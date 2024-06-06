Собор Альмудена – экскурсии в Мадриде

Найдено 7 экскурсий в категории «Собор Альмудена» в Мадриде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Мадриду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
218 отзывов
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
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    она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии.

  • T
    Tatiana
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
  • М
    Маша
    27 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
  • М
    Максим
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
  • С
    Слава
    25 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
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    чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи!

  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Нелли, хороший гид - рекомендую.
  • A
    Andrey
    9 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
    Остались только положительные впечатления от экскурсии, начали с площади Sol и дошли до Площади Испании, по пути останавливаясь на значимых
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    местах. Инга так интересно рассказывала, что двух часов не хватило, лучше брать 3 или 4 часа. Еще она нам посоветовала 2 места, которые бы сами не нашли: El Madrono (там вкусная настойка) и Cervantes Cerveceria (тапасы с грибами, креветками и огромными оливками). В общем рекомендую Ингу не только как хорошего экскурсовода, но и как замечательного человека.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Собор Альмудена»

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  4. Прогулка по эпохам Мадрида
  5. Ежедневная прогулка по Мадриду
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  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
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  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Собор Альмудена" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 609 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Собор Альмудена», 609 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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