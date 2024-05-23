1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
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Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
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Индивидуальная
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По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
€161 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 мая 2024Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
- ММария23 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
- ММаксим21 мая 2024Это была удивительная экскурсия, на протяжении которой Марина открывала для нас новые страницы и грани искусства. Огромная благодарность Марине за
- ЕЕва6 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Нелли! Невероятные пикантные подробности из жизни местной знати и двух испанских династий. Однозначный рекомендасьон к основному, базовому маршруту по Мадриду. Незабываемо и оригинально 😍
- MMichail29 апреля 2024Отличная, увлекательная и очень интерактивная экскурсия. Нелли - блестяще эрудированный гид и очень приятный человек.
- AAlexander24 февраля 2024Было очень познавательно и интересно. Историю периодически разбавляли щекотливые подробности жизни королевской семьи. Большое спасибо за экскурсию!!!!
- MMaxim25 апреля 2023Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.
- ААлександр12 мая 2022Спасибо Марии за прекрасную компанию, интереснейший рассказ и индивидуальный подход!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Уникальный опыт»
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