читать дальше

себя этот чудесный город, мы здесь впервые. Первые впечатления очень важны. Константин очень эрудированный, профессиональный, с глубокими познаниями человек, а самое главное - это увлеченный в свое дело экскурсовод. После этой экскурсии, нам захотелось еще больше узнать об истории и традициях этой страны в целом. Спасибо!