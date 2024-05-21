1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€115 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад21 мая 2024Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
- ДДаниил18 мая 2024Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
- ЕЕлена10 мая 2024Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
- ЕЕлена3 мая 2024Вчера были на экскурсии у Константина «Мадрид - солнечные ворота Европы». Огромная благодарность ему, что он помог нам открыть для
- ЕЕлена1 мая 2024Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
- ИИнесса22 апреля 2024Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
- ААндрей15 апреля 2024Константин провел замечателную экскурсию по Мадриду. Он спокойно все рассказал. Терпеливый и очен добрый! Всем советую.
- NNadezdha11 апреля 2024Великолепная экскурсия! Очень информативно,легко и комфортно, четыре часа пролетели незаметно. мы очень рады нашему выбору и большое спасибо Лане. С удовольствием порекомендую своим друзьям и знакомым!
- OOleg11 апреля 202402.03.24 побывали на обзорной экскурсии по Мадриду, проводил Константин. Несмотря на дождь и мокрый снег в "солнечном Мадриде", остались только
- ММарина1 апреля 2024Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улица Гран Виа»
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