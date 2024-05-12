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на любые наши вопросы👌 Обычно из экскурсии запоминаешь совсем немного, а здесь - благодаря интересным историям, неожиданным примерам и личному обаянию экскурсовода - запомнилось всё! Очень рекомендуем! После экскурсии Наталья посоветовала нам, как продолжить путешествие, где побывать, что посмотреть и где поужинать; прислала очень полезные линки. Обязательно вернемся в Страну Басков и снова встретимся с Натальей!