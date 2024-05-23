А Анна С гидом по музею Прадо Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!

М Мария С гидом по музею Прадо Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌

М Максим С гидом по музею Прадо читать дальше то дело которым она так профессионально занимается, в которое так преданно влюблена, и всем этим так щедро и увлекательно делится. Восторг!!! 🤩 Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за

Е Ева Мадрид 18+ Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍

M Michail Мадрид 18+ Отличная, увлекательная и очень интерактивная экскурсия. Нелли - блестяще эрудированный гид и очень приятный человек.

A Alexander Мадрид 18+ Было очень познавательно и интересно. Историю периодически разбавляли щекотливые подробности жизни королевской семьи. Большое спасибо за экскурсию!!!!

M Maxim По Мадриду весело и с песней Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.