркий рынок «Бокерия», где мы попробуем местные деликатесы с бокалом кавы, и контрастная Пласа-Реаль. Завершим путешествие у величественного Кафедрального собора, духовного сердца города. Это путешествие позволит за несколько часов увидеть всю душу Барселоны — от ее парадного фасада до древних тайн. Важная информация:
  • Это исключительно пешеходная экскурсия, поэтому отдалённые достопримечательности и локации по запросу.
  • Можем добавить в маршрут великолепную Саграда Фамилия — плюс 1 час к стандартному маршруту.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

