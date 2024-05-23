Уникальный опыт – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Мадриде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С гидом по музею Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
107 за всё до 4 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
По Мадриду весело и с песней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
161 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
  • М
    Мария
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
  • М
    Максим
    21 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
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    то дело которым она так профессионально занимается, в которое так преданно влюблена, и всем этим так щедро и увлекательно делится. Восторг!!! 🤩

  • Е
    Ева
    6 мая 2024
    Мадрид 18+
    Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
  • M
    Michail
    29 апреля 2024
    Мадрид 18+
    Отличная, увлекательная и очень интерактивная экскурсия. Нелли - блестяще эрудированный гид и очень приятный человек.
  • A
    Alexander
    24 февраля 2024
    Мадрид 18+
    Было очень познавательно и интересно. Историю периодически разбавляли щекотливые подробности жизни королевской семьи. Большое спасибо за экскурсию!!!!
  • M
    Maxim
    25 апреля 2023
    По Мадриду весело и с песней
    Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.
  • А
    Александр
    12 мая 2022
    По Мадриду весело и с песней
    Спасибо Марии за прекрасную компанию, интереснейший рассказ и индивидуальный подход!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С гидом по музею Прадо
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  3. По Мадриду весело и с песней
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 161. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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