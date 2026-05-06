Хроники святых и грешников Мадрида

Соединить историю церквей и соседнюю с ней культуру таверн в лицах, сюжетах и вековой динамике
Среди городского пейзажа объекты религиозного культа всегда привлекают внимание. В Испании к ним неизменно примыкает множество таверн.

Предлагаю вам познакомиться с вековыми хрониками Мадрида, его старинными храмами и питейными заведениями по соседству. Вспомним их завсегдатаев и отделим подлинные истории от мифов.
Описание экскурсии

Кафедральный собор Альмудены

Главный храм Мадрида, расположенный рядом с Королевским дворцом. Его архитектура сочетает неоклассицизм, неоготику и современные элементы. Здесь мы обсудим роль католической церкви в жизни монархии.

Собор Эль-Сакраменто

Военный кафедральный собор с величественным барочным интерьером. Храм тесно связан с испанской армией и королевским двором. Это место поможет раскрыть тему взаимоотношений государства, армии и религии.

Историческая таверна

Свидетельница жестокого покушения на короля Альфонсо XIII и его супругу Викторию Евгению в момент проезда по улице Майор их свадебного кортежа в мае 1906 года.

Церковь Сан-Николас

Её колокольня напоминает о времени арабского присутствия на Пиренейском полуострове. Поговорим о смешении культур и зарождении христианского Мадрида.

Церковь Сантьяго

Храм, посвящённый покровителю Испании. Стоит на месте одной из древнейших приходских церквей города и связан с паломническими маршрутами. Обсудим религиозные традиции и испанские святыни.

Церковь Сан-Хинес

Один из самых любимых храмов местных жителей с многовековой историей. Внутри сохранились произведения искусства и необычные часовни.

По желанию — знаменитая чуррерия

В ней можно выпить чашку горячего шоколада с культовыми мадридскими чуррос. Традиции мадридцев заканчивать праздники в этой кондитерской — более 100 лет.

Монастырь Дескальсас-Реалес

Королевский монастырь 16 века, основанный представительницей династии Габсбургов. За его скромными стенами скрываются бесценные произведения искусства и реликвии. Прикоснёмся к миру королевских интриг и закрытой монашеской жизни.

Оратория Кабальеро-де-Грасия

Необычный храм с интригующей историей. Известен вытянутым внутренним пространством и гармоничным неоклассическим стилем.

Церковь Калатравас

Церковь, связанная с могущественным рыцарским орденом Калатравы 12 века. Изящный фасад и богатый декор отражают влияние аристократии и военных орденов. Здесь мы поговорим об особенностях испанских монашеских орденов.

Церковь Сан-Хосе

Величественный храм в строгом неоклассическом стиле на одной из главных улиц города. Церковь славится гармоничными пропорциями и изысканным интерьером.

Закончим экскурсию на площади Сибелес или улице Гран-Виа, где находится несколько знаменитых баров, в которых стоит выпить по бокалу вина или чашке кофе.

Организационные детали

Напитки в заведениях по маршруту вы оплачиваете дополнительно, по желанию. Стоимость за чашку кофе/бокал вина — €3–8.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Мадриде
Мадрид — любимейший город Испании. Я выбрала его из многих в этой удивительной стране, поскольку Испания и её столица всегда были предметом моего искреннего интереса. И даже страсти. Я гид из
Санкт-Петербурга, с приличным стажем работы в его основных дворцах, музеях и парках. Была аккредитована во всех знаковых музеях города на испанском языке. Эта профессия дала мне системные знания европейской истории и культуры, а также бесценный опыт общения с самыми разными людьми. Буду рада познакомить вас и ваших друзей с Мадридом. У него много лиц: от парадного и праздничного до печального и трагического. Эмоции гарантированы! Доверьтесь опытному гиду.

от €81 за 1–2 человек или €32 за человека, если вас больше