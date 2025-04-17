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с особым вниманием к деталям, с чувством юмора и такта гид. С Татьяной наша экскурсия прошла, как лёгкая, но очень познавательная прогулка. Совет отличного ресторана, в который мы сходили трижды, оказался как нельзя кстати. Рекомендуем гида на все 100%! Галина и Артур