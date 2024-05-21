Улица Гран Виа – экскурсии в Мадриде

Найдено 8 экскурсий в категории «Улица Гран Виа» в Мадриде на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид - солнечные ворота Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Мадрид на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    21 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
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    непринужденно))) Время провел интересно, увлекательно и познавательно. Отдельно хочу поблагодарить вас, Лана, за помощь в покупке билетов на корриду и полезные советы, которыми продолжаю пользоваться в своем туре по Испании!

  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Мадрид - солнечные ворота Европы
    Вчера были на экскурсии у Константина «Мадрид - солнечные ворота Европы». Огромная благодарность ему, что он помог нам открыть для
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    себя этот чудесный город, мы здесь впервые. Первые впечатления очень важны. Константин очень эрудированный, профессиональный, с глубокими познаниями человек, а самое главное - это увлеченный в свое дело экскурсовод. После этой экскурсии, нам захотелось еще больше узнать об истории и традициях этой страны в целом. Спасибо!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
  • И
    Инесса
    22 апреля 2024
    Величественный Мадрид
    Элеонора-прекрасный профессиональный гид, замечательный рассказчик и очаровательная женщина! Обзорная пешеходная экскурсия по Мадриду была познавательной и очень интересной. Благодарим Элеонору за прекрасно проведенное время в Мадриде!
  • А
    Андрей
    15 апреля 2024
    Мадрид - солнечные ворота Европы
    Константин провел замечателную экскурсию по Мадриду. Он спокойно все рассказал. Терпеливый и очен добрый! Всем советую.
  • N
    Nadezdha
    11 апреля 2024
    С небес на землю Мадрида
    Великолепная экскурсия! Очень информативно,легко и комфортно, четыре часа пролетели незаметно. мы очень рады нашему выбору и большое спасибо Лане. С удовольствием порекомендую своим друзьям и знакомым!
  • O
    Oleg
    11 апреля 2024
    Мадрид - солнечные ворота Европы
    02.03.24 побывали на обзорной экскурсии по Мадриду, проводил Константин. Несмотря на дождь и мокрый снег в "солнечном Мадриде", остались только
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    положительные эмоции)) Константин прекрасно знаком с городом, его историей, архитектурой. Экскурсия живая, познавательная, не утомительная, несмотря на то, что продлилась на 2 часа больше, запланированных 3,5) Удалось посмотреть большинство знаковых мест Мадрида, получить ответы на все возникающие по ходу вопросы) Спасибо Константину и лучшие рекомендации) Олег и Наталья

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Экскурсия понравилась очень, осталось ощущение праздника! Положенные 3 часа истекли, а хотелось продолжать гулять и слушать Ларису. Спасибо за прекрасную и интересную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Улица Гран Виа»

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  7. Королевский дворец
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Улица Гран Виа" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 22 до 330. Туристы уже оставили гидам 432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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