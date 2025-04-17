Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
13 мая в 15:00
15 мая в 15:00
€33 за человека
Билеты
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У входа в Королевский дворец
15 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский дворец и галереи монарших коллекций в Мадриде
Рассмотреть торжественные залы и предметы, которые стали символами высокого статуса владельцев
Завтра в 10:00
11 мая в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат17 апреля 2025Советую экскурсию. Спасибо Татьяне за организацию прохода без очереди и интересный рассказ)
- ЭЭдик4 марта 2025Анатолий прекрасный гид знает предмет и увлекательно о нём рассказывает Мы получили удовольствие
- ААнна28 февраля 2025Приятная прогулка, красивейший дворец, отличный гид. Всё понравилось, очень рекомендую!
- GGalina16 февраля 2025Мадрид прекрасен! А посетить музей PRADO и Королевский музей, прилетев в этот замечательный город, надо обязательно, и лучше вместе с гидом! Профессиональный,
- IIlya9 февраля 2025Мы провели чуть больше 4 часов с Анатолием в нашем захватывающем знакомстве с основными музеями Мадрида. Нам очень понравилась и
- ЕЕкатерина26 декабря 2024Огромное спасибо за погружение! Анатолий потрясающий рассказчик! С огромной благодарностью за два приключения в одном-мы успели побывать в Королевском дворце,
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в мае 2025
Сейчас в Мадриде в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 240. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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