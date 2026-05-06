Среди городского пейзажа объекты религиозного культа всегда привлекают внимание. В Испании к ним неизменно примыкает множество таверн. Предлагаю вам познакомиться с вековыми хрониками Мадрида, его старинными храмами и питейными заведениями по соседству. Вспомним их завсегдатаев и отделим подлинные истории от мифов.

Описание экскурсии

Кафедральный собор Альмудены

Главный храм Мадрида, расположенный рядом с Королевским дворцом. Его архитектура сочетает неоклассицизм, неоготику и современные элементы. Здесь мы обсудим роль католической церкви в жизни монархии.

Собор Эль-Сакраменто

Военный кафедральный собор с величественным барочным интерьером. Храм тесно связан с испанской армией и королевским двором. Это место поможет раскрыть тему взаимоотношений государства, армии и религии.

Историческая таверна

Свидетельница жестокого покушения на короля Альфонсо XIII и его супругу Викторию Евгению в момент проезда по улице Майор их свадебного кортежа в мае 1906 года.

Церковь Сан-Николас

Её колокольня напоминает о времени арабского присутствия на Пиренейском полуострове. Поговорим о смешении культур и зарождении христианского Мадрида.

Церковь Сантьяго

Храм, посвящённый покровителю Испании. Стоит на месте одной из древнейших приходских церквей города и связан с паломническими маршрутами. Обсудим религиозные традиции и испанские святыни.

Церковь Сан-Хинес

Один из самых любимых храмов местных жителей с многовековой историей. Внутри сохранились произведения искусства и необычные часовни.

По желанию — знаменитая чуррерия

В ней можно выпить чашку горячего шоколада с культовыми мадридскими чуррос. Традиции мадридцев заканчивать праздники в этой кондитерской — более 100 лет.

Монастырь Дескальсас-Реалес

Королевский монастырь 16 века, основанный представительницей династии Габсбургов. За его скромными стенами скрываются бесценные произведения искусства и реликвии. Прикоснёмся к миру королевских интриг и закрытой монашеской жизни.

Оратория Кабальеро-де-Грасия

Необычный храм с интригующей историей. Известен вытянутым внутренним пространством и гармоничным неоклассическим стилем.

Церковь Калатравас

Церковь, связанная с могущественным рыцарским орденом Калатравы 12 века. Изящный фасад и богатый декор отражают влияние аристократии и военных орденов. Здесь мы поговорим об особенностях испанских монашеских орденов.

Церковь Сан-Хосе

Величественный храм в строгом неоклассическом стиле на одной из главных улиц города. Церковь славится гармоничными пропорциями и изысканным интерьером.

Закончим экскурсию на площади Сибелес или улице Гран-Виа, где находится несколько знаменитых баров, в которых стоит выпить по бокалу вина или чашке кофе.

Напитки в заведениях по маршруту вы оплачиваете дополнительно, по желанию. Стоимость за чашку кофе/бокал вина — €3–8.