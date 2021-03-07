Основные преимущества и недостатки жизни в Барселоне. Если вы решили переехать в столицу Каталонии, стоит взвесить все за и против, сложности поиска работы, есть ли места отдыха, дорогая ли жизнь и т.д.

Район Эшампле в Барселоне

Довольно часто можно услышать, как при упоминании Испании люди тут же начинают говорить о Барселоне, и лишь в некоторых случаях вспоминают Мадрид. Что уж тут говорить о других районах. Хотя правильнее относить Барселону не к Испании, а к Каталонии, как это и делают местные жители.

Барселона – удивительный город, прославившийся своей архитектурой, искусством, красивыми пейзажами и пляжами, футболом, да и просто народом, который всегда улыбается и веселится. Безусловно, хочется окружить себя всем этим, ходить по улочкам Барселоны и наслаждаться невероятной атмосферой.

Конечно, есть те, кто решился и покинул свою родину, устроил себе переезд в Европу, отправившись на поиски новой жизни и приключений. И эти люди действительно вдохновляют и заслуживают уважения. Но перед тем, как задумываться о переезде в другую страну, стоит изучить ее историю и культуру, народ и традиции, а главное - минусы и плюсы жизни на территории той или иной страны. А у Испании, как и у других стран, есть как минусы, так и плюсы. Сегодня мы их и рассмотрим.

Плюсы переезда и жизни в Барселоне

1. Международная атмосфера

Каждый год Барселону посещает огромное количество иностранного населения

В Барселоне живут не только каталонцы, но и люди, приехавшие из других стран, например, из Европы, Латинской Америки или СНГ. Особенно много там можно встретить жителей Аргентины, Мексики, Уругвая и Венесуэлы. Помимо этого, в Барселону ежегодно приезжает большое количество туристов со всего мира: кто-то хочет посмотреть достопримечательности, кто-то попрактиковать испанский язык, а кто-то и вовсе посетить великий стадион Камп Ноу. Все это вместе создает непередаваемую атмосферу дружбы и общения людей самых разных национальностей и языков.

2. Возможность выучить испанский или каталанский язык

В Барселоне есть огромное количество школ по изучению каталанского и испанского языка

Если у вас есть возможность выучить новый язык, особенно живя на территории страны, где на нем говорят, обязательно этим воспользуйтесь. К тому же без знания иностранного языка, на котором говорят местные жители, будет довольно сложно адаптироваться и общаться. Конечно, первое время вовсе необязательно учить каталанский, можно освоить хотя бы на среднем уровне испанский и использовать в общении только его. Но если вам хочется попробовать что-то новое, удивить своих испанских друзей или просто приблизиться к местному народу и культуре, то выучите оба.

3. Большие перспективы и возможности

Найти работу в Барселоне не составит труда, главное иметь разрешение и желание

В Испании и по сей день стоит довольно острая проблема касаемо безработицы. Нельзя сказать, что Барселона слишком отличается от остальных испанских городов, но все-таки ситуация с безработицей там обстоит намного лучше. В Барселоне доступно много разных вакансий, особенно если вы специалист в какой-то востребованной сфере. Но не всегда количество означает качество. А так если у вас есть разрешение и желание найти работу, то найти ее в итоге не составит большого труда.

4. Разнообразие развлечений и достопримечательностей

Празднование фестиваля Ла Мерсе Пляжный фестиваль Барселоны

Очень часто в столице Каталонии проводят различные праздники и культурные мероприятия. В Барселоне столько развлечений, что скучать здесь будет просто некогда: рестораны и кафе, большое количество достопримечательностей, футбол, который смотрят почти все каталонцы, ночные клубы (если вы фанат ночной жизни), всевозможные пляжи, занятия спортом и т.д. Сами местные жители любят собираться компаниями и идти на обед или ужин в какой-нибудь ресторан или кафе. Да и не только на обед или ужин, а просто выпить кофе или чай.

5. Пляж и море

Средиземноморские пляжи Барселоны Пляж Барселонета

Безусловно, этот пункт является одним из самых привлекательных и приятных. Барселона расположена на Средиземноморском побережье, чем и привлекает большой поток путешественников и желающих туда переехать. В Каталонии 7 из 10 пляжей обладают “Голубым флагом”, т.е. наградой за чистоту, безопасность и благоустройство.

6. Удобная инфраструктура

Международный аэропорт — Эль-Прат 10-я линия метро Барселоны

Барселона - один из тех городов, который может похвастаться хорошей инфраструктурой. Здесь есть как большой современный аэропорт, так и комфортный городской транспорт. А если взять в аренду машину, то можно самостоятельно передвигаться по всему городу.

7. Отличные возможности для бизнеса и стартапа

В Барселоне проводится большое количество стартапов

В Барселоне большое количество стартапов и предпринимателей с разных стран. Если вы хотите создать собственный бизнес, то в этом городе у вас достаточно возможностей.

Минусы переезда и жизни в Барселоне

1. Высокие цены

По сравнению с другими городами цены в Барселоне гораздо выше. Барселона считается самым дорогим испанским городом. Цены на проживание здесь растут ежегодно, особенно цены на аренду. Связано это с тем, что в страну приезжают люди из экономически развитых стран.

2. Грязные улицы

Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону

Несмотря на то, что Барселона считается красивым, развитым и современным городов, там, как и везде, есть свои недостатки. Так, например, грязные улицы в менее популярных среди туристов и отдаленных от центра районах.

3. Языковой барьер

Языковой барьер, частая проблема при переезде

Любому человеку, не знающему испанский язык, будет довольно сложно адаптироваться к жизни в окружении испаноговорящих. И даже знания английского здесь не всегда помогут: местные жители даже если и знают его, не совсем рады использовать в повседневной жизни. Конечно, есть и исключения, но все-таки людям будет намного приятнее с вами общаться, если вы знаете их родной язык. А говорящий на испанском языке иностранец - всегда здорово.

Кроме того, как уже было упомянуто выше, в Барселоне используется каталанский язык, который не является диалектом испанского, как думают многие. Это самостоятельный язык, который, если не учить, просто так понять не получится.

4. Медицина

Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)

Медицина в Барселоне признана одной из самых лучших: высококвалифицированные врачи, качественное оборудование, ответственный и дружелюбный персонал. Все это вместе взятое влияет и на цену. Кроме того, одним из минусов медицины в городе считается время, проведенное в очередях. Причем в очереди придется ждать не только в государственных, но и в частных больницах. А ожидание может из нескольких часов превратиться и вовсе в несколько месяцев.

5. Низкий уровень обслуживания и качество услуг

Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы

В Барселоне далеко не все официанты говорят на английском, в парикмахерских и салонах красоты предлагаются довольно низкие по качеству услуги, а туалеты и вовсе оставляют желать лучшего. Несомненно, здесь есть и свои плюсы, например, привычка к простоте и мелким радостям.

6. Большое количество туристов

Много туристов, а значит постоянный шум Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт

Туристов в Барселоне просто огромное количество, особенно в летний период. От такого преобладания людей, шума и суматохи постоянно устаешь (попробуйте представить, как живут местные жители). В сезон очень сложно найти свободное место на пляже или в ресторане.

К тому же большое количество туристов приманивает воров-карманников, которые только и будут рады найти очередную жертву. А еще именно из-за туристов в Барселоне такие высокие цены на продукты и жилье.