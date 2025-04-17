Экскурсии в помещении Мадрида

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тайны Мадридского двора
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
13 мая в 15:00
15 мая в 15:00
€33 за человека
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
4 часа
11 отзывов
Билеты
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У входа в Королевский дворец
15 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Королевский дворец и галереи монарших коллекций в Мадриде
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский дворец и галереи монарших коллекций в Мадриде
Рассмотреть торжественные залы и предметы, которые стали символами высокого статуса владельцев
Завтра в 10:00
11 мая в 10:00
€160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    17 апреля 2025
    Тайны Мадридского двора
    Советую экскурсию. Спасибо Татьяне за организацию прохода без очереди и интересный рассказ)
  • Э
    Эдик
    4 марта 2025
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Анатолий прекрасный гид знает предмет и увлекательно о нём рассказывает Мы получили удовольствие
  • А
    Анна
    28 февраля 2025
    Тайны Мадридского двора
    Приятная прогулка, красивейший дворец, отличный гид. Всё понравилось, очень рекомендую!
  • G
    Galina
    16 февраля 2025
    Тайны Мадридского двора
    Мадрид прекрасен! А посетить музей PRADO и Королевский музей, прилетев в этот замечательный город, надо обязательно, и лучше вместе с гидом! Профессиональный,
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    с особым вниманием к деталям, с чувством юмора и такта гид. С Татьяной наша экскурсия прошла, как лёгкая, но очень познавательная прогулка. Совет отличного ресторана, в который мы сходили трижды, оказался как нельзя кстати. Рекомендуем гида на все 100%! Галина и Артур

    Мадрид прекрасен!Мадрид прекрасен!Мадрид прекрасен!Мадрид прекрасен!Мадрид прекрасен!
  • I
    Ilya
    9 февраля 2025
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Мы провели чуть больше 4 часов с Анатолием в нашем захватывающем знакомстве с основными музеями Мадрида. Нам очень понравилась и
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    материал, и маршрут, и харизма Анатолия. Отдельно спасибо вам за Ваше чувство юмора! Интересно, наполнено, легко. Честно говоря, хотелось еще немного продлить это путешествие.

  • Е
    Екатерина
    26 декабря 2024
    Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
    Огромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успели побывать в Королевском дворце,
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    а после увидеть шедевры музея Прадо. Легко, иронично, интересно, мы с семьей (ребенок подросток 14 лет внимала с интересом!)увлечено путешествовали по залам, не замечая других посетителей. Спасибо!!!

    Огромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успелиОгромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успели

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «В помещении»

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  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Улица Гран Виа
  4. Королевский дворец
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в мае 2025
Сейчас в Мадриде в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 240. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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