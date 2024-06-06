А Андрей Мадрид: прошлое и настоящее Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!

И Ирина Мадрид: прошлое и настоящее читать дальше прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов. Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп

А Ангелина Ежедневная прогулка по Мадриду читать дальше она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии. Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще

T Tatiana Ежедневная прогулка по Мадриду Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)

М Маша Мадрид. Другая история Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)

М Максим Ежедневная прогулка по Мадриду Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!

С Слава Мадрид. Другая история Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.

И Ирина Мадрид: прошлое и настоящее читать дальше чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи! Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы

А Андрей Мадрид. Другая история Нелли, хороший гид - рекомендую.